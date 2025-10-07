نقاط رئيسية

تضم الحقيبة الاستثمارية للشركة 640,031 عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمةٍ إجمالية قدرها 80.03 مليار دولار، أي بزيادة 69% عن متوسط التكلفة الأصلي.

سمحت التوضيحات التنظيمية الأخيرة للشركات باستثناء المكاسب النظرية للأصول الرقمية من ضريبة الحد الأدنى البديلة للشركات.

نجحت الأوراق المالية الجديدة المرتبطة بالأسهم التي طُرحَت على منصة Robinhood في اجتذاب 2.47 مليار دولار عبر طرح أسهم STRC خلال هذا الربع.

وفقاً لآخر ملف إفصاح (8-K) لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، أكدت شركة Strategy -أكبر مالكي عملة بيتكوين (Bitcoin)– تنفيذ توزيعات أرباح بقيمة 140 مليون دولار، لتُسجّل بذلك أعلى أرباح في تاريخها خلال الربع الثالث. ورغم عدم الإعلان عن أي عمليات شراء جديدة لعملة بيتكوين (Bitcoin)، إلا أن الإفصاح المالي الأخير يُظهر تحوّلاً ملحوظاً في نهج الشركة تجاه الاستثمار في الأصول الرقمية.

وفي ظلِّ تشديد بورصة ناسداك للقواعد المتعلقة بكيفية جمع الشركات العامة لرأس المال من أجل الاستحواذ على العملات الرقمية، أطلقت Strategy أربع أدواتٍ جديدة من الأسهم الممتازة (STRC وSTRD وSTRF وSTRK) في يوم الجمعة 3 تشرين الأول/أكتوبر على منصة Robinhood.

وتمنح منتجات المشتقات هذه المُستثمرين المؤسساتيين إمكانية الوصول غير المباشر إلى عملة بيتكوين (Bitcoin)، مع تمكين الشركة من توليد سيولةٍ جديدة دون اللجوء إلى قنوات التمويل التقليدية.

وخلال الربع الثالث من عام 2025، حققت شركة Strategy صافي عوائد بلغ 5.09 مليار دولار عبر مزيج من الاكتتابات العامة والعروض في السوق المفتوحة، لكنّ اللافت أن الاكتتاب العام لسهم STRC وحدَه جمع 2.47 مليار دولار، ما يؤكد استمرار الإقبال المؤسساتي على المنتجات المالية المرتبطة بعملة بيتكوين (Bitcoin).

قيمة ممتلكات Strategy من عملة بيتكوين (Bitcoin) تقفز إلى 80 مليار دولار وأرباحها غير المحققة تتجاوز 3.9 مليار دولار

بحلول 6 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بلغ رصيد شركة Strategy من عملة بيتكوين (Bitcoin) ما قدره 640,031 عملة بقيمة إجمالية تُقدر بـ 80.03 مليار دولار، وبمتوسط تكلفة شراء بلغ 73,983$ للعملة الواحدة، ما يعكس أرباحاً غير محققةٍ بنسبةٍ تقارب 69%، أي ما يعادل نحو 32.7 مليار دولار.

في غضون ذلك، سجّلت الشركة 1.12 مليار دولار كمصروفاتٍ ضريبية مؤجلةٍ ناجمةٍ عن أرباح غير محققةٍ بقيمة 3.89 مليار دولار من عملة بيتكوين (Bitcoin) خلال الربع الثالث. غير أن قراراً تنظيمياً جديداً صدر في 30 أيلول/سبتمبر عن دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) ووزارة الخزانة الأمريكية، قلبَ الموازين لصالح الشركات التي تمتلك عملة بيتكوين (Bitcoin). فبموجب التوجيهات الجديدة، تم إعفاء الأرباح غير المحققة من العملات الرقمية من ضريبة الحد الأدنى البديلة للشركات (CAMT) البالغة 15%.

وأزالت هذه الخطوة التنظيمية الحاسمة عقبة رئيسية مثلت عِبئاً على الميزانية العامة لشركة Strategy، ويضمن ألا تُحسَب أرباح ممتلكاتها الرقمية كدخلٍ خاضع للضريبة قبل تحقيقها فعلياً. بناءً على ذلك، أعلنت الشركة أنها لم تَعُد تتوقع تطبيق ضريبة CAMT على أرباحها غير المُحققة من عملة بيتكوين (Bitcoin).

ورغم عدم تسجيل شركة Strategy أي عملية شراء جديدة لعملة بيتكوين (Bitcoin) في الأسبوع الأخير من أيلول/سبتمبر، شهدَ سعر سهمها (MSTR) ارتفاعاً بنسبة 1.5% خلال تداولات اليوم. فقد أدى ارتفاع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) حتى 125,500$ إلى دفع قيمة ممتلكات الشركة من العملة كي يتجاوز 80 مليار دولار.

