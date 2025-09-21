النقاط الرئيسية

يُظهر الإعداد الفني لسعر عملة دوجكوين (Dogecoin) زخماً صاعداً قبيل ارتفاعه بنسبة 50%.

قدمت شركة جرايسكيل (Grayscale) نموذج S-1 مُعدَّلاً إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لتحويل صندوقها لعملة دوجكوين (Dogecoin Trust) إلى صندوق للتداول الفوري في البورصة (Spot ETF) مستهدفة إدراجَه في بورصة NYSE Arca.

يُرجح المحللون أن التطورات الخاصة بالصندوق المتداول في البورصة (ETF) والأنماط الفنية قد تساعد على عكس الاتجاه الهابط الحالي وتحفيز تعافي السعر.

تتجه أنظار المستثمرين مجدداً إلى عملة دوجكوين (Dogecoin) وسط التطورات الأخيرة المتعلقة بصندوقها المتداول في البورصة ((Dogecoin ETF، حيث يعتقد خبراء السوق أنّ سعرها قد يرتفع سريعاً متعافياً من انخفاضه الأسبوعي بنسبة 9.8%. وقد قدمت شركة إدارة الأصول جرايسكيل ((Grayscale نموذج S-1 لتحويل صندوقها Dogecoin Trust إلى صندوق للتداول الفوري في البورصة (Spot ETF).

عملة دوجكوين (Dogecoin) قد تحقق مكاسب كبيرة في المدى المنظور

في ظل موجة البيع المكثفة التي يشهدها سوق الكريبتو ككل، شهد سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) تصحيحاً بنسبة 3.59% اليوم ليصل إلى 0.2640$، مع انخفاض حجم التداول اليومي بنسبة 30% إلى 2.6 مليار دولار.

من جهته، سلط محلل الكريبتو Trader Tardigrade الضوء على تشكيل حركة سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) نمط مثلث هابط ثانٍ على المخطط البياني لإطار زمني مدته 4 ساعات، مع خط اتجاه أفقي يوفر دعماً وخط اتجاه هابطٍ يعمل كحاجز مقاومة؛ وأشار أيضاً إلى أن المتداولين سيراقبون عن كثب أداء العملة للتحقق من قدرتها على تكرار اختراقها السعري السابق.

$Doge/4-hour#Dogecoin has formed a second Descending Triangle, with a horizontal trendline as support and a descending trendline as resistance.

Let's see if it repeats the breakout this time 👀 pic.twitter.com/B0Sxi8GQZV — Trader Tardigrade (@TATrader_Alan) September 20, 2025

فوق هذا، يشير المخطط البياني في إطار 4 ساعاتٍ إلى أن اختراق سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) لنموذج المثلث الهابط وصولاً إلى ارتفاع محتمل حتى 0.38$، أما المخطط البياني الأسبوعي فيُظهر محاولة اختراق أعلى سحابة إشيموكو (Ichimoku)، وهو مؤشر رئيسيٌّ للاتجاه. في معرض ذلك، ذكرَ محلل الكريبتو Trader Cantonese Cat أن سعر العملة ارتفع بشكلٍ حاد في آخر مرة تجاوز فيها هذه المنطقة، ما زاد من توقعات تكرار هذا السيناريو مجدداً.

$DOGE weekly

I think we're on the verge of breaking above the Ichimoku cloud here, and look at what happened last time when we did. pic.twitter.com/8rvL1pxppr — Cantonese Cat 🐱🐈 (@cantonmeow) September 20, 2025

شركة جرايسكيل تقدم طلباً وفق نموذج S-1 لتحويل صندوقها إلى صندوق لتداول عملة دوجكوين في البورصة (Dogecoin ETF)

بعيداً عن عملتي بيتكوين (Bitcoin-BTC) وإيثيريوم (Ethereum-ETH)، قدمت شركة إدارة الأصول جرايكسيل نموذجَ S-1 معدّلاً إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لتحويل صندوقها (Dogecoin Trust) إلى صندوق للتداول الفوري للعملة في البورصة. وإذا تمت الموافقة عليه، فسيجري تداول الصندوق في بورصة NYSE Arca تحت الرمز GDOG، وفقاً لموقع BlockBeats.

ويُمثِّل هذا الطلب خطوةً أخرى ضمن مساعي شركة Grayscale لتوسيع نطاق الوصول إلى العملات الرقمية من خلال منتجاتٍ خاضعةٍ للقوانين التنظيمية. وتقدمت بورصة NYSE Arca سابقاً بطلب لإدراج صندوق الشركة، ويزيد الطلبُ المُعدَّلُ الأخير من احتمالية حصولها على الموافقة.

كذلك، أعادَ إطلاق صندوق تداول عملة دوجكوين في البورصة (Dogecoin ETF) -التابع لشركة ريكس-أوسبري (Rex-Osprey) والذي يتم تداوله تحت الرمز DOJE- إثارة المزاج الإيجابي في السوق، ما قد يؤدي إلى إطلاق صندوق للتداول الفوري للعملة في البورصة. أيضاً، يتوقع الخبراء أن تأتي موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على هذا الصندوق في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.