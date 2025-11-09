نقاط رئيسية

يؤكد داعمو العملة أنها انحرفت عن دورتها التاريخية الممتدة لأربع سنواتٍ، والتي كانت تُدار وفق آلية التنصيف.

مؤشرات رئيسيةٌ مثل مؤشر دورة باي (Pi Cycle) والدرجة المعيارية لنسبة القيمة السوقية إلى القيمة المُحققة (MVRV Z-Score) ومُضاعِف بويل (Puell Multiple) تشير إلى حالة الاستقرار النسبي في منتصف الدورة.

ارتفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بنسبة 2.38% خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

أشار الكاتب في مجال العلوم، شانكا أنسليم بيريرا (Shanaka Anslem Perera) عبرَ منصة X (تويتر سابقاً) إلى أن عملة بيتكوين (Bitcoin) قد انحرفت عن دورتها التاريخية ذات الأربع سنواتٍ والتي كانت مُقادةً وفق آلية التنصيف، ما جعل النموذج التقليدي للحركة الصاعدة غير صالح للتطبيق في المرحلة الحالية. رغم ذلك، يرى داعمو العملة أن موجة الارتفاع لم تنتهِ بعد.

عملة بيتكوين (Bitcoin) تبتعد عن دورة الأربع سنوات

على مدى السنوات الماضية، ارتبط أداء عملة بيتكوين (Bitcoin) ارتباطاً وثيقاً بدورة تمتد لأربع سنواتٍ (فترة التنصيف)، والتي تُخفض مكافآت تعدين الكتل الجديدة إلى النصف. وفي كل دورة منها، شهد السوق موجة ارتفاع هائلة تبعتها تصحيحات حادة في الأسعار. أما اليوم، يبدو أن هناك تحولاً لافتاً جعل هذا السيناريو التقليدي غير قابلٍ للتطبيق.

وفي 6 تشرين الأول/أكتوبر 2025، أعلن مجتمع Crypto Twitter أن ذروة دورة عملة بيتكوين (Bitcoin) قد بلغت 126,270$، قبل أن تهبط الأسعار بنسبة 21%.

BITCOIN’S 4-YEAR CYCLE JUST DIED AND NOBODY NOTICED Crypto Twitter exploded calling October 6th the cycle peak. Eighty-four percent crashes incoming. Bear market confirmed. Pack it up. Except the math says they are catastrophically wrong. Every indicator that called previous… pic.twitter.com/b6sj1kGn5e — Shanaka Anslem Perera ⚡ (@shanaka86) November 8, 2025

ومع هذا التراجع، سارع عدد من المحللين والمؤثرين إلى توقع تراجع نسبته 84% وبداية سوق هابطةٍ طويلة الأمد، لكنّ بيريرا يرى أن الصورة مختلفةٌ هذه المرة. فهو يَعتقدُ أن الموجة الصاعدة ما تزال مستمرة، مُستنداً إلى عدة مؤشراتٍ رئيسية مثل دورة باي (Pi Cycle) والدرجة المعيارية لنسبة القيمة السوقية إلى القيمة المُحققة (MVRV Z-Score) ومُضاعِف بويل (Puell Multiple)، والتي -بخلاف العادة- لم تُصدِرُ أيّ إشاراتٍ قويةٍ على انتهاء هذا الارتفاع، بل تشير إلى أن سوق العملات الرقمية يمر بمرحلةٍ من الاستقرار النسبي في منتصف الدورة، وليست هذه نهاية الحركة الصاعدة.

الطلب المؤسساتي على صناديق عملة بيتكوين المتداولة في البورصة (Bitcoin ETFs) يُعيد تشكيل دورة الأربع سنوات

يرى بيريرا أنّ صناديق عملة بيتكوين المتداولة في البورصة (Bitcoin ETFs) لعبت دوراً محورياً في تغيير مسار دورة الأربع سنوات، فقد استوعَبت هذه الصناديق استثماراتٍ هائلة بلغت 64 مليار دولار بفضل عمالقةٍ مثل بلاك روك (BlackRock) وفيديلتي (Fidelity)، إضافة إلى خزائن الشركات التي أصبحت تمتص كل عمليات البيع الكبرى من الحيتان (كبار اللاعبين)، وربّما أدى هذا إلى تخفيف بعض التقلبات الحادة في سعر عملة بيتكوين (Bitcoin).

وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر، أفادَ تقرير من Coinspeaker أنّ صناديق عملة بيتكوين (Bitcoin ETFs) شهدت استثماراتٍ خارجة بلغت 186.5 مليون دولار، كانت جميعها من قِبلِ صندوق IBIT التابع لشركة بلاك روك. وخلال الأيام الستة التي سبقت 7 تشرين الثاني/نوفمبر، سجّلت السوق خروج استثماراتٍ وصل مجموعها إلى 660 مليون دولار.

أما خلال آخر 24 ساعة، فقد شهدَ القطاع ورود استثماراتٍ بقيمةٍ بلغت 240 مليون دولار إلى صناديق عملة بيتكوين المتداولة في البورصة (Bitcoin ETFs). على إثر ذلك، ارتفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بنسبة 2.38% ليتمَّ تداوله حالياً عند مستوى 101,997.13$. بالتالي، خلُص مُحللو السوق بأن ما يُحدد سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) حالياً هي التسوية الفعلية، لا المزاجُ العام للمستثمرين.