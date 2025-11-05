خبير يؤكد: شركة Strategy لن تتعرض لتصفية مركزها في بيتكوين رغم هبوط سهم MSTR بنسبة 7٪

أبرز النقاط

أوضح ويلي وو أنه ما لم يفشل البيتكوين في تحقيق ارتفاع قوي خلال سوق الصعود المتوقع عام 2028، فلن تواجه شركة Strategy أي خطر تصفية كبير.

أشار محلل البيتكوين المعروف باسم The Bitcoin Therapist إلى أن الشركة لن تُجبر على التصفية إلا في حال دخول السوق في مرحلة هبوط طويلة ومستمرة للغاية.

تراجع سهم MSTR بنسبة 7٪ ليصل إلى 246 دولارًا، فيما حذّر المحلل علي مارتينيز من احتمال هبوط السعر أكثر ليقترب من 100 دولار.

مع استمرار تراجع سهم MSTR، بدأ بعض الخبراء يشككون في قدرة الشركة على سداد ديونها. وتشير تقارير إلى أن شركة Strategy التي يرأسها مايكل سايلور قد تضطر إلى بيع جزء من ممتلكاتها من البيتكوين (BTC) البالغ سعره نحو 102,494 دولارًا لتغطية الديون خلال أي موجة هبوط قادمة في سوق العملات الرقمية. لكن الخبير ويلي وو استبعد تمامًا حدوث هذا السيناريو، مؤكدًا أن الشركة في وضع آمن حاليًا.

ويلي وو: شركة Strategy محصّنة من خطر التصفية

بحسب المحلل ويلي وو، تواجه شركة Strategy ديونًا تُقدّر بنحو 1.01 مليار دولار تستحق في 15 سبتمبر 2027. وأوضح أن الشركة لن تحتاج إلى بيع ممتلكاتها من البيتكوين لسداد هذه الديون إذا تمكّن سهم MSTR من التداول فوق مستوى 183.19 دولارًا، وهو ما يعادل تقريبًا سعر بيتكوين عند نحو 91,502 دولارًا وفقًا لنموذج التقييم الحالي.

MSTR liquidation in the next bear market? I doubt it, Here's their debt, the date the debt is due and the price MSTR stock needs to exceed to prevent partial liquidation of their BTC treasury to pay the debt. Equivalent BTC price assumes mNAV 1.0 pic.twitter.com/AzVgecI7i2 — Willy Woo (@woonomic) November 4, 2025

قال ويلي وو إن احتمال التصفية في دورة الهبوط المقبلة ضعيف، لكنه قد يحدث إذا فشل البيتكوين في تحقيق ارتفاع قوي خلال دورة الصعود المتوقعة عام 2028. وأضاف ساخرًا: “قد يحدث نوع من التصفية الجزئية إذا لم يرتفع سعر البيتكوين بالسرعة الكافية في سوق الصعود لعام 2028”.

وتوافق معه المحلل المعروف باسم The Bitcoin Therapist، الذي أوضح أن الشركة لن تُجبر على بيع ممتلكاتها من البيتكوين إلا إذا شهدت السوق أداءً سيئًا للغاية في الدورة الهابطة المقبلة، مؤكدًا أن الأمر يتطلب سوقًا هابطًا طويل الأمد واستثنائيًا حتى يحدث ذلك.

حاليًا تمتلك شركة Strategy نحو 641,205 بيتكوين تُقدّر قيمتها بحوالي 64 مليار دولار بعد آخر عملية شراء أجرتها هذا الأسبوع.

وفي أحدث خطوة مالية، أعلنت الشركة عن نيتها طرحًا عامًا أوليًا لعدد 3.5 ملايين سهم من فئة الأسهم الممتازة الدائمة من السلسلة A بعائد سنوي 10٪ وقيمة اسمية 100 يورو للسهم الواحد.

سهم MSTR يهبط 7٪ رغم النتائج القوية

تراجع سهم MSTR بنسبة 7٪ في الرابع من نوفمبر، لينهي التداول عند مستوى 246 دولارًا. ويأتي هذا الانخفاض رغم النتائج القوية للربع الثالث وسعي الشركة للانضمام إلى مؤشر S&P 500، إلا أن المشترين لم يتمكنوا حتى الآن من دفع السهم إلى اتجاه صاعد مستمر.

Strategy $MSTR continues to mirror its previous fractal. If it plays out, a move to $100 is next. pic.twitter.com/iDjEEL72jN — Ali (@ali_charts) November 4, 2025

وأشار محلل الكريبتو علي مارتينيز إلى أن حركة سهم MSTR ما زالت تعكس النمط السعري السابق نفسه، محذرًا من أنه إذا استمر هذا النمط، فقد يتراجع السهم نحو مستوى 100 دولار في الحركة التالية المحتملة.