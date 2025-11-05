متداول يراهن بـ64.7 مليون دولار وسط تصفيات عملات رقمية بـ1.73 مليار تُشعل ذعر السوق

أبرز النقاط

يحتفظ المتداول بمراكز شراء برافعة مالية تبلغ 64.7 مليون دولار، وفق بيانات HyperDash، موزعة على النحو التالي: إيثريوم برافعة 25x، بيتكوين 20x، سولانا 20x، ويوني 10x.

شهدت السوق تصفية مراكز 438,063 متداولًا خلال 24 ساعة بقيمة إجمالية 1.73 مليار دولار، منها 1.32 مليار دولار من صفقات الشراء، في وقت هبط فيه مؤشر الخوف والطمع (CNN) إلى مستوى 21.

وفقًا لتحليلات HyperDash، حقق المحفظة ربحًا إجماليًا قدره 21.99 مليون دولار بنسبة نجاح 73.73٪ من أصل 236 صفقة منذ 14 يوليو 2025.



أغلق متداول يحمل عنوان المحفظة 0x9263… جميع مراكزه القصيرة وافتتح مراكز شراء جديدة برافعة مالية تبلغ 64.7 مليون دولار على منصة Hyperliquid في 5 نوفمبر 2025. شملت المراكز عملات بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) عند سعر 3,334 دولارًا، وسولانا (SOL) عند 158.2 دولارًا، ويوني سواب (UNI) عند 5.27 دولارًا.

أفادت منصة تحليلات البلوكتشين Lookonchain بأن المتداول نفذ 20 صفقة ناجحة منذ الأول من أكتوبر، محققًا أرباحًا بلغت 23.7 مليون دولار. وأظهرت بيانات HyperDash أن المحفظة نفذت 236 صفقة إجمالًا بنسبة نجاح 73.73٪ وأرباح تراكمية قدرها 21.99 مليون دولار منذ بدء نشاطها في 14 يوليو 2025.

A smart trader "0x9263" on Hyperliquid has closed his shorts and flipped long on $ETH, $BTC, $SOL, and $UNI. Since Oct 1, he has completed 20 trades, all profitable — with a total profit of $23.7M.https://t.co/Sy2TnFXz2x pic.twitter.com/VYyTirJtbe — Lookonchain (@lookonchain) November 5, 2025

أغلق المتداول في 4 نوفمبر أربع صفقات بيع قصيرة محققًا أرباحًا إجمالية بلغت 4.74 ملايين دولار قبل أن يفتح مراكزه الشرائية الجديدة. كانت أكبر صفقة بيع مغلقة هي مركز سولانا (SOL) الذي احتفظ به نحو 24 يومًا وحقق ربحًا قدره 2.79 مليون دولار، تلتها صفقة بيتكوين (BTC) قصيرة الأجل دامت حوالي 14 يومًا وحققت 1.84 مليون دولار من الأرباح.

السوق في حالة خوف شديد

في 5 نوفمبر، قام المتداول بفتح مراكز شراء رغم أن السوق كان يعيش حالة خوف كبيرة.

بيّنت بيانات CoinGlass أن عدد المتداولين الذين تمت تصفية صفقاتهم وصل إلى 438,063 خلال يوم واحد، بإجمالي خسائر 1.73 مليار دولار. من هذا المبلغ، كانت صفقات الشراء هي الأكثر تضررًا بقيمة 1.32 مليار دولار، بينما بلغت صفقات البيع حوالي 404 ملايين دولار.

أما مؤشر الخوف والطمع من CNN فقد سجل 21 نقطة، وهو مستوى يدل على خوف شديد بين المستثمرين. وعادةً ما يعني الانخفاض تحت 25 نقطة أن المستثمرين يتجنبون المخاطرة.

ورغم هذا التراجع، أظهرت تقارير أخرى أن بعض المؤسسات الكبيرة بدأت تشتري بيتكوين أثناء الهبوط.

كما حدثت أكبر تصفية فردية على منصة Hyperliquid، وهي نفس المنصة التي يتداول عليها المتداول المذكور، حيث تمت تصفية صفقة إيثريوم بقيمة 26.06 مليون دولار.

وفي الوقت نفسه، أشارت مصادر أخرى إلى أن حيتان الإيثريوم قامت بشراء كميات إضافية أثناء الانخفاض.

أداء المتداول السابق

تُظهر بيانات منصة HyperDash أن المتداول حقق أرباحًا قدرها 21.99 مليون دولار من خلال 236 صفقة منذ 14 يوليو 2025، بنسبة نجاح 73.73٪ أي ما يعادل 174 صفقة رابحة.

ومن أبرز الصفقات السابقة: ربح 5.1 ملايين دولار من صفقة بيع على سولانا (SOL) في أكتوبر، وربح 4 ملايين دولار من صفقة شراء على العملة نفسها.

بحسب بيانات DeBank، تمتلك المحفظة أصولًا فورية بقيمة 1.13 مليون دولار موزعة على عدة منصات. وتشمل ممتلكاتها على Hyperliquid ما يلي: 27.57 بيتكوين مغلفة (wBTC) بقيمة 2.8 مليون دولار، و794.33 إيثريوم مغلف (wETH) بقيمة 2.62 مليون دولار. كما يحتفظ المتداول بمراكز في منصة Polymarket بقيمة 33,099 دولارًا في رهانات تتعلق بقرارات الفائدة الأميركية، ونتائج سياسية، وحتى احتمال أن تكون تايلور سويفت الفنانة الأكثر استماعًا على Spotify في 2025.

حاليًا، يمتلك المتداول تعرضًا شرائيًا كاملًا بنسبة 100٪ مع رافعة مالية إجمالية قدرها 4.17x عبر محفظته. وتتوزع مراكزه على النحو التالي: إيثريوم برافعة 25x وبيتكوين برافعة 20x وسولانا برافعة 20x ويوني سواب برافعة 10x ويبلغ إجمالي قيمة المراكز الحالية 64.6 مليون دولار وفق بيانات HyperDash في 5 نوفمبر، في وقت يشهد فيه السوق موجة بيع قوية من كبار حاملي البيتكوين.