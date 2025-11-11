نقاط رئيسية

أصبح بإمكان المتاجر عبر تطبيق Square حالياً قبول عمليات الدفع وتسويتها باستخدام عملة بيتكوين (Bitcoin) أو عملات تقليديةٍ مع قدرات تحويل فورية.

استخدام دمج بروتوكول Lightning Network يَحدُّ من تأخير إتمام عمليات الدفع وخفض تكلفتها للمتاجر حول العالم.

سعر سهم شركة بلوك (Block Inc) ارتفع بنسبة 1.74% عقب الإعلان عن ميزة الدفع باستخدام عملة بيتكوين (Bitcoin) يوم أمس 10 تشرين الثاني/نوفمبر.

وفرت شركة الدفع سكوير Square -التابعة للشركة الأم بلوك (Block Inc.)- دعماً رسمياً لأنشطة الدفع باستخدام عملة بيتكوين (Bitcoin) ضمن شبكة عملائها من المتاجر العالمية، ما يُوفر إمكانية التحويل الفوري بين عملة بيتكوين (Bitcoin) والعملات النقدية.

وتم تأكيد التحديث أمس الإثنين عبر منشورٍ على منصة X (تويتر سابقاً) شاركه جاك دورسي (Jack Dorsey) مؤسس شركة Square وأحد كبار داعمي عملة بيتكوين (Bitcoin) حيث نوّه بقدرة المتاجر على تنفيذ معاملاتٍ فورية بين قنوات الدفع باستخدام عملة بيتكوين (Bitcoin) والعملات الورقية، في خطوة تسمح للبائعين عبر تطبيق Square باستقبال أرصدة عملة بيتكوين أو العملات الرسمية عبر قنوات التحويلات البينية باستخدام عملة بيتكوين (Bitcoin)، أو فيما بينها وبين العملات الرسمية، أو بين العملات الورقية بعضها البعض.

our sellers can now receive btc to btc, btc to fiat, fiat to btc, or fiat to fiat. https://t.co/NnLsd3fgEb — jack (@jack) November 10, 2025

يُذكر أنّ استخدام بروتوكول شبكة البرق سيَسمحُ بإتمام شبه فوري للمعاملات باستخدام عملة بيتكوين (Bitcoin)، ما سيحدُّ من تأخير إتمام عمليات الدفع وتكاليف المعالجة. بالتالي، ستصبح عمليات الدفع السريعة باستخدام عملة بيتكوين (Bitcoin) متوافقةً مع آليات البطاقات المصرفية والفيزا والماستر كارد إضافةً إلى محافظ الكريبتو بحسب الإعلان.

كما سيتمكّن التجار من تبديل خيارات التسوية لاستقبال الأرصدة على هيئة عملة بيتكوين (Bitcoin) أو تحويلها بشكلٍ فوري إلى الدولار الأمريكي (USD) أو غيره من العملات التقليدية.

وفورَ صدور الإعلان، ارتفع سعر سهم شركة Block Inc. (SQ) بنسبة 1.74% ليبلغ 66.56$ مع قيمة سوقية قدرها 39.8 مليار دولار، كما خصصت شركة سكوير بتاريخ 30 تشرين الأول/أكتوبر مكافآتٍ بقيمة 50$ لأول 20,000 متجر أمريكي يبادر إلى تفعيل ميزة تحويلات عملة بيتكوين (Bitcoin) المذكورة سابقاً، وذلك لتعزيز تفاعلات الكريبتو المُجتمعية للمتاجر.

