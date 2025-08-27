ملاحظات رئيسية:

يتوقع المحللون أن يتّبع سعر عملة سولانا (Solana) مساراً صاعداً عقبَ إعلان شركة BIT Mining.

أطلقت الشركة عملة دولاي (DOLAI) المستقرة على بلوكتشين سولانا، ما سيزيد من استخدام عملة سولانا (Solana) تبعاً للطلب.

تشهد عملة سولانا (Solana) طلباً مؤسساتياً متنامياً، فيما يتقاسم مشروع عملة وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe-WEPE) الأضواء معه.

تصدّرت عملة سولانا (Solana) المشهد بعد أن أعلنت شركة BIT Mining -الرائدة في مجال البنية التحتية التقنية للعملات الرقمية- عن إطلاق عملة دولاي (DOLAI) المستقرة الخاصة بها. وقد اختارت الشركة بلوكتشين سولانا لما تتمتع به من مزايا رائدة، مثل السرعة الفائقة وانخفاض التكلفة، ويُرجّح مراقبو السوق أن يُسهم هذا الإعلان في تحقيق العملة المزيدَ من المكاسب.

إطلاق عملة DOLAI المستقرة على بلوكتشين سولانا

ترتبط عملة دولاي (DOLAI) المستقرة بالدولار الأمريكي، وهي مُصمّمةٌ كي تكون جسراً يربط بين وكلاء الذكاء الاصطناعي والتجّار والمستهلكين والتمويل المؤسساتي ضمن نظام سولانا التقني عالي السرعة. وعلى المدى الطويل، تُخطّط الشركة لتوسيع نطاقها نحو عدة شبكات بلوكتشين.

وبحسب البيان الصحفي، تُطلق BIT Mining هذه العملة بالتعاون مع شركة Brale Inc، ما يضمن التزام الأصل الرقمي بمعايير امتثالٍ قويةٍ وصلبة.

وفي تعليقها على العملة، صرّحت شركة التعدين:

“تُجسد عملة دولاي (DOLAI) رؤيتنا لعملة مستقرة مدعومة بالدولار الأمريكي، متوافقةٍ مع القوانين، متكاملةٍ مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتسهم في تعزيز الابتكار ونمو النظام التقني وزيادة الاعتماد عبر شبكات بلوكتشين متعددة”.

وتتم تغطية هذه العملة المستقرة باحتياطياتٍ مُودَعةٍ نقداً وفي سندات خزانة أمريكية قصيرة الأجل، ما يضمن توافقها مع المتطلبات التنظيمية الأمريكية لمثل هذه المنتجات. وبالإضافة إلى الامتثال الإقليمي، تُطبق الشركة إجراءاتٍ مُشددةً لمكافحة غسل الأموال (AML) والتعريف بالعملاء (KYC) إلى جانب آليات فحص قوائم العقوبات (OFAC).

ويعكس إطلاقها على بلوكتشين سولانا قيمة إيجابيّة للنظام التقني، إلا أن أداء عملة سولانا (Solana) لم يواكب هذه التوجهات المتفائلة؛ حيث تم تداولها عند 189.18$ وقت نشر المقال منخفضةً بنسبة 2.89% خلال آخر 24 ساعة. في هذا السياق، بدأ بعض المحللين بطرح احتمال تفوّق عملة كاردانو (Cardano-ADA) على عملة سولانا (SOL).

مع ذلك، ما يزال هناك وقت كافٍ أمام عملة سولانا (Solana) لتحقيق انتعاشةٍ قوية، إذ تعمل Pantera Capital حالياً على جمع 1.25 مليار دولار لتأسيس صندوق خزانة مخصص لعملة سولانا (SOL)، وستبدأ بقيمة 500 مليون دولار، يليه 750 مليون دولار عبر صكوك الضمان (Warrants)، ما يعكس الزخم المؤسساتي المتزايد في نظام سولانا التقني.

علاوةً على ذلك، أشارت كلٌّ من Galaxy Digital وMulticoin Capital وJump Crypto مؤخراً إلى خططٍ لجمع مليار دولار لذات السبب، مع تعيين Cantor Fitzgerald كمصرفيّ رئيسي للصفقة. وهذه المؤشرات الإيجابية قد تُساهم في دفع سعر عملة سولانا (Solana) نحو ارتفاعٍ محتملٍ في المستقبل القريب.

عملة وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe) تظهر لأول مرة على بلوكتشين سولانا

في الوقت الذي تسعى فيه عدة مشاريع لإطلاق منتجاتها على بلوكتشين سولانا، انضمَّ مشروع عملة وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe) إلى هذا السباق، فهي عملة ميم نشطةٌ للغاية تقدم لجيشها المتنامي من المتداولين سوقاً تحتشد فيه “الحيتان” المُتلاعبة بأسعار العملات الرقمية.

وبعد انتقاله الناجح من أفضل اكتتابات العملات الرقمية خلال العام، انطلق المشروع الآن إلى بلوكتشين سولانا لينضمَّ إلى نظرائه في مُعترك ساحة عملات الميم. ويرى مراقبو السوق أن “أذكى ضفدع يرتدي بدلةً مخطّطةً” قد دخل منظومة يمكن أن تنقلب فيها الثروات خلال دقائق، بحيث تبدو قوة الصور الطريفة أشد وقعاً من صانعي السوق أنفسهم. حالياً، لا يزال بإمكان المستثمرين الرهان على هذه العملة طمعاً بمضاعفة استثماراتهم خلال فترة وجيزة.