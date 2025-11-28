شركة Strategy مستعدة لسيناريو 75 ألف أو 25 ألف دولار للبيتكوين رغم استبعادها من S&P 500

أبرز النقاط

تؤكد شركة Strategy إن امتلاكها 649,870 BTC لا يزال يغطي ديونها القابلة للتحويل البالغة 8.2 مليارات دولار بمعدل 5.9× عند متوسط تكلفة 74 ألف دولار للبيتكوين.

حتى في حال هبوط البيتكوين إلى سعر 25 ألف دولار، تؤكد الشركة أن ديونها ما تزال مغطاة بمعدل 2×.

مراجعة MSCI المقرر إجراؤها في يناير 2026 قد تؤدي إلى بيع إجباري يصل إلى 8.8 مليارات دولار للشركات التي تعتمد بشكل كبير على البيتكوين.



طمأنت شركة Strategy المستثمرين بعد استبعادها مجددًا من مؤشر S&P 500، مشيرة إلى أن ميزانيتها ما تزال قوية، رغم هبوط سعر البيتكوين إلى 80,000 دولار في وقت سابق.

وفي منشور على منصة X، أشارت الشركة إن احتياطياتها من البيتكوين، البالغ 649,870 BTC بقيمة تقارب 56 مليار دولار بالأسعار الحالية، ما تزال تتجاوز بكثير حجم ديونها، على الرغم من الربع الصعب الذي مرّت به الشركة والسوق معًا.

Strategy stated that even if Bitcoin drops to its average cost basis of $74,000, its BTC holdings would still cover its convertible debt by 5.9 times—a ratio the company refers to as its “BTC Rating.” Strategy also noted that at a BTC price of $25,000, the coverage would remain… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) November 26, 2025

شركة Strategy تشير إلى أن كل شيء تحت السيطرة

عند سعر 74 ألف دولار للبيتكوين، وهو قريب من متوسط تكلفة الشراء لدى Strategy، تُقدّر الشركة أن حيازاتها تغطي ديونها القابلة للتحويل البالغة 8.214 مليارات دولار بنحو 5.9 مرة.

تطلق Strategy على هذا المقياس اسم “تصنيف BTC”، االذي يعد أحد أهم أدوات الشركة لطمأنة السوق بخصوص ملاءتها المالية. وحتى لو هبط سعر البيتكوين إلى 25 ألف دولار، تقول الشركة إن مستوى التغطية سيظل عند 2×، وهو مستوى غير مريح لكنه ما يزال أعلى بكثير من منطقة الخطر المتعلقة بعجز السداد.

ويصل إجمالي التزامات الشركة، بما في ذلك أسهمها الممتازة من فئات STRF وSTRC وSTRE وSTRK وSTRD ، إلى نحو 15.993 مليار دولار. وتُظهر بيانات لوحة معلومات الشركة أن مواعيد استحقاق السندات تمتد حتى عام 2032، بمستويات تغطية تتراوح من نحو 56 ضعفًا عند أقصر أجل إلى حوالي 7 أضعاف للالتزامات الأطول.

وأكّدت Strategy أن هذه الأرقام تشير إلى أنه رغم التقلبات، فإن التقييم الحالي للبيتكوين ما يزال يوفر حماية كافية.

استبعاد شركة Strategy من مؤشر MSCI

تستعد شركة MSCI لمراجعة قد تجرى في يناير 2026، قد تستبعد الشركات التي تتجاوز حيازاتها من العملات المشفرة نصف إجمالي أصولها. وتندرج Strategy بوضوح ضمن هذا التصنيف. وتقدّر JPMorgan أنه في حال استبعادها، قد تضطر الصناديق المرتبطة بالمؤشر إلى بيع ما يصل إلى 8.8 مليارات دولار من انكشافها.

THE TIMELINE OF A HIT JOB MORE PROOF of a coordinated attack against $MSTR and Digital Asset Treasury Companies. They want you to think this delisting decision is organic. The timeline proves it is discriminatory theater. I went back and tracked the dates. This didn't start… https://t.co/d1X1GdtqWT pic.twitter.com/u8oKnoDZPj — Adrian (@_Adrian) November 23, 2025

كما فشلت الشركة مؤخرًا في دخول مؤشر S&P 500 أيضًا. ويزعم مستثمرو العملات المشفرة أن مؤسسات مالية مثل JPMorgan تعمل على وقف نمو شركة Strategy وشركات البيتكوين الثقيلة الأخرى.

ولا توجد أدلة مؤكدة على هذه الادعاءات، لكنها اكتسبت زخمًا بعد ظهور تقارير عن تأخر التحويلات، وتجميد تسويات الأسهم، وإغلاق مفاجئ لبعض الحسابات التابعة لمديري شركات كريبتو.

وقف شراء البيتكوين

وأشار باحثون إلى أنه رغم امتلاك الشركة نحو 3.26% من إجمالي البيتكوين التي ستوجد على الإطلاق، فإنها تمتلك فقط 54 مليون دولار نقدًا، إضافة إلى التزامات سنوية تتجاوز 700 مليون دولار كأرباح للأسهم الممتازة.

كما أوقفت الشركة مشترياتها الأسبوعية من البيتكوين بعد ستة أسابيع متتالية. وحتى مايكل سايلور، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، الذي اعتاد الإعلان عن المشتريات كل أحد، لم يُدلِ بأي تصريحات هذا الأسبوع.

ومع ذلك، تؤكد الشركة أنه سواء تم تداول البيتكوين عند 75 ألف دولار، أو تراجع نحو 25 ألف دولار، أو عاد إلى قممه السابقة، فإن ميزانيتها ما تزال تُظهر أصولًا تفوق التزاماتها بهامش مريح.