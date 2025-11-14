نقاط رئيسية:

أصبحت أسهمُ صندوق XRPC التابع لشركة Canary Capital متاحة للتداول عبر بورصة ناسداك.

منصة CryptoQuant ترى أن تحركات الحيتان استبقت إطلاق صندوق التداول الفوري لعملة ريبل في البورصة (XRP Spot ETF).

الإغلاق الحكومي الأمريكي لم يؤثر كثيراً على إطلاق صندوق XRPC التابع لشركة Canary Capital.

أوضحت منصة تحليلات البلوكتشين CryptoQuant أن الحيتان كانت نشطة قبل إطلاق صناديق التداول الفوري لعملة ريبل في البورصة (XRP Spot ETFs)، حيث صرّحت بذلك بعد إدراج بورصة ناسداك مُسمّى صندوق Canary Capital المرتبط بتحركات سعر عملة ريبل (Ripple)في قوائمها.

صندوق Canary Capital المرتبط بعملة ريبل (Ripple) تجنب تبعات الإغلاق الحكومي الأمريكي

بتاريخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت بورصة ناسداك أنها صادقت على مسمى صندوق عملة ريبل المتداول في البورصة التابع لشركة Canary Capital ليُصبح بإمكان المستثمرين تداوله علناً، وجاء هذا الشرح ضمن طلب تم إرساله إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، على أن يتم إدراج الصندوق في بورصة ناسداك بحلول 13 تشرين الثاني/نوفمبر تحت الرمز XRPC.

ورغم أن الموافقات لا تُمنح عادةً في هذا التوقيت بسبب عمل الوكالات بطاقةٍ منقوصة، إلا أن الأسواق شهدَت إطلاق عدد من صناديق الكريبتو المتداولة في البورصة (Crypto EFs) رغم الإغلاق. من ناحيتها، تقدّمت شركة Canary Capital بطلب إدراج صندوق التداول الفوري لعملة ريبل في البورصة (XRP Spot ETF) في تشرين الأول/أكتوبر 2024 لكنّها لم تتلقَّ رداً من SEC، وأوضحَت الشركة حينها أن الصندوق سيتتبّع سعر عملة ريبل (Ripple) وفق مؤشر العملة الخاص ببورصة شيكاغو التجارية (CME).

وفيما أكد مدير الأصول لدى الشركة على أن الصندوق سيتجنب أسعارَ عقود المشتقات في تتبّعه لتحركات سعر عملة ريبل (Ripple)، إضافة إلى خضوع الصندوق إلى “مخاطرَ إضافيةٍ تتعلق بالطرف المقابل والائتمان”. وجاء صندوق Canary Capital XRP ETF أحد خمسة صناديق تم إدراجُ رموزها في قائمة DTCC خلال الأسبوع الجاري، بينما تعود الصناديق الأربعة الأخرى إلى شركات Franklin Templeton وBitwise وShares21 وCoinShares.

تأثير صغار المتداولين في سوق صناديق عملة ريبل (Ripple) المتداولة في البورصة

أبرزت منصة CryptoQuant ملاحظة تحرّكاتٍ قويةٍ لحيتان (كبار مستثمري) عملة ريبل (Ripple) قبيل إعلان إطلاق صندوق XRPC التابع لشركة كناري كابيتال.

Whales Acted Before the XRP ETF — Retail Arrived After, Changing the Setup “Once retail enters late, the market typically becomes more volatile and less predictable, as sentiment starts mixing with earlier informed flows.” – By @Woo_Minkyu pic.twitter.com/QtsYQnd6yx — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) November 13, 2025

فقد أشارت البيانات إلى احتمال وجود صفقاتٍ استثماريةٍ مبكرة خلال فترة تراجع السعر، وأضافت منصة التحليلات أن هذا العامل لم يَعُد مؤثراً بالقدر نفسه بعد أن أصبح صغار المتداولين نشطين في السوق عقب الإعلان عن إطلاق الـXRP ETF.

وأوضحت منصة CryptoQuant أنّه “عند دخول صغار المتداولين في مرحلةٍ متأخرة، يُصبح السوق عادةً أكثر تقلباً وأقل قابلية للتوقع، إذ يبدأ المزاج العام بالاختلاط بسيولة المستثمرين المُطلعين، لتُسرّع أخبار الصندوق المتداول في البورصة (ETF) ذلك التحوّل بجذب متداولين لم يشهدوا التطورات الأولية”.

ومن المُرجّح أن يُعزز إطلاق صندوق كناري كابيتال (XRPC) موجة ارتداد سعر عملة ريبل (Ripple) للأعلى عن مستواه الحالي البالغ 2.46$.