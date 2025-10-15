شركة سترايب تُطلق خدمة المدفوعات المتكررة بعملة USDC على شبكتي بوليجون وبيس

أبرز النقاط

تتيح العقود الذكية تفويض المحافظ لإجراء الخصومات التلقائية المتكررة دون الحاجة إلى الموافقة اليدوية في كل دورة دفع.

تقدّمت شركة “بريدج” التابعة لسترايب بطلب للحصول على ترخيص بنك ائتماني وطني من مكتب مراقب العملة (OCC)، لتنضم إلى شركات مثل سيركل وريبل وباكسوس الساعية للخضوع للرقابة الفيدرالية.

بلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المستقرة 293 مليار دولار، مع تحويلات شهرية تصل إلى 3.7 تريليون دولار عبر 29 مليون عنوان نشط.

أعلنت شركة التكنولوجيا المالية سترايب في 14 أكتوبر عن إطلاقها خدمة المدفوعات المتكررة باستخدام عملة USD Coin) USD) للشركات في الولايات المتحدة. وستعمل الخدمة مبدئيًا على شبكتي بوليجون وبيس، بهدف تبسيط عمليات الدفع للشركات التي تعتمد على نماذج إيرادات متكررة مثل منصات الذكاء الاصطناعي وخدمات الويب 3 الأخرى.

وفقًا للإعلان، تعتمد الميزة الجديدة على عقد ذكي يتيح للعملاء حفظ محفظة العملات الرقمية وتفويضها لإجراء خصومات دورية تلقائية، ما يُلغي الحاجة إلى توقيع كل معاملة يدويًا. ومع أن هذا يُسهِّل تجربة المستخدم، إلا أن أمان هذه الآلية سيكون محل تقييم من قِبل شركات تدقيق أمنية مستقلة. وأفاد موقع Coinspeaker أنه تواصل مع سترايب للتعليق على إجراءات التدقيق والتدابير الأمنية الخاصة بهذه العقود الذكية الجديدة.

وفي إطار استراتيجيتها الأوسع، تسعى سترايب أيضًا إلى الخضوع لإشراف تنظيمي فيدرالي، إذ تقدمت شركتها التابعة Bridge بطلب للحصول على ترخيص بنك ائتماني وطني من مكتب مراقب العملة الأمريكي (OCC). وبذلك تنضم سترايب إلى شركات كبرى مثل Circle وRipple وPaxos التي تعمل ضمن إطار تنظيمي فيدرالي في قطاع العملات المستقرة سريع النمو.

ترسخ شركة سترايب حضورها في سوق العملات المستقرة

تأتي مبادرة سترايب الأخيرة لتسهيل المدفوعات الدورية التلقائية كجزء من استراتيجية متكاملة تهدف إلى بناء منظومة شاملة للعملات المستقرة. ففي عرضها بمدينة نيويورك بتاريخ 30 سبتمبر، كشفت الشركة عن منصة “Open Issuance” التي تطورها شركتها الفرعية Bridge، والتي تتيح لأي شركة إصدار عملتها المستقرة الخاصة بها بسهولة. وقد بدأت شركات بالفعل في استخدام هذه المنصة لإطلاق عملاتها عبر Bridge.

على مدى سنوات، لعبت شركة سترايب دورًا محوريًا في تطوير البنية التحتية المالية لصناعة الكريبتو، بفضل تركيزها على الأدوات والخدمات الموجهة للمطورين. وقد جعلها هذا النهج شريكًا رئيسيًا للشركات الناشئة التي تبني منتجات مالية مبتكرة. ومن خلال واجهات برمجة التطبيقات المتقدمة (APIs) ومنصات مثل بنية إصدار البطاقات، تمكّن سترايب هذه الشركات من تصميم منتجات مالية معقدة مثل بطاقات الائتمان بمكافآت الكريبتو دون الاضطرار لإدارة تعقيدات المدفوعات الداخلية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه سوق العملات المستقرة توسعًا سريعًا؛ إذ تُظهر بيانات RWA.xyz أن القيمة السوقية الإجمالية تجاوزت 293 مليار دولار، مع تحويلات شهرية تبلغ 3.7 تريليون دولار وأكثر من 29 مليون محفظة نشطة. هذا الحضور المتنامي يضع سترايب في موقع تنافسي قوي داخل الاقتصاد الرقمي العالمي.