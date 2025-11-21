سوفت بنك تقلب موازين مستخدمي بينانس في اليابان عبر خدمة PayPay المميزة

أبرز النقاط

دخلت PayPay في شراكة إستراتيجية مع منصة بينانس لإطلاق طرق دفع جديدة.

حد التحويل الأدنى عبر PayPay يبلغ 6.50 دولارات.

تمتلك PayPay حصة 40٪ في باينانس اليابان وتخطط لطرح عام في الولايات المتحدة.

أبرمت PayPay، خدمة المدفوعات التابعة لمجموعة سوفت بنك اليابانية، اتفاق شراكة مع بينانس اليابان لدمج مسارات دفع جديدة.

يتيح هذا التعاون لمستخدمي بينانس في اليابان شراء العملات الرقمية عبر رصيد PayPay Money، كما يتيح لهم سحب أصولهم الرقمية من المنصة نفسها.

مستخدمو بينانس في اليابان يستفيدون من خدمة PayPay Money

يستعد مستخدمو بينانس اليابان للاستفادة من خدمة PayPay Money بعد تعاون PayPay التابعة لسوفت بنك مع بينانس لإطلاق مسارات دفع جديدة، وذلك عقب استثمارها في المنصة.

ويأتي هذا التعاون بينما تستعد الشركة لطرحها العام الأولي في الولايات المتحدة خلال ديسمبر.

تعتمد المبادرة على خدمة PayPay Money، وهي خدمة أموال إلكترونية تتيح تحويلات مجانية بين المستخدمين.

وبفضل هذا الدمج، يمكن لمستخدمي بينانس اليابان شراء العملات الرقمية عبر PayPay Money، كما يمكنهم سحب أصولهم مباشرة إلى الخدمة نفسها.

سواء كان المستخدم يشتري أو يبيع عملات رقمية، يكفيه الضغط مرة واحدة داخل منصة التداول الفوري.

ويبلغ الحد الأدنى للتحويلات عبر PayPay نحو 1000 ين، أي ما يعادل 6.50 دولارات.

يمكن للمستخدمين تنفيذ عمليات الإيداع والسحب في أي وقت على مدار اليوم.

ويُلزم المستخدمون بإتمام التحقق من الهوية في تطبيق بينانس اليابان ومنصة PayPay، ليتمكنوا بعدها من ربط حسابيهم والموافقة على إجراء المعاملات.

PayPay تستحوذ على 40٪ من بينانس اليابان

يمثّل هذا الخطوة الأولى لتوسّع بينانس اليابان خارج التحويلات البنكية بالين الياباني.

قبل بضعة أسابيع فقط، استحوذت PayPay على نحو 40٪ من بينانس اليابان، ما منحها سيطرة قوية داخل المنظومة.

وتركز الشراكة بين الجانبين على دمج نظام PayPay للدفع غير النقدي مع تقنية البلوكتشين الخاصة ببينانس.

وكان إدخال إمكانية شراء العملات الرقمية عبر PayPay Money وتمكين عمليات السحب إليها من بين المبادرات الأولى التي وُضعت ضمن خطة التعاون.

ويرجّح مراقبو السوق أن يدفع هذا التحالف نحو تطوير خدمات ويب 3 أكثر أمانًا وأسهل استخدامًا للمستهلكين.

وفي السياق نفسه، لا تزال PayPay ماضية في خطتها للطرح العام بالولايات المتحدة، والمقرر أن يبدأ في ديسمبر المُقبل.