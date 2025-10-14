شركة Strategy Inc. تعزز استثماراتها في بيتكوين: تضيف 220 عملة وسط فوضى السوق

أبرز النقاط:

أنفقت شركة Strategy Inc. نحو 27.2 مليون دولار لشراء 220 عملة بيتكوين بمتوسط سعر يزيد على 123 ألف دولار للعملة الواحدة.

أصبحت الشركة تمتلك الآن 640,250 بيتكوين بقيمة إجمالية تقارب 47.38 مليار دولار.

جرى تمويل عملية الشراء من خلال بيع أسهم ممتازة، ما يعزز نهج الشركة في استخدام أسواق رأس المال لشراء بيتكوين.

قامت شركة Strategy Inc.، أكبر حائزة مؤسسية لعملة بيتكوين (BTC) البالغ سعرها نحو 111,459 دولارًا، بزيادة احتياطياتها مجددًا عبر شراء 220 عملة إضافية بقيمة 27.2 مليون دولار نقدًا، لترتفع بذلك حيازتها الإجمالية إلى 640,250 بيتكوين.

وجاءت عملية الشراء، التي جرت بين 6 و12 أكتوبر، وفق بيان صحفي نُشر في 13 أكتوبر، موضحة أن التمويل تم من خلال عروض الأسهم الفورية (ATM) التي جمعت صافي عائدات بقيمة 27.3 مليون دولار. تعكس هذه الخطوة نهج Strategy Inc. المستمر في استغلال أسواق رأس المال لبناء احتياطيات بيتكوينها بشكل منهجي.

Strategy has acquired 220 BTC for ~$27.2 million at ~$123,561 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 25.9% YTD 2025. As of 10/12/2025, we hodl 640,250 $BTC acquired for ~$47.38 billion at ~$74,000 per bitcoin. $MSTR $STRC $STRK $STRF $STRD https://t.co/v3IsCOaoeQ — Michael Saylor (@saylor) October 13, 2025

التراكم في ظل اضطراب السوق

اتخذت شركة Strategy Inc. قرار الشراء في وقت يشهد فيه السوق ضغوطًا شديدة وتقلبات حادة. جاءت العملية عقب فترة من الاضطراب العنيف في سوق العملات الرقمية، حيث أدت التحركات السعرية القوية إلى موجة تصفيات تاريخية وخفض كبير في الرافعة المالية.

في 11 أكتوبر، شهد السوق تصفية قياسية بلغت 19.35 مليار دولار، معظمها من مراكز شراء طويلة، وفقًا لتقرير Coinspeaker. تراجع سعر بيتكوين من 121,560 دولارًا إلى أقل من 103,000 دولار، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن احتمال فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات الصينية.

بلغ متوسط سعر شراء الشركة في هذه الصفقة نحو 123,561 دولارًا لكل بيتكوين، وهو رقم أعلى بكثير من متوسط تكلفتها الإجمالية البالغ 74,000 دولار. ورغم الانهيار الأخير في سوق الكريبتو وحالة الذعر الواسعة بين المستثمرين، أظهرت الشركة تمسكًا قويًا باستراتيجيتها في التراكم طويل الأجل.

وتعكس هذه الخطوة تباينًا واضحًا بين قناعة المؤسسات على المدى الطويل ومشاعر السوق قصيرة الأجل، إذ اشترت أيضًا شركة MARA Holdings نحو 400 بيتكوين بقيمة 46.31 مليون دولار خلال فترة الهبوط، ما يشير إلى اتجاه متزايد لدى بعض الشركات نحو الشراء أثناء فترات التقلب.

تفاعل السوق وتحليل السعر

جاء تفاعل السوق الأوسع مع الخبر بحذر واضح، ما يعكس الانقسام العميق بين المستثمرين طويلَي الأجل والمضاربين قصيري الأجل. بعد الإعلان، بقي سعر بيتكوين يتحرك ضمن نطاق ضيق بين 113,800 و114,400 دولار، في إشارة إلى حالة تردد واضحة في السوق.

ورغم أن عمليات الشراء المؤسسية توفر بعض الدعم، فإن ضغوط البيع القوية لا تزال مستمرة. أظهرت بيانات السلسلة أن أحد الحيتان المرتبطة بعملية التصفية البالغة 19 مليار دولار زاد من مراكزه القصيرة إلى أكثر من 200 مليون دولار، في رهان على استمرار تراجع الأسعار.

تشير المؤشرات الفنية إلى أن بيتكوين في حالة توازن دقيقة؛ ففي الأطر الزمنية الأعلى، يُظهر مؤشر MACD أن ضغوط البيع بدأت تتراجع تدريجيًا، إلا أن السعر ما زال دون المتوسطات المتحركة الرئيسية، ما يعني أن الاتجاه الهابط لا يزال قائمًا. تتمثل مناطق الدعم الفوري بين 112,000 و110,000 دولار، في حين تقع مقاومة قوية عند مستوى 116,500 دولار. ويُعد اختراق واضح في أي من الاتجاهين ضروريًا لتحديد مسار السوق القادم.

استراتيجية تمثل بوابة للاستثمار غير المباشر في بيتكوين

تُعد استراتيجية شركة Strategy Inc. الفريدة في إدارة الخزانة بمثابة وسيلة غير مباشرة للتعرّض إلى بيتكوين في أسواق الأسهم التقليدية، إذ تجذب المستثمرين الراغبين في الاستفادة من أداء العملة الرقمية دون امتلاكها فعليًا.

ابتكرت الشركة استخدام أدوات مالية متنوعة، تشمل سلاسل متعددة من الأسهم الممتازة وأسهم الفئة A العادية، لتمويل عمليات الشراء المستمرة. هذا النهج المالي يمكّنها من جمع رأس المال بشكل متواصل، لكنه في الوقت ذاته يعرّض ميزانيتها لتقلبات أسعار بيتكوين الحادة.

بوصفها الشركة الرائدة في مجال خزائن بيتكوين المؤسسية، تُعتبر تحركات Strategy مؤشرًا رئيسيًا لمدى اهتمام الشركات بالأصول الرقمية. ومع أحدث عملية شراء، عززت الشركة مكانتها، مُراهِنةً على أن خزانتها الضخمة من العملات الرقمية ستخلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين. لقد أصبح الشراء المنتظم المموّل عبر الطروحات العامة جزءًا أساسيًا من هوية الشركة في عالمي التقنية والتمويل.