هيئة السلوك المالي البريطانية تدعم رسميًا ترميز الأصول بإطار تنظيمي جديد

أبرز النقاط

تتضمن مقترحات هيئة السلوك المالي نماذج تداول مبسّطة للصناديق المرخَّصة، إلى جانب خارطة طريق لمعالجة العقبات المرتبطة بسلاسل الكتل العامة.

تمتد فترة المشاورات حتى 21 نوفمبر، على أن تُختتم المناقشات النهائية في 12 ديسمبر.

تتماشى مبادرات المملكة المتحدة مع النمو العالمي في ترميز الأصول، بما في ذلك منتج RWUSD من منصة Binance وخدمات حفظ الأصول العقارية التي تقدمها Ripple في دبي.

أعلنت هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) رسميًا دعمها الكامل لجهود ترميز الأصول في البلاد، مع خطط لتقديم إرشادات أوضح وإطار تنظيمي إضافي يهدف إلى تسهيل تبنّي هذه التقنية بين الشركات.

وقال سيمون وولز، المدير التنفيذي للأسواق في الهيئة، في بيان صحفي صدر في 14 أكتوبر، إن التغييرات المرتقبة على القواعد الحالية في المملكة المتحدة ستوفّر مزايا جديدة وفرصًا أوسع أمام الشركات العاملة في مجال الترميز. وأضاف أن المملكة المتحدة تملك فرصة لتصبح رائدة عالميًا في مجال ترميز الأصول، وأن الهيئة تسعى لمنح مديري الأصول “الوضوح والثقة اللازمين للمضي قدمًا في التنفيذ.”

الوضوح التنظيمي والمسار المستقبلي

وفقًا للبيان الصحفي، قدّمت هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) عددًا من المقترحات لتحديث الإرشادات الحالية، من بينها: توضيح القواعد الخاصة بالشركات التي تدير سجلات صناديق مُرمَّزة عبر نموذج “المخطط البريطاني (UK Blueprint)”. إنشاء نموذج تداول مبسّط بديل يسمح لمديري الصناديق بتنفيذ عمليات شراء وبيع الوحدات في الصناديق المرخّصة بكفاءة أعلى. وضع خارطة طريق لتطوير ترميز الصناديق ومعالجة التحديات الرئيسية مثل استخدام سلاسل الكتل العامة وتسوية المعاملات بالكامل على البلوكشين.

تم تقديم هذه المقترحات على موقع الهيئة بصيغة ملفات PDF ضمن وثائق استشارية، حيث تمتد فترة التشاور حتى 21 نوفمبر، على أن تُختتم المناقشات في 12 ديسمبر.

تسارع عالمي في تبنّي الترميز

تأتي جهود المملكة المتحدة لتوسيع حضورها في مجال الأصول الرقمية بالتزامن مع ازدهار عالمي لخدمات ومنتجات ترميز الأصول ونشاط تنظيمي متزايد من الجهات التشريعية.

وبحسب تقرير Coinspeaker، أطلقت منصة Binance مؤخرًا منتج RWUSD، وهو أداة عائد محمية الأصل تتبع أداء الأصول الواقعية (RWA) مثل سندات الخزانة الأمريكية المرمّزة.

وفي خبر ذي صلة، تعاونت Ripple مع شركتها الشريكة Ctrl Alt في يوليو لتقديم خدمات حفظ عقود الملكية المرمّزة في دبي، في خطوة تربط بين سوق العقارات والأصول الرقمية.

كما انضمت مؤسسات مالية تقليدية إلى هذا التوجه؛ إذ تعاونت Goldman Sachs وبنك نيويورك ميلون في يوليو لتقديم خدمات ترميز موازٍ لاستثمارات صناديق أسواق المال.