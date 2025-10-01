أثبت العام الحالي أن المعدّنين الأفراد ما زالوا قادرين على معانقة الحظ حين ينجح أحدهم بتعدين إحدى كتل (بلوكات) معاملات بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin blockchain) ليظفر بمكافأة تُغير مجرى حياته، إلا أنّ مُطوري عملة بيبي نود (PepeNode) ومشتريها الأوائل يرون أنّ قصة النجاح الحقيقية قد تُكتَب في عام 2026، حين يصبح التعدين الافتراضي صيحة الرَّواج التالية الحتمية في القطاع، فهيَ تُمثل أول مشروع من مشاريع عملات الميم الموفرة لآلية التعدين الافتراضي المثيرة بتحويلها أنشطة التعدين من عمليةٍ مُرهِقةٍ تستنزف طاقاتهم المالية والذهنية إلى تجربةٍ إستراتيجية ترفيهية تُتيح كسب أرصدة الكريبتو بطريقةٍ مبتكرة.

فبدلاً من خوض منافسةٍ غير متكافئة مع مجمّعات التعدين الكبرى، يُمكن لمستثمري عملة بيبي نود (PepeNode) تجميع معدات التعدين الافتراضية وتلقي مكافآتٍ من أبرز عملات الميم مثل عملة بيبي (Pepe-PEPE) وعملة فارتكوين (Fartcoin-FARTCOIN)، ولعلَّ ذلك ما مكّن اكتتاب العملة حتى مرحلته الحالية من جمع تمويل بقيمةٍ تجاوزت 1.5 مليون دولار مع استمرار حصيلته بالارتفاع حتى قبل انقضاء شهره الأول، حيث تُباع العملة مقابل 0.0010788$ حالياً، ومن المقرر ارتفاع السعر خلال ساعاتٍ قليلةٍ بحلول مرحلة الاكتتاب التالية.

من عام المعدّنين الأفراد إلى عصر التعدين الافتراضي

في عام 2025 تمكّن نحو خمسة مُعدّنين أفراد من الظفر “بالذهب الرقمي” من تعدين عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)، بدأ ذلك في 10 شباط/فبراير عندما تمكن أحدهم من تعدين كتلة المعاملات رقم 883,181 ليحصل على مكافأة بقيمةٍ تقارب 300,000$ حينها من خلال تلقيه 3.15 عملة BTC شاملة الرسوم.

وفي 4 تموز/يوليو، تمكّن معدّن آخر من العثور أولاً على بلوك المعاملات رقم 903,883 ليجني قرابة 350,000$ بتلقيه 3.17 عملة BTC. بعدها بنحو ثلاثة أسابيع وبتاريخ 26 تموز/يوليو، تلقى المعدن الذي نجح أولاً بالوصول أولاً إلى كتلة المعاملات رقم 907,283 مكافأةً هي عبارة عن 3.125 عملة بيتكوين (Bitcoin) تتجاوز قيمتها 372,000$، فضلاً عن حدثين مشابهين أولهما بتاريخ 17 آب/أغسطس عند الكتلة 910,440 بمكافآتٍ قاربت قيمتها 373,000$، والثانية في 8 أيلول/سبتمبر بتعدين البلوك رقم 913,632 وتلقي مكافأة تقدّر بنحو 348,000$.

جاءت هذه المكاسب النادرة رغم بلوغ صعوبة التعدين مستوياتٍ غير مسبوقة، ونظراً لتبقي 3 أشهر على انتهاء العام، فقد يتمكّن معدنون أفراد آخرون من حفر أسمائهم في سجلات كبار الفائزين ليُذكَر عام 2025 بحقّ كعام المعدّنين الأفراد. غير أن ما يتجنّب الجميع ذكره هو أن ممارسة تعدين عملة بيتكوين (Bitcoin) ما يزال بالغ القسوة على من يخوضه منفرداً؛ فبينما قد يمنحكم الوصول أولاً إلى بلوك معاملاتٍ واحد مكافأةً تقدر وفق الأسعار الحالية بنحو ثلث مليون دولار، تبقى التكاليف التشغيلية باهظة للغاية.

وتشير التقديرات إلى أن أفضل مكوّنات التعدين تتطلب ما بين 34,176$ و51,264$ لتعدين عملة بيتكوين (Bitcoin) واحدة وفق تسعير الطاقة الكهربائية المُستهلكة الذي يتراوح بين 0.04$ و0.06$ للكيلوواط في الساعة داخل الولايات المتحدة، وقلّةٌ من المعدّنين الأفراد يُمكنهم تحمل أعباء كهذه، وحتى البدائل المتوفرة كمجمّعات التعدين السحابي لا تخلو من مخاطر التعرض للممارسات الاحتيالية والمخططات الهرمية.

لذا، يرى أوائل داعمي عملة بيبي نود (PepeNode) أن عام 2026 سيُمثل نقطة انطلاق التعدين الافتراضي وبلوغه آفاقاً جديدةً في عالم الكريبتو، بما قد يتجاوز حتى طفرة رواج آلية “اللعب من أجل الكسب (P2E)”.

هل نموذج “التعدين من أجل الكسب (M2E)” هو الامتداد لآلية P2E؟

يعمل مطورو عملة بيبي نود (PepeNode) على قلب موازين أنشطة التعدين بالحدّ من متطلباتها المالية وتيسير وصول عامة المستخدمين إليها وتوفير كافة متطلبات التعدين افتراضياً، ما يتيح لمُستخدميه إنشاء خوادم افتراضية، وتجميع عقد تدقيق المعاملات، وممارسة تعدين أرصدة الكريبتو، ضمن آليةٍ تتسم بالطابع التفاعلي، إذ يتعيّن على المستخدمين التخطيط بشكلٍ ممنهج لتعظيم العوائد، فالتوليف الأمثل للعُقد والإعدادات سيُوفر مكافآتٍ أكبر، وكلما كانت مكوّنات التعدين الافتراضي أكثر تطوراً، ازدادت فرص تلقي أرصدة عملة بيبي نود (PepeNode) ومكافآتٍ من عملات ميم بارزة كعملتي بيبي (Pepe) وفارتكوين (Fartcoin)، وربّما أخريات من العملات لاحقاً.

يُذكّرنا هذا المشهد -في كثيرٍ من أبعاده- بضجة رواج مشاريع اللعب من أجل الكسب (P2E) مثل Axie Infinity وStepN، لتنطلق عملاتها مُسجلةً قممها السعرية سريعاً ويبقى صداها قائماً حتى بعد تراجع قيمها السوقية.

غير أن ما تسعى عملة بيبي نود (PepeNode) إلى التميّز به عن تلك التجارب هو الاستدامة؛ فآلية التعدين من أجل الكسب التي تقدمها تستند إلى بياناتٍ اقتصادية انكماشية، حيث يتم حرق 70% من الأرصدة المستخدمة لشراء وترقية معدات التعدين الافتراضي، ما يُسهم في خفض معروضها المتداول تدريجياً.

ومع ازدياد تبنيها، يُمكن لنهجها توفير مُحفز قوي للانطلاق مع الحفاظ على سلامة النظام التقني. وبتحويل التعدين إلى تجربةٍ ممنهجةٍ وتفاعلية، تحمل عملة بيبي نود (PepeNode) نموذج اللعب من أجل الكسب إلى بُعدٍ جديد لتُكسبه طابع “التعدين من أجل الكسب” الذي قد يشعل موجة الهوس التالية في عالم الكريبتو.

أسباب تجاوز حصيلة اكتتاب عملة بيبي نود (PepeNode) حاجز 1.5 مليون دولار

تجمع عملة بيبي نود (PepeNode) بين الاستخدامات العملية والهوس بعملات الميم؛ فمن جهةٍ، تستمد جاذبيتها من شعار الضفدع الذي أصبح واجهة مميزةً في القطاع، حيث تبلغ القيمة السوقية لقطاع عملات الميم وحده أكثر من 5.11 مليار دولار. من الجهة الأخرى، تُمثل العملة عماد المشاركة في لعبة التعدين الافتراضي المثيرة، متيحة للمستخدمين تعدين أرصدة عملات ميم أكبر.

لكنّ ما يُميّز عملة بيبي نود (PepeNode) حقاً عن بقية عملات الميم هو دورها المزدوج في الجمع بين قوة ثقافة الميم وتوفير استخدام عملي مثير. فوق ذلك، يضيف طابعها الانكماشي ندرةً إضافية ومستدامة، إذ يتم حرق كمياتٍ كبيرة من معروضها مع كل ترقيةٍ لمعدات التعدين، وهي عناصر تمنحها مجتمعة أسباباً قوية لاكتساب قيمة إضافية. بذلك، يبقى من غير المستغرب وصف المؤثر الشهير Nazza Crypto لعملة بيبي نود (PepeNode) بأنّها “عملة الميم المنتظر توفيرها مكاسبَ بنحو 100 ضعفٍ”، وهو رأي يتفق معه المبدع Crypto Tech Gaming.

المشاركة في اكتتاب عملة بيبي نود (PepeNode)

تقترب حصيلة اكتتاب عملة بيبي نود (PepeNode) من بلوغ عتبة 2 مليون دولار، وهو إنجاز قد يتحقق قبل نهاية الأسبوع. وللمشاركة، يُمكنكم شراء العملة اليوم عبر زيارة الموقع الرسمي للاكتتاب وشرائها مقابل عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وعملة بينانس (Binance-BNB) وعملة تيثر (Tether-USDT) سواءً تلك العاملة وفق معيار ERC20 أو BEP20، أو حتى شراؤها بواسطة الفيزا والماستركارد.

كما يُمكنكم ربط محافظكم المفضلة بواجهة الاكتتاب كمحفظة بيست واليت (Best Wallet) التي تُعد إحدى أفضل محافظ الكريبتو وعملة بيتكوين (Bitcoin) اليوم، وبفتح تطبيقها ستجدون عملة بيبي نود (PepeNode) مُدرَجة في قائمة العملات المنتظرة (Upcoming Tokens) الخاصة بتقييم المشاريع الواعدة ذات أقوى الإمكانات، ما يُسهّل عليكم شراء العملة وتتبع أرصدتها وتحصيلها بمجرد إطلاق المشروع.

يُذكر أخيراً خضوع العقد الذكي للعملة بنجاح إلى تدقيق فريق Coinsult دون اكتشاف مواطن ضعف برمجية. ختاماً ولمتابعة آخر المستجدات، يمكنكم الانضمام إلى مجتمعات المشروع على منصتي X وتيليجرام.

