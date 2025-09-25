شركة Solstice تتعاون مع Chainlink وCeffu لإطلاق عملة USX المستقرة على سولانا

أبرز النقاط

ستعتمد عملة USX الجديدة على تقنية CCIP من Chainlink لضمان التحويل السلس بين الشبكات المختلفة.

سيستفيد المتداولون المؤسسيون من خيارات التسوية خارج البورصات عبر شراكات الحفظ مع Ceffu وCopper.

يمثل هذا الإطلاق توسعًا في تبنّي المؤسسات لعملات مستقرة قائمة على سولانا.



أعلن بروتوكول Solstice Finance للتمويل اللامركزي عن إبرام شراكات استراتيجية مع مزوّد البيانات Chainlink وشركتي الحفظ Ceffu وCopper، وذلك لدعم الإطلاق المرتقب لعملة مستقرة جديدة تحمل اسم USX على شبكة Solana.

ووفقًا للبيان الصحفي الصادر في 24 سبتمبر، ستدمج Solstice بروتوكول التشغيل البيني عبر السلاسل (CCIP) من Chainlink، وهو خدمة مصممة لتمكين نقل عملة USX بأمان عبر شبكات بلوكتشين متعددة. ويأتي هذا الابتكار في إطار توجه متنامٍ داخل قطاع العملات المستقرة نحو تعزيز قابلية التشغيل البيني، على غرار بروتوكول Cross-Chain Transfer Protocol التابع لـ Circle.

ولتعزيز الشفافية، ستعتمد Solstice أيضًا على خدمة إثبات الاحتياطي (Proof of Reserve) من Chainlink، والتي توفر تحققًا مستمرًا على السلسلة من الأصول التي تدعم العملة المستقرة. ويشهد استخدام أنظمة التحقق هذه توسعًا ملحوظًا بين المشاريع المرتبطة بـ Chainlink، حيث تم مؤخرًا إطلاق تطبيق مماثل لعملة مستقرة مربوطة بالوون الكوري.

تعزيز الأمان للمتداولين المؤسسيين

تركّز شراكات Solstice مع شركتي الحفظ Ceffu وCopper على حماية أموال المستثمرين المؤسسيين. الشركتان ستقدّمان خدمة التسوية خارج البورصة، حيث تستطيع المؤسسات تنفيذ صفقاتها عبر منصات التداول، بينما تبقى أصولها محفوظة في خزائن مستقلة. هذا النموذج يقلّل من اللامركزية، لكنه في المقابل يحدّ من مخاطر الطرف المقابل عند التداول بمبالغ ضخمة.

كما تقدّم شركة الاستثمار المخاطر Arcanum المشورة حول هيكل العملة الاقتصادية، لضمان تلبية احتياجات المتداولين المحترفين.

الجدير بالذكر أن Solstice بروتوكول للتمويل اللامركزي على شبكة Solana، ويحظى بدعم من شركة Deus X التي تدير أصولًا تتجاوز قيمتها مليار دولار. العملة الجديدة USX مربوطة بالدولار الأمريكي، ومدعومة بعملات مستقرة مثل USDC وUSDT. وسيقدّم المشروع أيضًا أداة استثمارية باسم YieldVault، تمكّن المستخدمين من الحصول على عوائد عبر استراتيجيات تداول مختلفة.

إطلاق العملة الجديدة يُعد تطورًا لافتًا في منظومة سولانا، إذ يتماشى مع التوجّه المتزايد للمؤسسات نحو استثمار خزائنها في الشبكة، مع بدء كيانات كبرى بالاستفادة من قدراتها التقنية.