أبرز النقاط:

شركة T. Rowe Price التي تدير أصولًا بقيمة 1.8 تريليون دولار قدّمت طلبًا لإطلاق أول صندوق تداول نشط للعملات الرقمية.

الصندوق سيتتبع من 5 إلى 15 عملة رقمية رئيسية، من بينها بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) وسولانا (SOL).

يهدف الصندوق إلى تجاوز أداء مؤشر FTSE Crypto US Listed من خلال استراتيجية إدارة نشطة.

شركة T. Rowe Price، التي تأسست قبل 87 عامًا وتدير أكثر من 1.8 تريليون دولار من الأصول، دخلت رسميًا سوق الأصول الرقمية.

قدّمت الشركة، التي تتخذ من بالتيمور مقرًا لها، بيان تسجيل S-1 إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لإطلاق صندوق تداول نشط للعملات الرقمية (T. Rowe Price Active Crypto ETF)، وهو أول صندوق تداول لها يركّز على العملات الرقمية.

سيُدار الصندوق بشكل نشط، ويقدّم تعرضًا لسلة من 5 إلى 15 عملة رقمية رئيسية، تشمل بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) وسولانا (SOL) ودوجكوين (DOGE) وشيبا إينو (SHIB).

يهدف الصندوق إلى تجاوز أداء مؤشر FTSE Crypto US Listed من خلال مزيج من التحليل الأساسي والتقييمي وعوامل الزخم لتحديد الأصول وأوزانها داخل المحفظة.

الاستراتيجية النشطة وتأثيرها في السوق

على عكس صناديق البيتكوين الفورية التي تكتفي بتتبع المؤشر، تمنح الاستراتيجية النشطة لدى T. Rowe Price مديري الصندوق مرونة في تعديل المراكز بشكل ديناميكي، والتنقّل بين العملات وفقًا لظروف السوق.

يقول المحللون إن هذا النهج يمنح الصندوق قدرة أكبر على التعامل مع تقلبات السوق وربما تحقيق أداء يفوق المؤشرات السلبية.

وقال برايان آرمور، محلل صناديق ETF في Morningstar:

“من المفاجئ رؤيتهم يدخلون السوق متأخرين نسبيًا، لكنهم يخططون لتقديم منتج مختلف لاختراق هذا المجال.”

وأضاف أن صناديق العملات الرقمية النشطة متعددة الأصول لا تزال نادرة في السوق.

وتشير وثائق التسجيل أيضًا إلى تنامي التزام T. Rowe Price بالأصول الرقمية. ففي عام 2022، عيّنت الشركة بلو ماسيلاري، المدير التنفيذي السابق لصندوق تحوط متخصص بالكريبتو، رئيسًا لاستراتيجية الأصول الرقمية. كما لمّحت الشركة في وقت سابق من هذا العام إلى نيتها التوسع خارج نطاق الأسهم والسندات التقليدية.

الزخم المتزايد لصناديق ETF

في الوقت نفسه، تنتظر أكثر من 150 طلبًا موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، من بينها منتجات جديدة مقدّمة من VanEck وBlackRock وFidelity.

There’s now 155 crypto ETP filings tracking 35 different digital assets. Could easily end up seeing over 200 hit mkt in next 12mo. Total land rush. Here’s the list by coin, amazing work from @JSeyff pic.twitter.com/dKyiySxn0H — Eric Balchunas (@EricBalchunas) October 21, 2025

تسارعت وتيرة التطورات التنظيمية بعد موافقة الهيئة على المعايير العامة لإدراج صناديق السلع المتداولة (ETFs)، ما قلّص فترة الانتظار أمام صناديق الكريبتو قبل إطلاقها رسميًا.

لكن عملية المراجعة لدى الهيئة توقفت مؤقتًا بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية المستمر للأسبوع الثالث، ومع قلة عدد الموظفين، من غير المرجّح معالجة طلبات صناديق الكريبتو حتى إعادة فتح الحكومة.

قال نيت جيراسي، رئيس NovaDius Wealth Management، إن أهمية تقديم شركة T. Rowe Price طلبًا لإطلاق صندوق تداول نشط للعملات الرقمية لا يمكن التقليل منها.

وأشار إلى أن الشركة، التي تأسست عام 1937، تعمل حاليًا على بناء بنية تحتية متكاملة لإدارة تداولات الكريبتو وصناديق ETF، مؤكدًا أن العملات الرقمية أصبحت جزءًا أساسيًا من النظام المالي الحديث.