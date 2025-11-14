جاء هذا التراجع في أعقاب إعلان الشركة عن طرح مباشر مُسجّلٍ من المتوقع أن يجمَع حوالي 12 مليون دولار، دون تقديم بيان واضح لكيفية استخدام هذه العوائد.

وانخفض سعر السهم إلى 0.24$ ليُسجّل أدنى مستوياته منذ كانون الثاني/يناير، بعد تداوله عند 0.29$. يأتي ذلك بعد شهر واحد من كشف الشركة عن خطتها لإنشاء خزانة عملة سولانا (Solana) بقيمةٍ تصل إلى 2 مليار دولار، تبدأ باستحواذ على العملة بقيمة 500 مليون دولار خلال أول ستة أشهر. إلا أنّ الشركة لم تكشف بعد عن أيّ عملية شراء، ما أثار الشكوك حول صحة هذه المبادرة المُرتبطة بعملة سولانا (Solana).

كذلك، أبرَمت VisionSys شراكة مع مارينيد فاينانس (Marinade Finance)، وهي منصة تمويل لامركزي رائدة في النظام التقني لعملة سولانا (Solana) وتُدير أصولاً تتجاوز قيمتها 2 مليار دولار.

تحليل سعر عملة سولانا (Solana): احتمالات قوية بالارتفاع

يُظهر المخطط الفني لسعر عملة سولانا (Solana) أنها تمرّ بحالة استقرار نسبي داخل قناة هابطة، مع مُحاولة لاختراق القناة نحو الأعلى. وإذا حافظ سعر عملة سولانا (Solana) على الدعم بين 150$-155$ فقد يتم تأكيد نموذج انعكاسي يؤدي إلى ارتفاع كبير نحو 400$، أي ما يُمثل زيادةً مُحتملة بنسبة 157%.

لكنّ مؤشر القوة النسبية يتحرك حول مستوى 37 ما يشير إلى ضعف قصير المدى، وقد يتراجع السعر إلى 130$-135$ لاختبار دعم طويل الأجل قبل عودة سيطرة المشترين. أما مؤشر MACD فما يزال سلبياً لكنه يظهر علاماتٍ على الاستقرار.

ويبدو الاختراق الواضح أعلى منطقة المقاومة 175$-185$ مصحوباً بتدفق بحجم تداولٍ كبير، وقد يدفع إلى موجة تجميع تستهدف 250$ أولاً، ثم 400$.

عملة سولانا (Solana) تستهدف اختراقاً بالتزامن مع اقتراب إطلاق مشروع جديد مرتبط بعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)

فيما تُحاول عملة سولانا (Solana) تخطي مستوى المقاومة نحو 400$، يخطف مشروع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) الأضواء من خلال اغتنام كفاءة سرعة بلوكتشين سولانا الفائقة (Solana Blockchain) لإطلاق حقبةٍ جديدة لعملة بيتكوين (Bitcoin)، حيث يقدم المشروع طبقة ثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain)، ويتيحُ إرسال واستقبال عملة BTC بزمنٍ شبه فوري دون تأخير في المعاملات أو ارتفاع في الرسوم بعد الآن.

وبفضل اعتماده على آلة سولانا الافتراضية (SVM)، يجمع المشروع بين أمان بلوكتشين بيتكوين وكفاءة معاملات بلوكتشين سولانا، ما يتيح بيئة تدعم التطبيقات اللامركزية (DeFi) والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) وحتى عملات الميم دون التضحية بأمان بلوكتشين بيتكوين.

ومع جمعه أكثر من 27.5 مليون دولار حتى الآن خلال اكتتابه، يُثبت مشروع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) وجودَ طلب ضخم على نظام تقني أسرَع وأكثر ذكاءً لعملة بيتكوين (Bitcoin).

وتُعد عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) المُحرّك الأساسي للنظام التقني، إذ يتمُّ استخدامها في المعاملات والرهن والحَوْكمة والتطبيقات اللامركزية.

كما يحصل المستثمرون أثناء مرحلة الاكتتاب على عائد رهن سنوي متغيّر يصل إلى 42% حالياً. أخيراً، يُمكنكم شراء العملة بسعرها الحالي البالغ 0.013275$ عبرَ زيارة الموقع الرسمي للمشروع وربط محفظتكم المدعومة -مثل محفظة بيست واليت (Best Wallet)- ومن ثمَّ المبادلة بعملات رقمية -مثل عملة تيثر (Tether-USDT) أو عملة سولانا (Solana)- أو ببساطةٍ باستخدام الفيزا أو الماستركارد لإتمام عملية الشراء بصورة آمنة.