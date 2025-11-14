فرنسا ترفع حظر السفر عن المدير التنفيذي لتلغرام “بافيل دوروف” بعد تحقيق استمر عامًا كاملًا

أبرز النقاط

واجه “دوروف”اتهامات بالتواطؤ المزعوم في الجريمة المنظمة عبر منصة تلغرام المشفّرة.

امتثل كاملًا لشروط الرقابة خلال العام الماضي، ما دفع السلطات إلى رفع القيود.

يظلّ المدير التنفيذي خاضعًا لتحقيق رسمي رغم رفع حظر السفر، ويواصل مسار الطعون القانونية.

رفع المحققون الفرنسيون رسميًا جميع قيود السفر المفروضة على بافيل دوروف، مؤسس تلغرام ومديره التنفيذي، في أحدث تطور ضمن تحقيق جنائي بارز يتعلق بسياسات الإشراف على محتوى المنصة. وجاء القرار الصادر في 10 نوفمبر ليُنهي حظر مغادرة فرنسا ويلغي إلزام دوروف بالمثول أمام شرطة نيس مرتين أسبوعيًا.

وخضع دوروف، المولود في روسيا والحاصل على الجنسية الفرنسية منذ عام 2021، لإشراف قضائي منذ أغسطس 2024 بعد توقيفه في مطار باريس–لوبورجيه. واتهمه الادعاء الفرنسي بالتواطؤ في الجريمة المنظمة، بزعم أن تلغرام سمح لمجموعات إجرامية باستغلال منصته المشفّرة في أنشطة غير قانونية.

وفي يونيو 2025 خفّفت السلطات بعض القيود وسمحت له بالسفر إلى دبي، حيث يقيم منذ سنوات. ووفقًا لتقرير بلومبرغ، التزم “دوروف” بجميع شروط الإشراف القضائي خلال العام الماضي، ما أدى إلى رفع القيود بشكل كامل.

مؤسس تلغرام يصرّ على براءته رغم استمرار التحقيقات

يواصل مؤسس تلغرام “بافيل دوروف” التأكيد على براءته رغم التحقيقات الجارية. ويؤكد أن المنصة تلتزم بجميع المتطلبات القانونية داخل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية. وخلال استجوابه في ديسمبر 2024، أقرّ بأنه يدرك خطورة الاتهامات، لكنه شدد على أن تلغرام لم يُصمم لخدمة المجرمين، متعهدًا بتعزيز أنظمة الإشراف لمعالجة المحتوى غير القانوني.

وأعلن دوروف مؤخرًا عن إطلاق Cocoon، وهي شبكة ذكاء اصطناعي لامركزية قائمة على بلوكتشين TON، تهدف إلى إتاحة أدوات الذكاء الاصطناعي بعيدًا عن أي رقابة حكومية.

ورغم رفع القيود، يظل دوروف خاضعًا لتحقيق رسمي في فرنسا، وفقًا لتقارير صادرة عن وكالة الأنباء الباريسية لو باريزيان. وقدّم محاموه عدة طلبات قانونية، بينها طلب لتخفيض مستوى الاشتباه القضائي، إلى جانب طعن أمام محكمة العدل الأوروبية للطعن في الأساس الإجرائي للتهم الموجهة إليه.

توقعات سعر عملة Toncoin: هل يرتد TON فوق 2.30 دولار أم يواصل الهبوط نحو 1.80 دولار؟

تراجع سعر Toncoin إلى 1.95 دولار في 14 نوفمبر بعد هبوط بنسبة 2.94%، مبتعدًا عن أعلى مستوى يومي عند 2.01 دولار وسط استمرار الضغط البيعي. وجاء هذا التصحيح بعد رفض جديد قرب مقاومة 2.36 دولار، وهي المنطقة التي كبحت أي محاولة صعود منذ مطلع نوفمبر.

وتُظهر قناة دونشيان تداول TON قرب حدها السفلي عند 1.79 دولار، ما يشير إلى ضعف الطلب مع عجز المشترين عن الدفاع عن مناطق الدعم قصيرة الأجل. فيما يظل الحد العلوي عند 2.36 دولار مستوى الاختراق الرئيسي القادر على إعادة الزخم نحو 2.60 دولار إذا استعاد السعر السيطرة فوقه.

ويقف مؤشر القوة النسبية RSI عند 36.99، أسفل المنطقة المحايدة بقليل، ما يعكس ميلاً هبوطيًا خفيفًا لكنه يشير أيضًا إلى اقتراب العملة من مناطق التشبع البيعي.

وإذا نجح المشترون في الحفاظ على مستوى 1.79 دولار، فقد يرتد السعر باتجاه 2.07 دولار ثم 2.36 دولار مع دخول السوق في مرحلة تماسك. لكن كسر دعم 1.80 دولار قد يدفع TON إلى هبوط أعمق نحو 1.60 دولار.

