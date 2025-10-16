الجهات التنظيمية الأمريكية تمنح بنك Erebor المدعوم من بيتر ثيل ترخيصًا وطنيًا

أبرز النقاط:

أسس بالمر لاكي وجو لونزديل بنك Erebor بدعم من Founders Fund بهدف إنشاء حل مصرفي منظم لقطاع العملات الرقمية.

يخطط البنك لاحتفاظ الأصول الرقمية في ميزانيته العمومية والتعامل مع عمليات العملات المستقرة كأنشطة أساسية.

يتطلب الحصول على الموافقة النهائية تأمينًا من مؤسسة التأمين الفدرالية (FDIC) والحفاظ على نسبة الرافعة المالية من المستوى الأول عند 12٪ لمدة ثلاث سنوات.

حصل بنك Erebor، وهو مؤسسة مالية جديدة تركز على العملات الرقمية ومدعومة من شخصيات بارزة في وادي السيليكون، على موافقة أولية مشروطة لترخيص وطني من أحد أبرز الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى إعادة تشكيل المشهد المصرفي لشركات التكنولوجيا الناشئة.

أعلن مكتب المراقب المالي للعملة (OCC) عن الموافقة في 15 أكتوبر، ما يمثل فصلًا جديدًا في مسار التمويل الموجّه لقطاع الكريبتو على المستوى الفدرالي.

تضع هذه الموافقة بنك Erebor في موقعٍ يمكّنه من سدّ الفجوة المصرفية التي خلّفها انهيار بنك Silicon Valley Bank في مارس 2023، والذي ترك العديد من شركات التكنولوجيا والعملات الرقمية دون خدمات مصرفية كافية.

The OCC granted preliminary conditional approval to Erebor Bank after thorough review of its application. In granting this charter, the OCC applied the same rigorous review and standards applied to all charter applications. https://t.co/9G7WkRRohN pic.twitter.com/tQhLqNbtM9 — OCC (@USOCC) October 15, 2025

وبحسب وثائق طلب الترخيص، أُسِّس البنك على يد بالمر لاكي، مؤسس شركة الدفاع Anduril، وجو لونزديل، الشريك المؤسس لشركة تحليل البيانات العملاقة Palantir، بدعم من مستثمرين كبار بينهم صندوق Founders Fund التابع للملياردير بيتر ثيل.

تحت المجهر التنظيمي والعملات المستقرة

تكشف الملفات التنظيمية عن طموح بنك Erebor ليصبح مؤسسة مصرفية رائدة تخضع لإشراف صارم وتتولى إدارة معاملات العملات المستقرة. يخطط البنك لاحتفاظ بعض الأصول الرقمية في ميزانيته العمومية لأغراض تشغيلية، وهو نهج يمثل جوهر استراتيجية جو لونزديل الاستثمارية في Erebor. تضع هذه الاستراتيجية العمليات القائمة على العملات الرقمية في قلب نموذج العمل، متجاوزةً خدمات الحفظ البسيطة التي تقدمها مؤسسات أخرى.

وجاء قرار مكتب المراقب المالي للعملة (OCC) بعد أربعة أشهر فقط من تقديم الطلب في يونيو 2025، وهي فترة قصيرة نسبيًا تشير إلى بيئة فدرالية أكثر انفتاحًا تجاه المصارف الرقمية. يأتي ذلك بالتزامن مع سعي لاعبين كبار آخرين في مجال الأصول الرقمية، مثل منصة Bullish المدعومة من بيتر ثيل، إلى تعميق اندماجهم في الأسواق المالية الأمريكية.

ورغم أن الموافقة الأولية تمثل خطوة مهمة، إلا أن البنك ما زال بحاجة إلى تجاوز عدة متطلبات تنظيمية قبل بدء التشغيل. فقد اشترطت OCC أن يحصل البنك على تأمين من مؤسسة التأمين الفدرالية (FDIC)، وأن يحافظ على نسبة رافعة مالية من المستوى الأول لا تقل عن 12٪ خلال أول ثلاث سنوات، إضافة إلى موافقة الجهة التنظيمية على فريقه التنفيذي الأعلى.

وسيكون المقر الرئيسي للبنك في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو، مع اعتماد نموذج رقمي بالكامل تحت إدارة الرئيسين التنفيذيين المشاركين أوين رابابورت وجاكوب هيرشمان.