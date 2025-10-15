نعم، إنها عملة سنورتر (Snorter) الهادئة والرزينة والمنهجية التي تعتمد على حاستها السادسة للتكيف مع ظروف قطاع عملات الميم، حيث يتفعّل رادار روبوت سنورتر (Snorter Bot) بمجرّد تحرك واحدة من العملات لكشف إمكانية صعودها بمقدار 100 ضعفٍ ومُساعدتكم على التحرك قبل بقية السوق.

من ناحيةٍ أخرى، تتجه السوق إلى حالةٍ من الهدوء فيما تسير عملة سنورتر (Snorter) في اتجاه مُعاكس؛ فتجذب وارداتٍ منتظمة خلال اكتتابها وتعمل على تحسين تقنية محرك رصد عملات الميم، إذ يُوفر روبوت التداول الخاص بالمشروع أفضلية حاسمة للمتداولين تُساعد على تحويل تباطؤ السوق إلى فرصةٍ للكسب.

وقد أوشك الوقت على النفاد مع بقاء 4 أيام على نهاية اكتتاب عملة سنورتر (Snorter) وفرصةِ شرائها بأقل كلفةٍ ممكنة، مع توفر العملة الآن بسعر 0.1079$ ثم ارتفاعه تدريجياً بشكلٍ يومي حتى بلوغ موعد الإطلاق، إذ سيتم إدراج عملة سنورتر (Snorter) على منصات التداول الكبرى فورَ نهاية الاكتتاب، ومن المتوقع ارتفاع سعرها بشكلٍ ملحوظٍ بعد ذلك.

صدمات الرسوم الجمركية وشتاء عملات الميم يعصفان بقطاع الكريبتو

تم تداول عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) بسعر 122,000$ يوم الجمعة الماضي بعد أن سجّلت ذروةً غير مسبوقةٍ عند 126,000$ في الأسبوع ذاته، كما بدأت أسعار عملات الميم بالارتفاع معها مبشرةً ببداية موسمٍ جديد لعملات الميم. وقد تم تجميد هذا الزخم بسبب تهديدات الرسوم الجمركية التي أربكت الأسواق العالمية وأدّت لأكبر موجة تصفية صفقاتٍ في تاريخ الكريبتو بحسب وصف مُحللين؛ حيث بلغت قيمة الخسائر 19 مليار دولار في يومٍ واحد، وانخفض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى 109,000$ قبل أن يستقر بالقرب من 112,000$.

ولا ينظر الجميع إلى هذا الحدث كإشارة ضعف؛ حيث يرى صانع محتوى الكريبتو سكوت ميلكر (Scott Melker) أن هذا التراجع “هيكليٌّ بالكامل” متمسكاً بتفاؤله بحركة السوق خلال تشرين الأول/أكتوبر الصاعد (Uptober).

في العادة، يتوتر المستثمرون في ظل تقلباتٍ من هذا المستوى؛ وقد تسبّب انسحاب العديد منهم -بشكلٍ مؤقتٍ- إلى إطلاق شتاء عملات الميم التي تُعَد الأكثرَ مخاطرةً وإمكانيةً للربح في السوق، حيث يُسجل معظمها أداءً أضعف من عملة بيتكوين (Bitcoin) حالياً.

المصدر: https://whaleportal.com/meme-season-index/

وتخضع حركة الأسواق عموماً لدورة متكررة، وقد سجل التاريخ ظهور عملاتٍ شديدة النجاح من العدم -وسط تراجع المزاج العام والسيولة- ما أدى إلى قلب المعادلة وتحوُّل بعض المتداولين العاديين إلى أصحاب ملياراتٍ بين ليلةٍ وضحاها، ولكنّ إيجاد هذه العملات يحتاج إلى الحظ والتوقيت الجيد عموماً؛ إلا في حال إيجادكم لأداةٍ يُمكنها أتمتة اصطياد العملات القادرة على تحقيق مكاسب بمقدار 100 ضعفٍ، وهنا يأتي دور روبوت عملة سنورتر (Snorter) المُصمم لهذا الغرض تحديداً.

روبوت سنورتر (Snorter Bot): وصول لعدة شبكات بلوكتشين وأقل الرسوم المتوفرة في السوق

يمر روبوت التداول سنورتر (Snorter) بمرحلة السبات قبل الإطلاق، غير أن تصميمه يجعله من أكثر روبوتات التداول القائمة على تيليجرام تطوراً رغم أنه ما يزال قيد التطوير، حيث يقوم بمسح قوائم انتظار معاملات بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) ورسوم المدققين ومجمّعات السيولة لرصد عملات الميم عالية الإمكانيات ولحظة بدئها بالتحرك.

ويقوم روبوت سنورتر (Snorter) برصد تحركات ضخ السيولة بشكلٍ فوري والاستثمار بالنيابة عن المتداول قبل أن يبدأ السوق بالتحرك، وتُعد هذه السرعة شديدة الأهمية ويُمكنها صنع الفارق بين الربح والتحول لسيولةٍ قبل الانسحاب إذ تفصلُ بينهما أجزاءٌ من الثانية.

كما يتمتع روبوت سنورتر (Snorter) بهذه الأفضلية التداولية نتيجة بنائه على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، ما يمنحه سرعة وكفاءةً تفتقدها الروبوتات المنافسة القائمة على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) مثل Maestro وBanana Gun، حيث يعاني الاثنان من سرعات التأكيد المنخفضة ورسوم تشغيل الشبكة المرتفعة رغم توسعهما إلى العديد من شبكات البلوكتشين.

أيضاً، يتمتع روبوت سنورتر (Snorter Bot) -نتيجة ذلك- بالكفاءة والأداء المنافس لروبوت Trojan القائم أيضاً على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، ولكنّه جاهزٌ بالفعل لدعم العديد من شبكات البلوكتشين مع خططٍ للتوسع إلى بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) وبلوكتشين بينانس (BNB Chain) وبلوكتشين بيس (Base Blockchain).

فوق ذلك، يتمتع الروبوت بميزة شديدة الأهمية تتمثل بهيكلية الرسوم الفريدة؛ حيث يفرض روبوت عملة سنورتر (Snorter) رسوم تداولٍ قدرُها 0.85% تُعَد الأخفض في السوق، ما يسمح للمستخدمين بتحقيق ربحٍ أكبرَ من كل عملية تداول، ويُمكن تفعيل هذه الميزة بسهولةٍ عبر امتلاك عملة سنورتر (Snorter-SNORT) التي توفر لمستثمريها استخداماً وظيفياً وحافزاً اقتصادياً منذ اليوم الأول.

غريزة رصد الأرباح البالغة 100 ضعف تبدأ مع اكتتاب عملة سنورتر (Snorter)

يتمتع المشروع بمستوى عالٍ من الطموح التقني يؤكد استعداد روبوت سنورتر (Snorter Bot) لمواجهة أكبر اللاعبين في قطاع روبوتات التداول على تيليجرام، ويُعَد منافسه الأساسي Banana Gun معياراً جيداً للمقارنة؛ حيث وَصلت قيمته السوقية إلى ذروتها عند 276 مليون دولار مرتفعةً بمقدار 230 ضعفاً من حجم تمويله الأساسي الخاص البالغ 1.2 مليون دولار.

وقد جمع مشروع عملة سنورتر (Snorter) تمويلاً مُبكراً يتجاوز 5 مليون دولار يدفع المستثمرين للإيمان بقدرته على تجاوز منافسه بمجرد إدراج عملته وإطلاق روبوت التداول الخاص به.

علاوةً على ذلك، سيُوفر التمويل الأكبر مزيداً من الموارد للبناء والتوسع، وتنص البيانات الاقتصادية لعملة سنورتر (Snorter) على تخصيص 25% من التمويل لتطوير المنتجات و20% للتسويق ومبادرات التنمية الضرورية لدعم شهرة المشروع وسيولته بمجرد إدراج عملته على منصات التداول، وقد توقع أهم مؤثري الكريبتو -بمن فيهم Apex Syndicate وBorch Crypto- ارتفاعاً مُحتملاً في سعر عملة سنورتر (Snorter) بمقدار 100 ضعفٍ، لكنّ هذا مُرتبط بقدرة المشروع على توفير تقنيةٍ فعالةٍ وأداءٍ مستقر بعد الإطلاق.

في النهاية، يَعتمد الأمر -بالنسبة للمستثمرين الأوائل- على توظيف غرائز آكل النمل سنورتر (Snorter) وقدرته على كشف الفرص المخفية لأن اكتتاب عملة سنورتر (Snorter) هو أكبرُها حالياً.

الأيام الأربعة الأخيرة لشراء عملة سنورتر (Snorter)

تبدو الأيام الأربعة الأخيرة حاسمةً، إذ يُمكن أن ينتج عنها موجةٌ جديدة من أصحاب الثروات وتترك المتردّدين نادمين على الفرصة الضائعة. وإن كنتم مُدركين لإمكانيات هذه العملة؛ يُمكنكم شراؤها عبر زيارة موقعها الرسمي والدفع بوساطة عملة سولانا (Solana-SOL) أو عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) أو عملة بينانس (Binance Coin-BNB) أو عملة تيثر (Tether-USDT) أو عملة يو إس دي سي (USD Coin-USDC)، أو بواسطة الفيزا والماستركارد.

كذلك، يُمكنكم رهن مشترياتكم من عملة سنورتر (Snorter) فور شرائها والاستمتاع بعائد رهن سنوي متغير (APY) تبلغ نسبته حالياً 108% سنوياً.

كما يُنصَح باستخدام محفظة بيست واليت (Best Wallet-BEST) لتتبع رصيدكم بعد استلام العملات؛ حيث تُعَد إحدى أفضل محافظ الكريبتو وعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) المتاحة في القطاع، وستتيح لكم استعراض أرصدتكم ضمن تطبيقها واستلامها بسهولةٍ، كما يتمتع مالكو عملتها بوصولٍ حصري لعملات مشاريع الكريبتو الواعدة عبر أداة العملات المنتظرة (Upcoming Tokens).

أخيراً، يُمكنكم تحميل تطبيق محفظة بيست واليت (Best Wallet) عبر متجري التطبيقات Google Play وApple App Store.انضموا إلى مجتمع المشروع على منصتي X وإنستجرام.

