أبرز النقاط:

تراجع سعر عملة BNB بنسبة 9.6% يوم السبت لكنه حافظ على مستوى يفوق 1000 دولار، متفوقًا على باقي العملات ذات القيمة السوقية الكبرى.

أظهرت البيانات أن المتداولين فضلوا BNB وبيتكوين في صفقات “اللجوء إلى الأمان” وسط عمليات تصفية بلغت 19 مليار دولار.

أظهر قطاع رموز منصات التداول مرونة أكبر، إذ انخفض بنسبة 5.4% فقط مقارنة بتراجع السوق الرقمية العالمية بنسبة 9%.

حافظ سعر عملة BNB على مستوى يفوق 1130 دولارًا يوم السبت 11 أكتوبر، متراجعًا بنسبة 9.6% تماشيًا مع انهيار السوق الأوسع الذي محا 19 مليار دولار من القيمة الإجمالية للعملات الرقمية خلال 24 ساعة. ومع ذلك، تُظهر بيانات السوق الرئيسية أن BNB أبدت صمودًا أقوى ولا تزال في موقع أفضل للارتداد المبكر مقارنةً بالعملات المنافسة من الطبقة الأولى (Layer-1).

تراجع محدود لكل من عملة BNB وبيتكوين وسط موجة “اللجوء إلى الأمان”

تراجعت عملة BNB من أعلى مستوى تاريخي بلغ 1330 دولارًا يوم الاثنين إلى أدنى مستوى أسبوعي عند 1043 دولارًا خلال انهيار الجمعة، قبل أن ترتد إلى نحو 1132 دولارًا وقت النشر. يُذكر أن خسارتها اليومية البالغة 9.6% تفوق تراجعها الأسبوعي الطفيف البالغ 1.7% فقط، ما يشير إلى عودة ضغوط الشراء القوية عند مستويات نفسية محورية بعد خروج المستثمرين الضعفاء.

ووفقًا لبيانات CoinMarketCap، فإن انخفاض عملة BNB المحدود يضعها جنبًا إلى جنب مع بيتكوين (-7.69%) كإحدى العملات الخمس الكبرى الوحيدة التي حافظت على خسائرها اليومية ضمن خانة الأرقام الأحادية، رغم تجاوز التصفية الإجمالية للسوق 19 مليار دولار خلال 24 ساعة. ويعكس ذلك تحوّل رؤوس الأموال نحو بيتكوين وBNB كملاذين أكثر أمانًا خلال موجة الهبوط الحالية.

لماذا حافظ سعر عملة BNB على مستوى 1000 دولار؟

يُعزى نجاح عملة BNB في الحفاظ على مستوى 1000 دولار خلال انهيار سوق العملات الرقمية في 11 أكتوبر إلى تحسّن المعنويات بعد تسجيلها قممًا تاريخية جديدة لثلاثة أسابيع متتالية، إضافة إلى الطلب العرضي الناتج عن اضطرابات السوق.

وباعتبارها العملة الأصلية لمنصة Binance، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم وثاني أكبر نظام مالي لامركزي (DeFi)، تستفيد BNB من عدة محفزات للطلب، تشمل خصومات رسوم التداول وارتفاع إيرادات الشبكة أثناء فترات التقلب الشديد.

هذا الدور المزدوج يجعل من BNB وسيلة تحوط جذابة في فترات ضغط السوق. وتؤكد بيانات Coingecko هذا الاتجاه، إذ أظهر قطاع رموز منصات التداول انخفاضًا بنسبة 5.4% فقط إلى 221.4 مليار دولار في القيمة السوقية الإجمالية يوم السبت، متفوقًا على تراجع السوق الرقمية الأوسع بنسبة 9% إلى 3.8 تريليون دولار.