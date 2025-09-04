أبرز النقاط:

يُظهر سعر عملة ريبل (Ripple) إشاراتٍ على التعافي بعد ارتداده عن مستوى الدعم الرئيسي البالغ 2.80$.

ارتفعت احتمالية الموافقة على صندوق التداول الفوري لعملة ريبل في البورصة (XRP Spot ETF) إلى 87%، مع توقعاتٍ بجذبه استثماراتٍ تصل إلى 5 مليار دولار في الشهر الأول من إطلاقه.

تقوم لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) حالياً بمراجعة 11 طلباً لإنشاء صناديق عملة ريبل المتداولة في البورصة (XRP ETFs)، ومن المتوقع أن يصدر القرار في تشرين الأول/أكتوبر بعد عدة تأجيلاتٍ سابقة.

يُظهر سعر عملة ريبل (Ripple) البالغ 2.84$ علاماتٍ على التعافي، حيث ارتدَّ عن مستوى دعم 2.80$، مع ترقب المحللين ارتفاعه نحو مستوى 5$ واختراق نمط الراية الصاعدة. من جهته، قد يضيف تحسّن فرص الموافقة على صندوق تداول فوري لعملة ريبل في البورصة (XRP Spot ETF) زخماً إضافياً إلى حركة السعر.

سعر عملة ريبل (Ripple) يستهدف اختراق نمط الراية الصاعدة

يبين المخطط البياني اليومي أن سعر عملة ريبل (Ripple) يتحرك داخل نمط راية صاعدة مع مواجهة مقاومةٍ عند خط الاتجاه العلوي حول 3$. ووفقاً للتحليل الفني، يتشكل هذا النمط عادةً كمثلثٍ صغير مائل للأسفل عقب موجة صاعدة قوية، ما يشير إلى مرحلة استقرار نسبي قبل استئناف الاتجاه الصاعد المحتمل.

من جهةٍ أخرى، سيؤكد إغلاق شمعة يومية فوق مستوى 3$ هذا الاختراق الصاعد مُستهدفاً مستوى 5$، ما يُمثل مكاسب نسبتها 77%. مع ذلك، يجب على المضاربين على ارتفاع السعر انتظارُ تجاوز مستوى المقاومة عند متوسط الحركة البسيط المُقاس في مدى 50 يوماً، والموجود حالياً عند 3.08$.

أما في حالة الانخفاض، فسيتواجد الدعم الرئيسي لسعر عملة ريبل (Ripple) بين متوسط الحركة البسيط المُقاس في مدى 100 يوم عند 2.68$، ونظيره المقاس في مدى 200 يوم عند 2.48$.

ومن الضروري بقاء السعر فوق هذا النطاق بالنسبة للثيران (المضاربين على ارتفاع السعر) للحفاظ على نمط الراية الصاعدة، وقد أشارَ مُحلل العملات الرقمية جافون ماركس (Javon Marks) إلى أن بقاء سعر عملة ريبل فوق مستوى 2.47$، قد يشكل منطلقاً لارتفاع السعر حتى 4.80$.

At the current state of the market, not much has changed with $XRP's target at $4.80 as its prices continue to hold above a key $2.47 level! As long as this level holds, prices may only be prepping for another +66% upside… https://t.co/p3S1yTtGfR pic.twitter.com/SPjqtCNVSl — JAVON⚡️MARKS (@JavonTM1) September 3, 2025

احتمالية الموافقة على صندوق عملة ريبل المتداول في البورصة (XRP ETF) ترتفع إلى 87%

وفقاً لبيانات Polymarket، فقد ارتفع مؤخراً احتمال الموافقة على صندوق عملة ريبل المتداول في البورصة (XRP ETF) إلى 87%؛ ويتوقع المحللون أن يجذب الصندوق استثماراتٍ تصل إلى 5 مليار خلال الشهر الأول من إطلاقه.

ويعزى ارتفاع سعر عملة ريبل (Ripple) إلى مراجعة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لـ 11 طلباً لصناديق عملة ريبل المتداولة في البورصة (XRP ETF) المُقدمة من قبل شركاتٍ مثل Canary وWisdomTree وFranklin Templeton.

فبعد تأجيل القرار عدة مراتٍ، حددت اللجنة أخيراً موعداً نهائياً في تشرين الأول/أكتوبر لمعظم الطلبات، ما دفع المحللين إلى تبني نظرة أكثر تفاؤلاً.