أهم النقاط

أرجع باولو أردوينو (Paolo Ardoino) -الرئيس التنفيذي لشركة تيثر (Tether)- عملية الإصدار الأخيرة إلى عملية مبادلةٍ قامت بها منصة بينانس (Binance) تم خلالها تحويل 2 مليار عملة تيثر (Tether-USDT) من بلوكتشين ترون (Tron Blockchain) إلى بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) دون تسجيل عمليات حرق مقابلةٍ على الأولى حتى لحظةِ كتابة التقرير.

يتشابه توقيت الإصدار مع عمليةٍ سابقةٍ في كانون الأول/ديسمبر 2024 بقيمة 2 مليار دولار، والتي جاءت بالتزامن مع تراجع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) بعد اختراقه حاجز 100,000$.

تُظهر الأنماط التاريخية أن تحركاتٍ كهذه قد يتبعها تعافٍ في سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى 118,000$ قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 17 أيلول/سبتمبر.

أصدرت شركة تيثر (Tether)-جهة إصدار كبرى العملات المستقرة من حيث القيمة السوقية- أرصدةً جديدةً من عملتها المستقرة تيثر (Tether-USDT) بقيمة 2 مليار دولار على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain)، في أكبر موجةٍ إصدار منفردة منذ كانون الأول/ديسمبر 2024، لتتوفر سيولةٌ جديدة قوية في وقتٍ تمر فيه أسواق الكريبتو بانتكاسةٍ ملحوظة.

يُذكر أن حساب Whale Alert على منصة X كان أول من رصد هذه العملية بتاريخ 4 أيلول/سبتمبر، قبل أن تتناقلها منصات تحليليةٌ أخرى مثل Arkham وSolid Intel، وكشف الرئيس التنفيذي للشركة -باولو أردوينو- أن العملية جاءت نتيجة مبادلةٍ لأرصدة العملة المستقرة عبر منصة بينانس (Binance)، حيث تمت مبادلة 2 مليار عملة USDT من بلوكتشين ترون (Tron Blockchain) بكمٍّ مماثلٍ على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain). وحتى وقت إعداد التقرير، لم يتم تسجيل أي أنشطة حرق مقابلةٍ على الأولى، وهو ما يُفترض أن يَحدُث عادةً ضمن عمليات المبادلة عبر شبكات البلوكتشين.

وبمراجعة المنشورات السابقة لحساب Whale Alert، وجدت منصة Coinspeaker أنه كشف عن عمليةٍ مشابهةٍ بتاريخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2024. حينها، صرّح أردوينو أنها “إنعاش للمعروض” بإصدار 2 مليار عملة تيثر (Tether) على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain)، مؤكداً أن هذه الأرصدة “تم التصريح بإنشائها دون السماح بتداولها”.

وتبعاً لقسم الأسئلة الشائعة على الموقع الرسمي لشركة تيثر (Tether)، فإن الكميات المُصدَرة الناتجة عن مبادلاتٍ كهذه لا تُطرَح للتداول مباشرةً، نظراً لأنها لا تكون بالضرورة مدعومةً باحتياطياتٍ موازيةٍ لدى الشركة، ما يجعل إصدارَها مجرَّد إنعاش للمخزون من أجل تلبية الطلب المستقبلي المحتمل.

أسئلة شائعة بشأن مفاهيم خاصة بعملة تيثر (Tether): “تم السماح بإصدارها دون طرحها للتداول بعد”، و”إنعاش مخزون”، المصدر: موقع شركة تيثر (Tether)

في العادة، تقوم شركة تيثر بإصدار مليار عملة تيثر (Tether) وفقاً لأنشطة “إنعاش المخزون”، وقد يحدث ذلك أكثرَ من مرة في اليوم الواحد، وعلى شبكات بلوكتشين متنوعةٍ مثل ترون (Tron Blockchain) أو سولانا (Solana Blockchain)، لكنْ يبدو أن بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) هيَ الأكثر استخداماً لهذا الغرض.

تحليل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) والسياق التاريخي لعمليات إصدار 2 مليار عملة تيثر (Tether)

شهدَت عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) -التي يتم تداولها حالياً حول 110,666$- في 6 كانون الأول/ديسمبر 2024 تراجعاً ملحوظاً، حيث أغلق سعرُها حينها عند نحو 98,343$ متراجعاً بنحو 4% مقارنةً باليوم السابق، وجاء ذلك مباشرةً بعد حدثٍ تاريخي في الخامس من ذات الشهر حين اخترق سعرها حاجز 100,000$ للمرة الأولى مسجلاً أعلى مستوياته الجديدة حينها قبل أن يغلق حول 99,513$.

وجاء اختراق حاجز 100,000$ إثر عدة عوامل تراكمت أواخر 2024، بما فيها الزخم المؤسساتي والسياسي مع وعود دونالد ترامب وإعادة انتخابه رئيساً للبلاد، إضافة إلى تبدل ديناميكيات العرض عقب حدث التنصيف قبلها ببضعة أشهر، فيما جاء التراجع بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكي لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، وهو مؤشر اقتصاديٌّ رئيسيٌّ أثّر سلباً على الأسواق العالمية.

لكنّ اللافت هو أن عملية الإصدار الأخيرة بقيمة 2 مليار عملة تيثر (Tether) أعقبت انتكاسة أخرى للسوق، وسط نشاط مؤسساتي وسياسي متزايد، وتزامناً مع صدور تقرير الوظائف الأمريكي لشهر آب/أغسطس، والذي نُشِرَ في ذات اليوم الذي أعلنت فيه شركة تيثر عن عملية الإصدار غير المعتادة بتاريخ 4 أيلول/سبتمبر 2025.

وعقبَ عملية الإصدار في كانون الأول/ديسمبر 2024، تعافى سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بسرعةٍ، مُحققاً مكاسبَ بنسبة 8% على مدار 11 يوماً فقط ليقترب من 108,367$. ومع استقرار تداولها حالياً حول 110,666$، فإن تحركاً مشابهاً قد يدفعُ سعرها للانطلاق صوب 118,000$، أي أقلَّ بنحو 6,000$ من أعلى مستوياته المسجلة على الإطلاق (ATH) عند 124,000$.

كما تتزامن هذه الخطوة مع اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالي (FOMC) في 17 أيلول/سبتمبر، ويُنتظر أن يُسفر عنه خفضٌ أولٌ لمعدلات الفائدة منذ 18 كانون الأول/ديسمبر 2024، وهو ما يُعتبر عادةً حدثاً إيجابياً لأسواق الكريبتو وبخاصةٍ لعملة بيتكوين (Bitcoin)، ما يُبرز تشابهاً مع السياق التاريخي لتحركات شركة تيثر (Tether) في السابق.