ارتفع سعر عملة أوفيشال ترامب (Official Trump) بأكثر من 3% خلال آخر 24 ساعة ليصل إلى 8.60$، وهو أعلى مستوى يُسجّله منذ أواخر تشرين الأول/أكتوبر. وقفزت قيمتها السوقية كذلك إلى 1.7 مليار دولار، متجاوزةً عملة بامب دوت فان (Pump.fun-PUMP) لتُصبح خامس أكبر عملة ميم من حيث القيمة السوقية.

ورغم هذا التعافي اللافت، فما تزال عملة أوفيشال ترامب (Official Trump) بعيدةً عن أعلى قيمة سوقية بلغتها في عام 2025 عند 14.5 مليار دولار حين تفوّقت لفترةٍ وجيزة على عملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB).

تحليل سعر عملة أوفيشال ترامب (Official Trump): دعم عند 6$ وهدف طويل الأجل عند 28$

يُظهر المخطط البياني اليومي أن سعر العملة خرج من قناةٍ هابطةٍ طويلة المدى، ما يشير إلى احتمال انعكاس الاتجاه العام، حيث يتم تداول العملة حالياً قرب مستوى 8.42$ مع وجود الدعم الأقرب حول منطقة 6$، وهو مستوى محوريٌّ شكَّل سابقاً منطقة تجميع قوية.

وفي حال فشل السعر بالتماسك فوق هذا النطاق، قد نشهد تصحيحاً نحو 5.30$ أي بانخفاضٍ يقارب 36% من المستويات الحالية. أما في حال اختراق النموذج الهابط الحالي فقد تُمهّد الحركة لانطلاقةٍ قويةٍ نحو الأعلى، وتشير المؤشرات إلى مقاومة تاليةٍ قرب 12.50$، فيما يبقى الهدف بعيد المدى عند 28$، أي بارتفاع محتمل نسبته 230% من الأسعار الحالية.

كذلك، يقف مؤشر القوة النسبية (RSI) عند مستوى 59 مُشيراً إلى أن المشترين ما زالوا يُمسكون بزمام السيطرة، بينما يظل مؤشر MACD في المنطقة الصاعدة دون أن تظهرَ عليه أي علامات ضعف.

وتشير هذه المؤشرات مجتمعةً إلى أن الزخم ما يزال في صالح المضاربين على الارتفاع، وأن استمرار الاتجاه الحالي يبدو وارداً.

هل يمكن لعملة أوفيشال ترامب (Official Trump) قيادة موجة عملات الميم التالية؟

قد تصُبُّ السياسات التي يتبناها الرئيس -بما فيها فرض رسوم جمركية أعلى وتوزيع أرباح داخليةٍ على المواطنين- في مصلحة عملة الميم أوفيشال ترامب (Official Trump) المُرتبطة رسمياً بعائلة ترامب.

ومع استمرار هيمنة عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وتوسّع السيولة نحو العملات البديلة، قد تتفوّق عملات الميم ذات الفرضيات القوية، وتأتي عملة أوفيشال ترامب (Official Trump) في مقدمة هذه العملات.

عملة أوفيشال ترامب (Official Trump) تشعل جنون عملات الميم، وظهور عملة ماكسي دوج (Maxi Doge-MAXI) كمنافس قوي جديد

مع الزخم الكبير الذي تُحققه عملة أوفيشال ترامب (Official Trump)، تبرز عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) -وهيَ عملة ميم تجمع بين حماس التداول وروح الانضباط في ثقافة اللياقة البدنية- لتجذبَ اهتماماً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتهدف العملة إلى تمكين صغار المتداولين ومنحهم شعوراً بالتوحد سوية والثقة بسوق يُهيمن عليه عادةً كبارُ المستثمرين وأصحاب الثروات. وبفضل الدعم المجتمعي القوي، جمعت عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) حتى الآن 3.9 مليون دولار ضمن اكتتابها الجاري.

كما تعمل عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum blockchain) وفق معيار ERC-20، وتتمتعُ بمعروضٍ ثابتٍ يهدف إلى تعزيز الندرة وتحقيق نموٍّ مُستدام في القيمة على المدى الطويل.

وتتيح العملة لمالكيها إمكانية الرهن لكسب العوائد دون عناء، مع فتح باب المشاركة في بطولات تداول وفعالياتٍ حصرية. ولا تقتصر عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) على كونها عملة ميم فحسب، بل تعمل على تأسيس مُجتمع تداول مُترابطٍ يتبادل فيه الأعضاء الإستراتيجيات والرؤى بهدف تحقيق مكاسبَ مشتركة، كما تقدم العملة عوائد رهن سنوية تبلغ 77% ومن المُقرر ارتفاع سعرها خلال 18 ساعة فقط.

في النتيجة، يُمكن للمهتمين شراء عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) بسعرها الحالي البالغ 0.0002675$ عبر زيارة الموقع الرسمي للاكتتاب ورَبط أحد محافظ الكريبتو المتوافقة –كمحفظة بيست واليت (Best Wallet)– بواجهته، ثمَّ إتمام عملية الشراء بسهولةٍ عبر مبادلتها بالعملات الرقمية أو باستخدام الفيزا والماستركارد.