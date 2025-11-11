نقاط رئيسية

اشترت شركة سترايف (Strive) 1,567 عملة بيتكوين (Bitcoin) بمتوسط سعر بلغ 103,315$ ليصلَ إجمالي حيازاتها إلى 7,525 عملة بعد إدراجها في بورصة ناسداك ((Nasdaq يوم الجمعة الماضي.

قامت شركة Strategy بشراء 487 عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمة 49.9 مليون دولار، ليصل إجمالي ممتلكاتها إلى 641,692 عملة BTC بقيمةٍ تبلغ حالياً 47.54 مليار دولار.

تُرجّح المؤشرات الفنية احتمالية اختراق صاعد بنسبة 63% مع إمكانية ارتفاع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى 111,584$ في حال تمكن من اختراق مستوى المقاومة 106,000$ والبقاء أعلاه.

ارتفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) أعلى مستوى 105,000$ مع تجدّد ثقة المستثمرين، عقب التوصل إلى حل مؤقتٍ لإغلاق الحكومة الأمريكية، وتزايد التوقعات بخفض الفيدرالي لمعدلات الفائدة، إلى جانب تنامي الاستثمارات المؤسساتية. ومن بين أحدث المشاركين، أكّدت شركة Strive -المدعومة من قِبلِ فيفيك راماسوامي (Vivek Ramaswamy) تنفيذ عملية شراء إستراتيجية لعملات بيتكوين (Bitcoin) بقيمة 162 مليون دولار.

وفي منشور رسمي على منصة X (تويتر سابقاً)، أعلنت شركة Strive عن شرائها 1,567 عملة بيتكوين (Bitcoin) بمتوسط سعر قدره 103,315$، ما رفع إجمالي ممتلكاتها من العملة إلى 7,525 عملة.

Strive updates: 1. SATA listed on Nasdaq following oversubscribed & upsized IPO. 2. Strive acquired 1,567 BTC for ~$162M at ~$103,315 per Bitcoin. As of 11/10/25, we hodl 7,525 Bitcoin. 3. New $ASST & $SATA investor presentation released. 4. $SATA dividends expected to be ROC… — Strive (@strive) November 10, 2025

وتزامنت عمليات التجميع المُكثفة لعملة بيتكوين (Bitcoin) من جانب شركة Strive مع إدراج سهمها SATA في بورصة ناسداك بعد نجاح طرحها العام الأولي (IPO) الذي شهد إقبالاً قوياً وزيادةً في الطلب يوم الجمعة؛ كما أكدت الشركة أن توزيعات الأرباح القادمة ستُصنف ضمن فئة عائد رأس المال (ROC)، وهو هيكل يُفضله المُستثمرون المؤسساتيون في قطاع الكريبتو لما يوفره من كفاءة ضريبية.

في سياق ذلك، كشفت الملفات الرسمية أنّ المؤسس Vivek Ramaswamy اشترى 15,625 سهماً من أسهم شركة سترايف (SATA)، ما رفع حيازاته المُباشرة وغير المباشرة إلى 142.3 مليون سهم، بما في ذلك تلك التي يَحتفظ بها عبر صندوق Ramaswamy 2021 Irrevocable Trust.

وتَحظى الشركة بدعم مالي من قِبلِ عدة مليارديرات بارزين، بما في ذلك بيتر ثيل (Peter Thiel) وجيه دي فانس (JD Vance) وبيل آكمان (Bill Ackman)، الأمر الذي يُعزز الثقة المؤسساتية بعملة بيتكوين (Bitcoin).

وبالإضافة إلى المزاج العام الإيجابي، أعلنت شركة Strategy -بقيادة مايكل سايلور (Michael Saylor)- عن قيامها بعملية شراء أخرى لعملة بيتكوين (Bitcoin)، حيث اشترت 487 عملة بقيمة 49.9 مليون دولار بمتوسطٍ سعري قدره 102,557$، وبذلك تصل ممتلكاتها من العملة إلى 641,692 عملة BTC تقدر قيمتها بحوالي 47.54 مليار دولار، مع متوسط سعر شراء إجمالي يبلغ 74,079$ وصافي عائد سنوي نسبته 26.1%.

توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin): هل سيتمكن من التماسك أعلى 105,000$ مع زيادة المشتريات المؤسساتية؟

يتم تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) حالياً عند 105,048$ بزيادة قدرها 2.4% خلال اليوم، وتلقت العملة دعماً متزايداً قدمه التواجد المؤسساتي وتحسّن توقعات السيولة من جانب الاقتصاد الكلي؛ كما تُرجّح المؤشرات الفنية على المخطط البياني في إطار 12 ساعة احتمالية ظهور اختراق بالاتجاه الصاعد بنسبة 63% ما سيُعزز من استمرارية الزخم الصاعد.

كذلك، ظل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) متماسكاً حول النطاق الأوسط لمؤشر بولينجر (Bollinger Bands)، في دلالةٍ على قوة مرحلة الاستقرار النسبي مع ميل نحو الاتجاه الصاعد، وقد يُسرّع إغلاق السعر الحاسم فوق 106,000$ من وتيرة ارتفاعه نحو هدف النطاق العلوي للمؤشر عند 111,584$.

وتدعمُ مؤشرات الزخم هذا الاتجاه الإيجابي، حيث يكشف المخطط البياني لمؤشر MACD عن تشكيله عموداً باللون الأحمر الفاتح مع تقارب خط المؤشر (-2,472) وخط الإشارة (-2,210) تمهيداً لتقاطع صاعد؛ كما يميل مؤشر دلتا لحجم تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى الإيجابية مُسجلاً أكثر من 595 عملة BTC ما يؤكد دخول استثماراتٍ جديدة تدعم الارتفاع خلال اليوم. وإذا استمرَّ هذا الاتجاه، فقد يُؤسس سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) قاعدةً قصيرة الأجل جديدةً أعلى مستوى 104,000$، ما يفسح المجال أمامه لإعادة اختبار مستوى 112,000$ خلال الجلسات القادمة.

مع هذا، قد يتلاشى السيناريو الصاعد إذا أغلق السعرُ دون مستوى 98,300$ بالقرب من النطاق السفلي لمُؤشر بولينجر.