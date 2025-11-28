هل تعتقد أن البيتكوين وصل القاع؟ بيانات Santiment تفجّر مفاجأة غير متوقعة

أبرز النقاط

تشير منصة Santiment إلى أن التعافي الحالي للسوق قد يكون مجرد “فخ”.

سوق العملات المشفّرة فقد أكثر من 900 مليار دولار من قيمته خلال الشهر الماضي.

تدفقات صناديق ETF الخارجة مؤخرًا، وغياب ضغط البيع المكثف، تجعل هذا الارتداد هشًا.



بعد أيام قليلة من هبوط سعر البيتكوين BTC إلى 80,808 دولار وعودته إلى 88,000 دولار، بدأت الآراء الصاعدة تعلن أن السوق وصل إلى القاع.

مع ذلك، يكشف تحليلًا جديدًا من Santiment أن المعنويات المتذبذبة، وضعف نشاط الشبكة، وبيانات السوق المتحفظة تشير إلى أننا لم نصل بعد إلى “القاع الحقيقي”.

في 21 نوفمبر، تراجع سعر البيتكوين إلى قاع محلي عند 80,659 دولار، لكنه سرعان ما استعاد زخمه ولامس 89,000 دولار في 25 نوفمبر. وبعد هذا الارتداد، بدأ مجتمع الكريبتو يصفه بأنه “قاع السوق”، وفقًا لتحليل Santiment.

تحذّر منصة المعلومات السوقية من أن مصطلحات مثل “سوق صاعدة”، “سوق هابطة”، “وصل إلى القمة”، أو “لامس القاع” غالبًا ما يُساء استخدامها، لأنها تعتمد بشكل كبير على المتحدث وعلى الإطار الزمني الذي يقصده.

تاريخيًا، تحدث الانعكاسات الكبرى عندما يتوقع “الجميع” المزيد من الهبوط، وليس عندما يعتقد “الجميع” أننا وصلنا إلى القاع، كما يوضح محلل Santiment.

الأسوأ لم يأتِ بعد

يتداول سعر البيتكوين حاليًا عند نحو 87,700 دولار. إذ سجلت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية ارتفاعًا بنسبة 0.3% خلال الـ 24 ساعة الماضية لتصل إلى 3.02 تريليون دولار.

هذا الارتفاع لم يخلق فقط حالة من التفاؤل بين المستثمرين والمتداولين، بل دفع أيضًا إلى زيادة مراكز الشراء (longs)، وفقًا لSantiment.

في الوقت الحالي، تقف معدلات التمويل في منصات التداول فوق مستوى الصفر، ما يعني أن المتداولين يتوقعون مزيدًا من الصعود للبيتكوين. تاريخيًا، يتحرك السوق عكس ما يتوقعه الجمهور، وفقًا للمحلل.

إضافة إلى ذلك، فإن نشاط البيتكوين على السلسلة ونمو الشبكة ما يزال أقل بكثير من ذروة ديسمبر 2023، حين كان يُسجّل إنشاء أكثر من 3.3 مليون عنوان جديد أسبوعيًا. حاليًا، لا يتجاوز الرقم 2.2 مليون عنوان أسبوعيًا.

ويعتقد المحلل أن الحديث عن “قاع السوق” قد يكون مبكرًا جدًا، خاصة أن بيانات التصفية في سوق الكريبتو تُظهر حالة من التردد. إذ تُظهر بيانات CoinGlass أن حجم التصفية خلال 24 ساعة بلغ 296 مليون دولار (141 مليون مراكز شراء و155 مليون مراكز بيع).

تشير نسبة الشراء والبيع الضئيلة بانخفاض تذبذب الأسعار، لكن التصفية التي تقترب من 300 مليون دولار تشير بوضوح أن المتداولين غير متأكدين من اتجاه السوق.

بالإضافة إلى ذلك، سجّلت صناديق تداول البيتكوين الفورية في الولايات المتحدة صافي تدفقات خروجة بلغت 3.57 مليار دولار حتى الآن في نوفمبر. وبصيغة بسيطة: ما تزال شهية المؤسسات الاستثمارية تميل إلى السلبية، رغم موجة “إعلانات القاع” على منصات التواصل.