بنك أمريكي يختبر عملة مستقرة بالدولار على شبكة ستيلار في خطوة هي الأولى من نوعها في القطاع

أعلن بنك US Bank، أحد أكبر البنوك التجارية في الولايات المتحدة، في 26 من الشهر الجاري أنه بدأ اختبار عملة مستقرة مدعومة بالدولار الأمريكي تُصدَر مباشرة على شبكة ستيلار (XLM). وتمثل هذه الخطوة تحركًا نادرًا بين البنوك الأمريكية الكبرى نحو تجربة إصدار عملة مستقرة عبر بلوكشين عام.

بناء بنية توكنات بمعايير البنوك على شبكة ستيلار

يعمل بنك US Bank على تطوير المشروع بالتعاون مع شركة PwC ومؤسسة ستيلار للتطوير (SDF)، الجهة المشغلة لمنظومة ستيلار لومينز (XLM). ويهدف هذا التعاون إلى إنشاء إطار منضبط بمعايير مصرفية عالية لإصدار توكنات ودائع خاضعة للرقابة.

يخطط البنك للاستفادة من قدرات شبكة ستيلار، خاصة سرعتها وكفاءتها في التكلفة وملاءمتها لعمليات ترميز الأصول، لإطلاق إصدار تجريبي لعملة مستقرة مدعومة بالدولار الأمريكي بنسبة 1:1.

وسيُجري البنك تقييمًا لهذه التوكنات للتأكد من التزامها التنظيمي، وسلامة تشغيلها، ومدى توافقها مع سير العمل المعمول به داخل البنوك التجارية.

يركّز المشروع على تطوير بنية تحتية موجهة للمؤسسات، ما يجعله جسرًا هيكليًا يصل بين شبكات التمويل التقليدي وأنظمة التسوية القائمة على البلوكشين.

وتتولى PwC الإشراف على جانب الامتثال والهيكل التنظيمي، بينما تتكفل مؤسسة ستيلار بالجانب التقني وعمليات الدمج مع الشبكة.

لماذا تتجه البنوك الأمريكية نحو البلوكشين؟

جاء الإطلاق التجريبي في وقت يواصل فيه المنظمون في الولايات المتحدة تطوير أطر رسمية العملات المستقرة، مع تحسين معايير الشفافية والتدقيق والرقابة للبنوك الراغبة في دخول هذا القطاع.

بالإضافة غلى ذلكن تُعد المدفوعات عبر الحدود أحد أبرز الاستخدامات الدافعة للاهتمام، إذ لا تزال البنية التقليدية تعاني قيودًا كبيرة منذ سنوات طويلة. وتقدم تقنية ستيلار، المصممة خصيصًا للتحويلات العالمية والتسوية الفورية، ترقية حقيقية للبنية القديمة للمدفوعات الدولية.

في السياق، يمضي US Bank بخطوات أسرع من معظم المؤسسات المالية، إذ انتقل من مرحلة الدراسة إلى الاختبار العملي. ويُظهر هذا المشروع نموذجًا واضحًا لكيفية دمج عمليات البنوك التقليدية مع تقنيات البلوكشين العام.

ما الخطوة التالية؟

سيركز مراقبو القطاع على ما إذا كان US Bank سيمضي نحو الإطلاق التجاري بعد نتائج الاختبار، وما إذا كانت بنوك أمريكية كبرى أخرى ستتبنى بدورها برامج لإصدار عملات مستقرة أو حلول ترميز للأصول.

أخيرًا يُمثل هذا الاختبار خطوة أساسية نحو دمج العملات المستقرة داخل الخدمات المصرفية التقليدية، كما يشير إلى تزايد ثقة المؤسسات في بنية المدفوعات المعتمدة على البلوكشين.