حتى الآن، نجح جمع اكتتاب عملة سنورتر (Snorter) بجمع تمويل بقيمةٍ تجاوزت 5 مليون دولار، لتكتسبَ صفة أحد أقوى إطلاقات العملات الجديدة في قطاع الكريبتو، وسط تهافت المستثمرين على الشراء والاستفادة من أفضل أدوات اقتناص عملات الميم الجديدة.

ويبلغ سعر عملة سنورتر (Snorter) حالياً 0.1081$ مع بقاء يوم واحد فقط على انتهاء اكتتابها المثير وانطلاقتها الصاروخية المنتظرة فور إدراجها في المنصات، ومن يفوّت فرصة المشاركة الآن ربّما تفوته أولى موجات انطلاق عملات الميم.

كبار اللاعبين يستغلون حالة الخوف للشراء ويُحولونها إلى موجة شراءٍ مؤتمتة

غالباً ما تبادر الأيدي المرتعشة إلى البيع أولاً، لكنّ المستثمرين الخبراء ممّن شهدوا انطلاقة عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) يعلمون أن سوق الكريبتو تتبع دورة تحركاتٍ متكررة، وتمر حالياً بموجة تصحيح عادةً ما تسبق التعافي، حيث يبادر الثيران (المضاربون على الارتفاع) إلى استغلال الفرصة للشراء بسعرٍ مخفضٍ خلال موجة الذعر وانهيار الأيدي المرتعشة، أي أنّ التاريخ يقف في صفهم اليوم.

فربّما نمر الآن بأكثر سوق توفيراً للمكاسب وفقاً لبيانات قطاع الكريبتو التاريخية، وهي فترةُ شهرَي تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر؛ حيث سجّل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) ارتفاعاً بنسبة 19% و46% وسطياً فيهما توالياً، وعندما تبلغ موجة ارتفاعها منتهاها، يتم تدوير الاستثمارات باتجاه العملات الآمنة أولاً ومن ثم متواضعة القيمة السوقية وأخيراً إلى عملات الميم ذات أعلى معدلات توفير المكاسب مقارنةً بالمخاطر، فبعضُها يُوفر لمستثمريه مكاسب بملايين الدولارات بين ليلةٍ وضحاها.

المصدر: https://www.coinglass.com/today

ولعلَّ ذلك هو سبب نجاح عملة فارتكوين (Fartcoin-FARTCOIN) وعملة بينات ذا سكويرل (Peanut the Squirrel-PNUT) وغيرها من المشاريع التي بدأت من المجهول في بلوغ قيم سوقية تقدر بمليار دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي.

ومع تفويت غالبية المتداولين فرصة شرائها في مهدها والاستمتاع بمكاسب أولى موجات الانطلاق، أتت عملة سنورتر (Snorter) مصحوبة بروبوت تداول فريد يُمكنه تنبيه المستخدمين إلى العملات الواعدة قبل معرفة الآخرين بها؛ ما يمنحهم فرصة الاستثمار فيها قبل أن ينتبه إليها البقية، إلى جانب الاستعداد مُسبقاً دون استعجال مطاردة فرص تحقيق المكاسب.

تقنية روبوت سنورتر (Snorter Bot): سرعة فائقة ودعم لعدة شبكات بلوكتشين وكفاءة غير مسبوقة

تم تصميم روبوت التداول سنورتر (Snorter Bot) لرصد الفرص لحظة ظهورها ومسح قوائم انتظار معاملات بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) ورسوم المدققين ومجمّعات السيولة لاكتشاف عملات الميم الجديدة وموجات ضخ السيولة التي تسبق عادةً إطلاق عملات الميم الجديدة الناجحة.

وسيتم تمرير كلِّ عملية رصد عبر نظام تصفيةٍ متعدد الطبقات يُمكنه تلقائياً مراجعة أمان العقود الذكية وأحجام السيولة ونُذر الخطر المحتملة، حيث يتم استبعاد عملات مشاريع مصائد العسل وممارسات احتيال سحب البساط والعملات شحيحة السيولة في ثوانٍ، لتبقى المشاريع المُطابقة لمعايير أمان سنورتر (Snorter) على البلوكتشين والتي تستحق الاقتناص.

كما يتمتع روبوت سنورتر (Snorter) بأفضليةٍ تداوليةٍ تفتقدها الروبوتات المنافسة القائمة على بلوكتشين بينانس (BNB Chain) وبلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) وشبكتي بيس (Base) وبوليجون (Polygon)؛ ما يسمح بتتبع الفرص الجديدة أينما ظهرت.

ويفرض روبوت سنورتر (Snorter) رسوم تداول بنسبة 0.85% وهي الأقلُّ في القطاع، ويُمكن لأي مستخدم التمتع بها بمجرّد امتلاكه عملة سنورتر (Snorter)، كما يتيح لحديثي العهد في مجال الأتمتة اغتنام ميزة نسخ صفقات أمهر المتداولين، لينعكس أداء المحافظ الأفضل بشكلٍ مباشر على حقيبتهم الاستثمارية، بعد أن يقوم بتحديد أحجام الصفقات وفق رصيد المستخدم أو بواسطة الإدخال اليدوي.

وفيما يستعد موسم عملات الميم للعودة، يُشكل روبوت سنورتر (Snorter) حليف التداول المثالي؛ برصده الإشارات قبل انتشارها ومنح مستخدميه الأسبقية لاستغلال الانطلاقة التالية قبل بدئها.

24 ساعة تفصلكم عن استغلال أقوى فرص التداول

تبدو الفترة الحالية حاسمةً للمتداولين؛ إذ تنتهي فرصة المشاركة بالاكتتاب خلال الساعات المقبلة، وقد حان الوقت للتصرّف إن كنتم من المهتمين بالعملة؛ فقد يرتفع سعرها كثيراً ويتضاعف مقارنةً بسعر الاكتتاب بمجرّد إدراجها في المنصات.

أيضاً، يُمكنكم شراء عملة سنورتر (Snorter) من خلال زيارة موقعها الرسمي والدفع مقابل عملة سولانا (Solana-SOL) أو عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) أو عملة بينانس (Binance Coin-BNB) أو عملة تيثر (Tether-USDT) أو عملة يو إس دي سي (USD Coin-USDC)، أو بواسطة الفيزا والماستركارد.

كما يُمكنكم رهن رصيدكم من عملة سنورتر (Snorter) فور شرائه والاستمتاع بعائد رهن متبدل سنوي (APY) تبلغ نسبته حالياً 107%.

يُنصح هنا باستخدام محفظة بيست واليت (Best Wallet-BEST) لتتبع رصيدكم حتى موعد التحصيل؛ إذ تُعَد إحدى أفضل محافظ الكريبتو وعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) المتاحة في القطاع، فهيَ تتيح لكم استعراض أرصدتكم خلال الاكتتاب ضمن تطبيقها وتحصيلها بسهولةٍ، كما يتمتع مالكو عملتها بوصول حصري إلى عملات مشاريع الكريبتو الواعدة عبر أداة العملات المنتظرة (Upcoming Tokens).

