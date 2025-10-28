أبرز النقاط

باعت الشركة أسهمها الممتازة من فئات STRF وSTRK وSTRD لتوليد عائد صافٍ قدره 43.4 مليون دولار لتمويل عملية الشراء.

اشترت الشركة البيتكوين بسعر متوسط بلغ 111,117 دولارًا خلال فترة الشراء بين 20 و26 أكتوبر 2025.

يبلغ إجمالي تكلفة حيازات الشركة 47.44 مليار دولار، بمتوسط سعر شراء 74,032 دولارًا لكل بيتكوين.

استحوذت شركة Strategy. على 390 بيتكوين بقيمة تقارب 43.4 مليون دولار بين 20 و26 أكتوبر 2025.

وأعلن مايكل سايلور، رئيس مجلس إدارة مايكروستراتيجي، عن عملية الشراء في 27 أكتوبر، موضحًا أن الشركة حققت عائدًا بنسبة 26٪ منذ بداية العام على استثماراتها في البيتكوين.

وتم تمويل الصفقة بالكامل من العائدات الصافية لمبيعات الأسهم الممتازة في السوق، وفقًا لإفصاح الشركة في نموذج 8-K المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

خلال الفترة نفسها، باعت الشركة 175,634 سهمًا من فئة STRF و191,404 سهمًا من فئة STRK و87,462 سهمًا من فئة STRD، فيما بلغ متوسط سعر الشراء 111,117 دولارًا لكل بيتكوين في هذه الدفعة البالغة 390 بيتكوين.

Strategy has acquired 390 BTC for ~$43.4 million at ~$111,053 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 26.0% YTD 2025. As of 10/26/2025, we hodl 640,808 $BTC acquired for ~$47.44 billion at ~$74,032 per bitcoin. $MSTR $STRC $STRK $STRF $STRD https://t.co/1d4Pmv8ub2 — Michael Saylor (@saylor) October 27, 2025

تحديث حول مركز الخزانة

اعتبارًا من 26 أكتوبر 2025، تمتلك شركة Strategy ما مجموعه 640,808 بيتكوين تم شراؤها بإجمالي تكلفة قدرها 47.44 مليار دولار.

ويبلغ متوسط سعر التكلفة عبر جميع الحيازات 74,032 دولارًا لكل بيتكوين. وأشار الإفصاح إلى أن وو مينغ شاو، نائب الرئيس التنفيذي والمستشار العام، هو من وقّع على البيان.

أطلقت الشركة أدوات الأسهم الممتازة بعد تحقيقها أرباحًا غير محققة بقيمة 3.9 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2025.

وجرى إنشاء سلاسل STRC وSTRD وSTRF وSTRK بهدف توليد رأس مال مخصص لشراء البيتكوين، وبدأ تداولها في منصة Robinhood بتاريخ 3 أكتوبر 2025.

تأتي عملية الشراء الأخيرة بين 20 و26 أكتوبر ضمن نمط متكرر من عمليات الاستحواذ المنتظمة؛ إذ أضافت الشركة 220 بيتكوين خلال أسبوع 6–12 أكتوبر في خضم فوضى سوقية شهدت تصفية عملات رقمية بقيمة 19.35 مليار دولار.

كما نفّذت الشركة عملية شراء سابقة لـ196 بيتكوين في أواخر سبتمبر بمتوسط سعر 113,048 دولارًا لكل عملة.

تحافظ شركة Strategy على مكانتها كأكبر شركة مالكة للبيتكوين عالميًا عبر زيادات رأسمالية منتظمة وعمليات شراء منهجية، رغم الانتقادات التي يوجهها بعض المحللين مثل بيتر شيف بشأن مخاطر السيولة المرتبطة بحجم الحيازات.

تواصل الشركة استخدام عدة أدوات من الأسهم الممتازة لتمويل عمليات الاستحواذ في ظروف السوق المختلفة.