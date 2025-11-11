نقاط رئيسية

عملية الشراء تم تمويلها باستخدام عوائد طرح أسهم ممتازة بقيمة 50 مليون دولار موزعةٍ على أربع فئات، لتتجنّب الشركة بذلك تخفيض قيمة حصة المساهمين العاديين.

إجمالي حيازات شركة Strategy تبلغ حالياً 641,692 عملة بيتكوين (Bitcoin) تُقدّر قيمتها بنحو 67.83 مليار دولار، مع أرباح غير محققةٍ تجاوزت 20 مليار دولار منذ بدء الاستثمار.

أعلن رئيس مجلس الإدارة مايكل سايلور (Michael Saylor) عن عوائدَ بنسبة 26.1% على استثمارات عملة بيتكوين (Bitcoin) منذ بداية العام، مشيراً إلى تمتع الشركة بقدرة تمويلية متبقيةٍ تتجاوز 26 مليار دولار عن طريق برنامج إعادة الشراء من السوق (ATM).

وفقاً لتقرير أرباح الشركة وفق نموذج 8-K المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) يوم أمس 10 تشرين الثاني/نوفمبر، فقد استحوذت شركة ستراتيجي (Strategy Inc) على 487 عملة بيتكوين (Bitcoin) بين 3 و9 من الشهر الجاري بسعر وسطي قدره 102,557$ للعملة، وبقيمة إجمالية تقارب 49.9 مليون دولار.

وتم تمويل عملية الاستحواذ هذه عبر برنامج إعادة الشراء من السوق (ATM) الخاص بالشركة، والذي حقق صافي عوائدَ بلغت 50 مليون دولار خلال ذات المدة، باعت فيها الشركة 4 فئاتٍ من الأسهم الممتازة شملت: STRF بقيمة 18.3 مليون دولار، و STRCبقيمة 26.2 مليون دولار، وSTRK بقيمة 4.5 مليون دولار، و STRDبقيمة 1 مليون دولار، فيما لم تقم ببيع أي أسهم عاديةٍ خلال ذات المدة بحسب التقرير آنف الذكر.

ودفعت عملية الشراء الأخيرة حيازة الشركة الإجمالية كي تصل إلى 641,692 عملة بيتكوين (Bitcoin)، بعدَ أن أنفقت 47.54 مليار دولار لشراء كامل الكمية بمتوسطٍ سعري إجمالي بلغ 74,079$ للعملة.

عائد عملة بيتكوين (Bitcoin) الاستثماري البالغ 26.1% يُبرز أداء شركة Strategy في عام 2025

أعلن مايكل سايلور (Michael Saylor)-رئيس مجلس إدارة شركة Strategy- عن عملية الاستحواذ عبر منصة X (تويتر سابقاً)، مؤكداً وصول معدل العوائد الاستثمارية المرتبطة بعملة بيتكوين (BTC Yield) إلى 26.1% منذ بداية عام 2025، حيث يقيسُ هذا المعدل نصيب السهم الواحد من ربحية حيازة عملة بيتكوين (Bitcoin) بقسمة إجمالي عدد العملات التي تحوزها الشركة على العدد الإجمالي لكامل الأسهم المتوفرة.

Strategy has acquired 487 BTC for ~$49.9 million at ~$102,557 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 26.1% YTD 2025. As of 11/9/2025, we hodl 641,692 $BTC acquired for ~$47.54 billion at ~$74,079 per bitcoin. $MSTR $STRC $STRD $STRE $STRF $STRK https://t.co/jTEikuB5RY — Michael Saylor (@saylor) November 10, 2025

وبناءً على سعر إغلاق عملة بيتكوين (Bitcoin) يوم أمس 10 تشرين الثاني/نوفمبر البالغ 105,697.30$، فإن قيمة حيازة الشركة الإجمالية تبلغ نحو 67.83 مليار دولار، ما يُمثل ربحيةً غير محققةٍ تقارب 20.29 مليار دولار مقارنة بإجمالي تكلفة الشراء، كما وسّعت الشركة مؤخراً أنشطتها لجمع التمويل عبر إصدار أسهم STRE المقوّمة باليورو (EUR)، والمُخصصة لمُستثمري أوروبا المحترفين.

كما تأتي عملية الاستحواذ الأخيرة بشراء 487 عملة بيتكوين (Bitcoin) إضافيةٍ ضمن النطاق المعتاد لأنشطة الشركة الشرائية أواخر عام 2025، وقد شملت المشتريات السابقة 850 عملة BTC في 22 أيلول/سبتمبر، و196 عملة في 29 أيلول/سبتمبر، و220 عملة في 13 تشرين الأول/أكتوبر، و168 عملة في 20 تشرين الأول/أكتوبر، كما أكملت الشركة بتاريخ 6 تشرين الثاني/نوفمبر إصدار أسهم STRE بقيمة 620 مليون يورو، بزيادة بلغت 121% عن حجم المقترح الأولي لطرح الأسهم.

عوائد بقيمة تفوق 26 مليار دولار وفرها برنامج إعادة الشراء من السوق (ATM) لأنشطة الشراء المستقبلية

تحتفظ شركة Strategy بقدرة تمويلية قوية بفضل برنامج إعادة الشراء من السوق (ATM)، وقد بلغت قدرتها المتبقية حتى 9 تشرين الثاني/نوفمبر بالتفصيل: 15.85 مليار دولار من خلال إصدار أسهم MSTR العادية، و20.34 مليار دولار عبر أسهم STRK، و4.17 مليار دولار عبر أسهم STRC، و4.13 مليار دولار عبر أسهم STRD، و1.64 مليار دولار من خلال أسهم STRF.

وفيما لجأت الشركة في عملية الاستحواذ الأخيرة إلى استخدام عوائد طرح الأسهم الممتازة فقط ما ساعدها على تجنب تخفيض قيمة حصة المساهمين العاديين، أثار نهجُها تبايناً في آراء المحللين؛ فقد رحّب به البعض وانتقده مُحللون مثل بيتر شيف (Peter Schiff) الذي تساءل عن مدى استدامة نموذج الأعمال القائم على الاعتماد المبالغ فيه على عملة بيتكوين (Bitcoin).

وبفضل إستراتيجيتها لجمع التمويل المتواصلة طوال عام 2025، تمكّنت شركة Strategy من الحفاظ على مكانتها كأكبر شركةٍ في العالم من حيث حيازات عملة بيتكوين (Bitcoin)، فضلاً عن كونها كبرى مؤسسات خزائن الكريبتو عالمياً.