نقاط رئيسية

سعر عملة فلوكي (Floki) ارتفع بنسبة 25% مسجلاً 0.00011$ مع تجاوز قيمتها السوقية علامة المليار دولار.

أطلقت شركة فالور ((Valour أول منتج من عملة فلوكي الاستثمارية المتداولة (FLOKI ETP) في البورصات الأوروبية، ما يُمثل أول إدراج مُنظم خارج بلوكتشين بينانس (BNB Chain).

أحجام التداول ازدادت بنسبة 389% لتبلغ 486 مليون دولار، في تأكيد على ازدياد الطلب.

ارتفع سعر عملة فلوكي (Floki) بنسبة 25% أمس السبت الموافق 4 تشرين الأول/أكتوبر مسجلاً 0.00011$، ما دفع قيمتها السوقية إلى تجاوز علامة المليار دولار للمرة الأولى منذ آذار/مارس، وجاء هذا الارتفاع بعد إطلاق منتج استثماري جديد يُوفر تعرضاً استثمارياً منظماً لعملة فلوكي (Floki).

THE FIRST FLOKI ETP GOES LIVE IN EUROPE The first $FLOKI ETP is now live in Europe, making Floki the first and only BNB chain project to secure an ETP listing besides $BNB itself — a big feat, especially as it coincides with BNB season. The product, named Valour Floki (FLOKI)… pic.twitter.com/LkTc1DaIBG — FLOKI (@FLOKI) October 3, 2025

ففي 3 تشرين الأول/أكتوبر، أطلقت شركة Valour منتج SEK ETP الاستثماري المرتبط بعملة فلوكي (Floki) للتداول في الأسواق الأوروبية، ما جعلها أولى العملات القائمة على بلوكتشين BNB حصولاً على إدراج خاضع للإشراف التنظيمي بعد عملة بينانس (Binance Coin-BNB) نفسها، ويتيح هذا للمستثمرين الأوروبيين عبرَ منتجها الجديد وصولاً مباشراً إلى عملة FLOKI عبر شركات وساطةٍ منظمةٍ كشركة آفانزا (Avanza) تجنباً لتعقيدات إنشاء وإدارة محافظ الكريبتو.

ويعكس ارتفاع سعر عملة فلوكي (Floki) بنسبة 25% أمس السبت تدويراً للاستثمارات استباقاً للقرارات المنتظرة بشأن الموافقة على إطلاق صناديق متداولةٍ في البورصة (ETFs) لعملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) وعملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB).

يُذكر أن بيانات التداول تدعمُ المزاج العام الإيجابي، حيث ازدادت أحجام التداول اليومي لعملة فلوكي (Floki) بنسبة 425.5% مُسجلةً 517 مليون دولار، ما يوحي بوجود ضغوطٍ شرائية قوية وراء هذا الارتفاع.

انطلاقة عملة بينانس (Binance Coin) وتسجيلها قمماً جديدة يوفر دعماً لمشاريع نظامها التقني

تزامنت انطلاقة عملة فلوكي ((Floki في عطلة نهاية الأسبوع مع الزخم الإيجابي الذي يشهده النظام التقني لبلوكتشين BNB، حيث ارتفع سعر عملة بينانس (Binance Coin) بنسبة 20% خلال الأسبوع، مُسجلاً مستوى غير مسبوق بلغ 1,185$ أمس السبت 4 تشرين الأول/أكتوبر، ما أثر بالإيجاب على أداء أبرز العملات الرقمية ضمن نظام بينانس التقني.

فتاريخياً، تزامن “موسم ازدهار عملة بينانس (Binance Coin)” مع ارتفاعاتٍ قوية لعملات مشاريع نظامها التقني مع ازدياد الطلب على شراء عملته الأساسية. وفي آخر 24 ساعة، برزت عملة بانكيك سواب (Pancake Swap-CAKE) وعملة فلوكي (Floki) ضمن أفضل العملات الرقمية أداءً بتحقيق كلٍّ منهما مكاسبَ قوية بلغت 25% و30% توالياً.

وانضمت عملات مشاريع كريبتو جديدة أبرزها عملة آستر ((Aster وعملة بلازما (Plasma) إلى ركب عملة فلوكي (Floki) كأكثر العملات المبنية على بلوكتشين BNB رَواجاً؛ فتبعاً لبيانات Coingecko حققت كلتاهما مكاسبَ طفيفة بنسبة 6% و5% على المخطط البياني اليومي، ما يُوحي بتحولٍ انتقائي تجاه عملة FLOKI مع سعي المستثمرين للاستفادة من تأثير الموافقات النهائية المنتظرة على إنشاء صناديق متداولةٍ في البورصة (ETFs) للعملة البديلة.

بهذا، تصبح قدرة عملة بينانس (Binance Coin) على التماسك أعلى مستوى دعمها البالغ 1,100$ حاسمةً في استمرار مشاريع نظامها التقني بالحفاظ على زخمها الإيجابي.

