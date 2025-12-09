أبوظبي تعتمد رسميًا عملة Tether المستقرة USDT عبر عدة شبكات داخل سوق ADGM

أبرز النقاط

وافق سوق أبوظبي العالمي على اعتماد USDT كـ”رمز مُشار إليه بعملة ورقية” عبر تسع شبكات بلوكشين إضافية للاستخدام تحت قوانين ولوائح تنظيمية معروفة.

جاءت هذه الخطوة بعد الموافقة الأولية في أكتوبر 2024 وبعد التعاون مع هيئة التنظيم المالي FSRA.

تعزّز Tether استراتيجيتها في الشرق الأوسط عبر خطط لإطلاق عملة مستقرة مربوطة بالدرهم الإماراتي والدخول في شراكات داخل سوق العقارات الإماراتي.

أعلنت Tether أن عملتها المستقرة USDT حصلت على اعتراف رسمي من سوق أبوظبي العالمي كـ”رمز مُشار إليه بعملة ورقية” (AFRT) للاستخدام عبر عدة شبكات بلوكشين، تشمل Aptos وCelo وCosmos وKaia وNear وPolkadot وTezos وTON وTRON. وتتيح هذه الموافقة للجهات المرخّصة لدى سوق ابو ظبي العالمي “ADGM” تنفيذ أنشطة باستخدام عملة USDT على تلك الشبكات.

في نفس السياق، وسّع هذا الاعتراف نطاق الموافقة السابقة التي شملت USDT على Ethereum وSolana وAvalanche، ليجعل USDT معتمدًا الآن على معظم شبكات البلوكشين، ويعزّز من مكانته في ملف الامتثال العالمي.

Tether’s USD₮ Recognised as Accepted Fiat-Referenced Token in Abu Dhabi’s ADGM for Use on Several Major Blockchains

Learn more: https://t.co/PKmF7w5aUx — Tether (@Tether_to) December 8, 2025

دور سوق أبوظبي العالمي في تشكيل مستقبل التمويل الرقمي

يعمل سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي ومحور تنظيمي رئيسي للأصول الرقمية في دولة الإمارات. وتتولى هيئة الخدمات المالية في ADGM الإشراف على ترخيص أنشطة الأصول الافتراضية، بهدف الجمع بين الابتكار والامتثال القوي وحماية المستثمرين.

وجاءت الموافقة بعد أشهر من التعاون بين Tether وهيئة FSRA، ما يعكس سعي Tether للالتزام بمعايير الامتثال والشفافية داخل ADGM. وأشار “باولو أردوينو” الرئيس التنفيذي لـTether، إلى إن هذا القرار يوضح التزام الطرفين بتعزيز الشمول المالي والابتكار عبر أصول رقمية منظّمة.

توسّع يأتي استكمالًا لاعتراف 2024 السابق

حصلت Tether على أول اعتراف تنظيمي داخل سوق أبوظبي العالمي في أكتوبر 2024، عندما اعترف الإطار التنظيمي للسوق بعملة USDT كأصل افتراضي. ويأتي هذا الاعتماد الجديد متعدد الشبكات كخطوة تكميلية توسّع نطاق استخدام USDT وتعزز قبوله على المستوى التنظيمي.

وانضم USDT الآن إلى خمس عملات مستقرة أخرى مدرجة كرموز مُشار إليها بعملة ورقية ضمن قائمة AFRT الرسمية لدى هيئة FSRA حتى نوفمبر 2025، وهو ما يعكس تزايد قبول المؤسسات للعملات المستقرة داخل أسواق المال في المنطقة.

تعزيز استراتيجية Tether الإقليمية

يأتي استمرار تعاون Tether مع سوق أبوظبي العالمي ضمن استراتيجية توسّعها الأوسع في الشرق الأوسط. فإلى جانب الاعتراف بـUSDT، أعلنت الشركة في 2024 خططًا لإصدار عملة مستقرة مربوطة بالدرهم الإماراتي، رغم عدم صدور أي تحديثات إضافية حول المشروع حتى الآن.

وفي 2025، دخلت Tether في شراكة مع Reelly Tech لتسريع معاملات العملات المستقرة داخل قطاع العقارات الإماراتي. ويسهم قرار ADGM الأخير في تعزيز قابلية التشغيل بين شبكات البلوكتشين وخلق فرص جديدة للتسوية أمام المؤسسات المنظّمة والتطبيقات اللامركزية. وبينما تواصل الإمارات وضع سياسات واضحة للأصول الرقمية، يمنح التعاون الوثيق بين Tether والجهات التنظيمية الشركة موقعًا متقدمًا داخل واحدة من أكثر البيئات المالية نشاطًا عالميًا.