سولانا تشعل السوق: 20 يومًا من التدفقات القوية ترفع سعر SOL

أبرز النقاط

24 نوفمبر سجّل اليوم العشرين على التوالي من صافي التدفقات الداخلة لصناديق Solana.

شركة Bitwise أطلقت أول صندوق Solana ETF في 28 أكتوبر.

Grayscale أطلقت صندوقها المتداول XRP تحت رمز GXRP وسط ارتفاع الطلب المؤسسي على العملات الرقمية.



سجّلت صناديق Solana الفورية المتداولة في الولايات المتحدة صافي التدفقات الداخلية لليوم العشرين على التوالي. هذا الإنجاز يعكس موجة دعم مستمرة منذ إطلاق الصندوق في أواخر أكتوبر، والدعم الذي تتمتع به Solana بين العملات الرقمية الأخرى.

صناديق SOL تتجاوز التوقعات

أظهرت بيانات SoSoValue أن صناديق Solana الفورية حققت تدفقات صافية بقيمة 58 مليون دولار في 24 نوفمبر فقط. وقادت صندوق Bitwise (BSOL) هذه التدفقات بحصوله على 39.5 مليون دولار. ومن المهم الإشارة إلى أن هذه القيمة تُعد ثالث أكبر تدفقات شهدتها صناديق Solana، وأكبر تدفق منذ 3 نوفمبر.

أُطلق أول صندوق فوري لـ SOL في الولايات المتحدة في 28 أكتوبر، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن، جذبت صناديق SOL إجمالي 568.24 مليون دولار. وتشمل الصناديق الأخرى في السوق كلًا من VSOL التابع لـ VanEck، وFSOL التابع لـ Fidelity، وTSOL التابع لـ 21Shares، وGSOL التابع لـ Grayscale الذي جاء كتحويل من صندوق Solana Trust السابق. وبشكل إجمالي، يبلغ صافي أصول هذه الصناديق 843.81 مليون دولار.

تُعادل هذه الحصة حوالي 1.09% من القيمة السوقية لـ SOL. وأشار نيك روك، مدير في شركة LVRG Research، إلى أن هذا النجاح يعكس قوة مرنة.

كما أكد أن أداء الصندوق تجاوز التوقعات قبل الإطلاق، إذ توقّع المحللون والمراقبون تبنّيًا مؤسسيًا أكثر اعتدالًا وسط تراجع السوق.

غير أن صناديق SOL فاجأت الجميع. وقال روك: ”إن استمرار تدفق رؤوس الأموال بهذا الشكل يُبرز نضوج Solana كأصل ذي قيمة عالية، وجذبها للمستثمرين المحترفين الذين يبحثون عن تنوع يتجاوز البيتكوين والإيثريوم داخل بيئة DeFi التنافسية“.

المزيد من صناديق العملات البديلة في الولايات المتحدة

في الوقت نفسه، بدأت العديد من الجهات المُصدِرة لصناديق SOL الفورية في الدفع نحو إطلاق صناديق عملات بديلة أخرى.

شركة Bitwise ألمحت إلى قرب إطلاق صندوق Dogecoin المتداول تحت رمز BWOW. وأكدت الشركة أن نموذج التسجيل قُدم بالفعل، لكنه غير مُفعّل بعد، ولا يمكن تسويقه أو بيعه قبل موافقة هيئة SEC الأمريكية.

كما أطلقت Grayscale مؤخرًا صندوق XRP المتداول في GXRP على منصة NYSE Arca. وفي مرحلته الأولى، تقدّمه الشركة برسوم إدارية قدرها 0%. إذ قررت الشركة إعفاء المستثمرين من الرسوم القياسية البالغة 0.35% لمدة ثلاثة أشهر أو حتى يصل حجم الأصول إلى مليار دولار.