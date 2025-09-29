نقاط رئيسية:

ارتدَّ سعر عملة ريبل (Ripple) بنسبة 4% من أدنى مستوياته عند 2.74$، مستعيداً مستوى الدعم عند 2.80$ مع ركود أسواق العملات الرقمية تحت مقاومة رئيسية.

أظهرت أسواق التوقعات على منصة كالشي (Kalshi) ارتفاع الرهانات على بلوغ سعر عملة ريبل (Ripple) قيمة 5$ قبل نهاية العام.

اشترى مستثمر ضخم (حوت) غير معروف 17,555,420 عملة ريبل (Ripple) بما يقارب 49 مليون دولار خلال فترة الاستقرار النسبي للأسعار في عطلة نهاية الأسبوع.

شهدت أسعار عملة ريبل (Ripple) دعماً قوياً عند مستوى 2.80$ يوم الأحد 28 أيلول/سبتمبر، بعد أن أنهت الأسبوع على ارتفاع بنسبة 4% من أدنى مستوى خلال 75 يوماً عند 2.74$ الخميس الماضي؛ ورغم فتور المزاج العام في سوق العملات الرقمية، أظهرت تحركات عملة ريبل (Ripple) مؤشراتٍ إيجابية بعد الإغلاق الأسبوعي المستقر.

من جهةٍ أخرى، بقيت كلٌّ من عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) محصورتين أسفل مستويات مقاومة رئيسية عند 110,000$ و4,000$ على التوالي. على النقيض من ذلك، تمكّنت عملة ريبل (Ripple) من استعادة مستوى مقاومة 2.80$، بل وسجَّلت أعلى مستوياتها اليومية عند 2.83$، ما يعكس قوةً نسبية أكبر مُقارنة بنظيرتيها ذاتي القيمة السوقية الأضخم.

وأظهرت البيانات اللحظية من أسواق توقعات منصة كالشي إعادة تمركز لافتٍ من جانب المتداولين بالتزامن مع التقلبات الأخيرة في الاقتصاد الكلي وتزامناً مع ارتفاع سعر الذهب (GOLD-XAU) إلى مستوياتٍ غير مسبوقةٍ فوق 3,700$.

كما أكدت بيانات المنصة أيضاً زيادةً بنسبة 3% في الرهانات على بلوغ سعر عملة ريبل (Ripple) قيمة 5$ قبل نهاية العام. في الوقت نفسه، انخفضت الرهانات على بلوغها 4$ و3.75$ بنسبة 10% و5% على التوالي، ما يعكس اعتقاد المستثمرين بأن الارتداد الأخير قد يُشكّل نقطة انطلاق نحو مستوياتٍ أعلى.

حوت يشتري 17,555,420 عملة ريبل (Ripple) وسط الاستقرار النسبي في عطلة نهاية الأسبوع

في تأكيد إضافي للنظرة المتفائلة حيال حركة سعر عملة ريبل (Ripple)، رصد محللو المجتمع صفقة كبيرةً لمُستثمر مهم يوم الأحد، وأشار أحد المساهمين البارزين في المجتمع -المعروف بالاسم المستعار @RippleXrpie- متابعيه الذين تجاوز عددهم 425,000 متابع، إلى استحواذ أحد الحيتان على 17,555,420 عملة ريبل (Ripple) بقيمةٍ تُقدَّر بنحو 48.9 مليون دولار.

وبحسب بيانات البلوكتشين، تم شراء العملات على منصة كراكن (Kraken) ومن ثمَّ نُقلت على الفور إلى عنوان محفظة خارجي. وتُعزز هذه الخطوة الفرضية القائلة إن المستثمرين الكبار يستغلون الانخفاضات الحالية في السوق لزيادة حصصهم من عملة ريبل (Ripple) بدلاً من الانسحاب.

قد يُوضّح هذا النشاط أيضاً ارتدادَ سعر عملة ريبل (Ripple) القوي نسبياً مقارنةً بعملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum). فبينما ظلَّ سعر العملتين دون مستويات المقاومة عند 110,000 و4,000$، جاء الطلب النشط من الحيتان عُنصراً رئيسياً في استقرار سعر عملة ريبل (Ripple) فوق 2.80$ حتى وقت النشر.

توقعات سعر عملة ريبل (Ripple): هل يدفع المضاربون على الارتفاع السعر نحو 3$ بعد التعافي من 2.80$؟

بعد استعادة مستوى 2.80$ بارتداد بلغ 4% في عطلة نهاية الأسبوع، يتوقف مسار سعر عملة ريبل (Ripple) للأسبوع المقبل الآن على ما إذا كانت استثمارات الحوت البالغة 48.9 مليون دولار ورهانات المضاربة المتزايدة على منصاتٍ مثل كالشي (Kalshi) قادرةً على مواجهة آثار الركود الأوسع في سوق العملات الرقمية.

وفقاً للتحليل الفني، يشير تقارب خطوط مؤشر بولينجر (Bollinger Bands) الخاصة بعملة ريبل (Ripple) إلى تراجع التقلبات في الجلسات الأخيرة مع تداول العملة بالقرب من النطاق الأدنى حول 2.73$. من ناحيةٍ أخرى، يزيد الدفاعُ المستمر عن هذه المنطقة من احتمالية محاولة الارتداد نحو مقاومة النطاق المتوسط عند 3.01$، والتي تتوافق أيضاً مع نقطة مؤشر تتبع المسار النقطي (Parabolic SAR).

ويُحاول خط مؤشر MACD التقاربَ مع خط الإشارة من الأسفل، ما يشير إلى تقاطع صاعد محتمل، خاصة إذا استمرت عمليات شراء الحيتان الإستراتيجية في الأسبوع المقبل.

أما في حال صمد سعر عملة ريبل (Ripple) وأغلق فوق مستوى الدعم 2.80$، مع تأكيد تقاطع صاعد لمؤشر MACD، فقد يلوح في الأفق ارتداد باتجاه 3.00$، يليه هدف الاختراق التالي عند النطاق العلوي لمؤشر بولينجر عند 3.18$.

في المقابل، سيؤدي عدم الحفاظ على مستوى 2.80$ إلى إثارة ضغط بيع مُتجدد مع خطر تراجع فوري باتجاه مستوى الدعم عند 2.73$، وقد يؤدي تصحيح سريع دون هذا المستوى إلى خفض سعر عملة ريبل (Ripple) مجدداً نحو 2.60$، وربّما إعادة اختبار مستوى دعم أعمق عند 2.40$ إذا زادت ظروف السوق سوءاً.

ختاماً، يعتمد مسار عملة ريبل (Ripple) الآن على ما إذا كان الاهتمام المُتجدّد من جانب الحيتان ورهانات المضاربات على منصاتٍ مثل كالشي يُمكنها تعويض الركود الأوسع في سوق العملات الرقمية. وإذا ما تحوّل الزخم، فقد تبرز عملة ريبل (Ripple) كواحدة من العملات القليلة ذات القيمة السوقية الكبيرة التي تُحاول تحقيق اختراق أواخر عام 2025.