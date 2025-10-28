شهدنا أمس انطلاق عملة سنورتر (Snorter) -الخاصة بروبوت تداول عبر تيليجرام يُعتبر البديل القادم لروبوت بانانا غان (Banana Gun)- على شبكتي بلوكتشين سولانا (Solana blockchain) وبلوكتشين إيثيريوم (Ethereum blockchain) بعد تنفيذ عملية حرق شاملةٍ لما نسبته 50% من معروضها الكلي؛ ويُعزى تفوّق الروبوت إلى اعتماده الكامل على بنية بلوكتشين سولانا المتطورة التي تمنحه سرعة خارقة ورسوم تداولٍ تُعَد الأدنى في القطاع، وهي عوامل تمنحه تفوقاً طبيعياً في ساحة المنافسة.

وتتمثل الميزة التنافسية الرئيسية للروبوت في رسوم التداول البالغة 0.85% فقط -وهي الأقل في السوق- بجانب إمكانية الوصول غير المحدودة لعمليات القنص السريع (Sniping)، وهي مزايا متاحةٌ حصراً لمالكي عملة سنورتر (Snorter). يُشكّل هذا النظام محرك طلب طبيعي، إذ يدفع المزيد من المتداولين للانضمام إلى النظام التقني للمشروع بُغية الوصول إلى تلك المزايا المتقدمة.

أما المستثمرون الذين اشتروا العملة خلال الاكتتاب بسعر 0.0935$ فقد حققوا أرباحاً سريعة بالفعل، في حين يُرجَّح أن تتبعهم المؤسسات والاستثمارات الضخمة بعد فترة استقرار سعري مؤقت. فقد تم إدراج عملة سنورتر (Snorter) بسعر 0.1083$ قبل أن يتراجع إلى 0.0785$ على شبكتي بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) وبلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain)، بعد تداولها في البداية بعلاوة سعرية على بلوكتشين سولانا نتيجة ارتفاع حجم التداول هناك، غير أن عمليات المراجحة السعرية أزالت ذلك الفارق لاحقاً. أيضاً، تم حجز سيولة بقيمة 432,000$ لضمان حماية المستثمرين ومنع أي احتمالاتٍ لعمليات الاحتيال أو سحب البساط.

روابط مجمّعات السيولة الرسمية:

بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain): https://birdeye.so/solana/token/5eEJpwFtBJTn7n9f6ryWmHjkPUQQghHt4YjvtMSjEEwj

بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain): https://www.dextools.io/app/en/ether/pair-explorer/0x66af30A2A6158fe6c57057800A8eFECC32D524ba

وفقاً للأسعار الحالية، يرى المستثمرون أنّ سعر الدخول يبدو جذاباً نظراً لإمكانية أن تُحاكي عملة سنورتر (Snorter) أداء عملات روبوتات التداول عبر تيليجرام مثل عملة بانانا غان (Banana Gun-BANANA) الخاصة بروبوت Banana Gun.

فالقيمة السوقية الإجمالية لقطاع روبوتات التداول على تيليجرام تُقدّر بحوالي 500 مليون دولار، بينما تبلغ القيمة السوقية لأكبر تلك المشاريع نحو 80 مليون دولار، وتبلغ القيمة السوقية الحالية لعملة سنورتر (Snorter) حوالي 18.3 مليون دولار. وهو مستوى مُحترمٌ ويتيح مساحة واسعة للنمو، إذ تتزايد احتمالات العوائد المرتفعة لأوائل المستثمرين بفضل نمو قاعدة المستخدمين وتطوّر المنتج؛ فمع استمرار ورود الاستثمارات المؤسساتية إلى قطاع الكريبتو وتحسّن البيئة التنظيمية التي تجعل من هذا القطاع أكثر جذباً لصغار المستثمرين والمؤسسات على حدٍّ سواء، يشهد التداول الآلي عبرَ الروبوتات ازدهاراً غير مسبوق.

المتداولون الأذكياء يستخدمون الروبوتات، وروبوت سنورتر (Snorter Bot) قد يكون أفضلهم، فهل نحن على أعتاب ارتفاع سعر عملته بمقدار عشرة أضعاف؟

تُمثل منصة تيليجرام مركز هذا النشاط بفضل سهولة الاستخدام وسلاسة الانضمام، أما اعتماد روبوت سنورتر (Snorter Bot) على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) فيمنحه ميزةً من ناحية السرعة والكفاءة التشغيلية تجعله محط اهتمام المتداولين المحترفين. بناءً على ذلك، يُمكن القول إن رحلة المشروع نحو التوسّع ما تزال في بدايتها.

أما على صعيد السوق، فقد تراجعت أسعار العملات البديلة خلال الأسبوعين الماضيين بشكلٍ يفوق أداء عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)، إلا أن المؤشرات الأخيرة توحي بتحسّن في المزاج العام للسوق، ما يجعل عملة سنورتر (Snorter) مُرشحةً لتحقيق عوائد تفوق المتوسط العام.

والأهمُّ من ذلك، يتمثل الهدف الأساسي للروبوت في تحديد العملات الواعدة مبكراً، ما يجعله فرصة استثمارية مزدوجة لكلٍّ من المتداولين والمستثمرين الأذكياء، فقد يشهد سعر عملة سنورتر (Snorter) قريباً قفزةً نوعية بارتفاعه مرتبة عشرية أو اثنتين قبل نهاية الأسبوع. وعلى إثر عملية الحرق التي شملت 50% من المعروض الكلي الأسبوع الماضي، فقد أصبح المعروض المتبقي أكثرَ ندرةً، ليُمهّد لحركةٍ سعرية قوية بمجرد بدء تداول العملة على منصات التداول.

ويبدو أن توقيت الإطلاق جاء في ظرفٍ مناسب للغاية، إذ تستعد الأسواق للخروج من مرحلة الغموض التي سادت في ظل الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين، والذي شكّل أحد أبرز مصادر القلق خلال الفترة الأخيرة.

عملية الحرق الضخمة تخفّض المعروض بنسبة 50% وتشعل المزاج الإيجابي

شهد الأسبوع الماضي عملية حرقٍ ضخمة شملت نصف المعروض الإجمالي من عملة سنورتر (Snorter)، وهو ما لفت أنظار المضاربين على ارتفاع السعر نظراً لتأثيره الإيجابي على قيمة المعروض المتبقي البالغ 250 مليون عملة فقط.

علاوةً على ذلك، تُستخدَم عملة سنورتر (Snorter) أيضاً كعملة رهن ضمن المشروع، فقد تم حجز أكثر من 25 مليون عملة بالفعل، الأمرُ الذي يقلص المعروض المتداول بشكلٍ إضافي، لا سيّما بعد عمليات الحرق الأخيرة. فعلياً، جرى رهن نحو 25.4 مليون عملة، ما زاد من شحّ المعروض المتداول وأظهر ثقة مالكي العملة، كما أكّد الفريق المُطوّر أن روبوت سنورتر (Snorter Bot) بات قريباً من الإطلاق الكامل.

ففي 24 تشرين الأول/أكتوبر، أشعل مشروع عملة سنورتر (Snorter) الشرارة عبر حرق 250 مليون عملة من أصل 500 مليون عملة، ما يعني محوَ نصف المعروض الكلي نهائياً من البلوكتشين. بذلك، أصبَحت أكثرَ ندرةً بمرتين، أي أكثرَ إثارةً للاهتمام بالنسبة للكثيرين.

وعند الجمع بين سرعة بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) والتوسّع عبر شبكات بلوكتشين متعددة، وأدنى رسوم تداول في القطاع، اكتسبَ المشروع دفعةً قوية دون أن يتأثر سلباً بتقليص المعروض؛ بل على العكس، منح كل عملةٍ متبقيةٍ قوةً مضاعفة التأثير على السوق. وعليه، عندما يتحدث محللو ومؤثرو الكريبتو عن سيناريوهات ارتفاع بمقدار 100 ضعفٍ، فربّما لا يكون الأمر مجرّد تكهّناتٍ، بل معادلة رياضية تلحق بالمنطق الرياضي.

روبوت سنورتر (Snorter Bot) جاهز للانطلاق

نظراً لتصميمه بالكامل على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، بإمكان روبوت سنورتر (Snorter Bot) معالجة المعاملات بسرعةٍ فائقةٍ، وإتمامها خلال أقل من الثانية الواحدة وبرسوم زهيدة، ما يمنحه الأفضلية في الساحة التي تُحدّد مدى نجاح روبوتات التداول، وهي اقتناص الفرص.

ولمن لم يُجرّب هذه الخاصية، تشير ميزة الاقتناص إلى شراء عملة رقمية تلقائياً فور توفرها للتداول، غالباً مع إصدار أول كتل معاملاتها بعد إطلاقها، ما يتيح لمُستخدميه الوصول إليها قبل الآخرين واللحاق بقطار مكاسبها من أولى محطاته. يأتي ذلك وسط استعدادات إطلاق روبوت سنورتر (Snorter Bot) مع بدء الحيتان (كبار اللاعبين) بالالتفاف حول عملته، فلا تدعوا الفرصة تفوتكم.

وبينما يُمكنكم شراء عملة سنورتر (Snorter) عبر منصات التداول اللامركزية (DEXs) الرائدة، يوصي فريق المشروع بشرائها باستخدام محفظة بيست واليت (Best Wallet)، والتي تُعَد إحدى أفضل محافظ الكريبتو المتاحة، والمُتوفر تطبيقها للتنزيل عبر متجري التطبيقات Google Play وApple App Store، فانضموا إلى مجتمع عملة سنورتر (Snorter) على منصتي X (تويتر سابقاً) وإنستجرام.

لزيارة موقع عملة سنورتر (Snorter) الرسمي اضغط هنا