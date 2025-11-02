سلمى كاتبة محتوى متخصصة في إنتاج الأخبار، الأدلة التعليمية والشروحات المبسطة للإستثمار و التداول في الأصول الرقمية مثل العملات المشفرة و العقود الآجلة أو عقود الخيارات الثنائية للعملات الرقمية. انضمت سلمى إلى فريق تحرير النسخة العربية لموقع CoinSpeaker، و تركز في مقالاتها على تقديم المفاهيم المالية و التقنية المعقدة بطريقة واضحة وميسرة الفهم للمبتدئين.