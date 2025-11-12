تعيين شركة Tether لمديري تداول المعادن في HSBC لتعزيز محفظتها من الذهب

أبرز النقاط:

يقدّم خبراء HSBC خبرتهم المؤسسية فيما تدير شركة Tether احتياطيات ذهب تتجاوز 12 مليار دولار، ما يرسّخ مكانتها كلاعب رئيسي في سوق السلع.

ارتفع سعر الذهب فوق 4,100 دولار مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والإغلاق الحكومي الأمريكي، مما زاد الإقبال على الأصول الآمنة المرتبطة بالسلسلة.

تجاوزت القيمة السوقية لشركة Tether حاجز 183 مليار دولار مع نمو قدره 17 مليار دولار في الربع الثالث واحتياطيات فائضة تبلغ 6.5 مليار دولار ضمن استراتيجيتها الجديدة.

استأجرت شركة Tether، أكبر مُصدِر للعملات الرقمية المستقرة في العالم، مديري تداول معادن كبارًا من HSBC للإشراف على توسيع احتياطياتها من الذهب وعملياتها في تداول المعادن الثمينة.

تعكس هذه الخطوة الاستراتيجية خطة Tether لتنويع ميزانيتها عبر زيادة استثماراتها في الأصول المادية، خصوصًا الذهب، في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وارتفاع الطلب من المستثمرين على الأصول ذات القيمة الملموسة.

بحسب تقرير بلومبرغ، تسيطر الشركة حاليًا على واحدة من أكبر حيازات الذهب الخاصة في القطاع المالي، مع احتياطيات ذهب تتجاوز 12 مليار دولار حتى سبتمبر 2025.

توسّع شركة Tether قسم الذهب باستقطاب خبراء تداول المعادن من HSBC

يجلب التعيين الجديد إلى Tether خبرات تمتد لعقود في مجالات تداول السبائك، وإدارة مخاطر المعادن، وتخصيص الاحتياطيات، ما يشير إلى طموح الشركة في أن تصبح لاعبًا رئيسيًا في سوق المعادن الثمينة العالمي. وتخطط الشركة للاستفادة من هذه الخبرات لتعزيز السيولة، وتحسين كفاءة التخزين، وربما إطلاق أدوات مالية جديدة مدعومة بالذهب.

تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع موجة ارتفاع تاريخية في أسعار الذهب، حيث تجاوز السعر 4,100 دولار هذا الأسبوع بعد أن تراجع من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4,381 دولارًا في أكتوبر. وقد أدّى تصاعد التوترات الجيوسياسية والأثر الاقتصادي للإغلاق الحكومي الأمريكي إلى زيادة الطلب على الأصول الآمنة المتداولة على السلسلة مثل الذهب والمعادن وأذون الخزانة.

ومن خلال الاستفادة من خبرات التداول المؤسسية لدى HSBC، تسعى Tether إلى تحسين إدارة احتياطياتها في ظل الإيرادات القياسية التي تحققها من إصدار عملتها الرقمية المستقرة، وتوسيع نفوذها داخل أسواق السلع التقليدية.

وبحسب موقع Kitco.com الذي نقل عن مصادر مطلعة، فإن فينسنت دوميان، الرئيس العالمي لتداول المعادن في HSBC، وماثيو أونيل، الرئيس السابق لتطوير المعادن الثمينة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، من بين التنفيذيين المتوقع انضمامهم إلى قسم المعادن في Tether خلال الأشهر المقبلة.

تبلغ القيمة السوقية لعملة USDT التابعة لشركة Tether أكثر من 183 مليار دولار حتى وقت النشر في 11 نوفمبر، وفقًا لبيانات CoinMarketCap.

وأكد الرئيس التنفيذي باولو أردوينو أن المعروض من العملة الرقمية المستقرة ارتفع بمقدار 17 مليار دولار خلال الربع الثالث، فيما تحتفظ الشركة باحتياطيات فائضة تبلغ 6.5 مليار دولار.