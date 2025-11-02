نقاط رئيسية

جذب صندوق LTCC -صندوق متداول في البورصة لعملة لايتكوين (Litecoin ETF) تابع لشركة Canary- استثماراتٍ بقيمة 1.65 مليون دولار بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر.

تأتي عملة لايتكوين (Litecoin) خلف عملة سولانا (Solana-SOL) وعملة هيديرا (Hedera-HBAR) من حيث واردات الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs).

تساهم منصة Stake.com بنسبة 16% تقريباً من المعاملات اليومية على بلوكتشين لايتكوين (Litecoin Blockchain).

أغلق سعر عملة لايتكوين (Litecoin) شهر تشرين الأول/أكتوبر عند مستوى 99$ مرتفعاً بنسبة 3% عقب إطلاق أولى صناديقها المتداولة في البورصة الأمريكية (ETFs)، حيث بدأ تداول صندوق LTCC بتاريخ 28 تشرين الأول/أكتوبر لينضمَّ إلى أحدث مشتقات العملات الرقمية المُدرجة والمُرخصة للتداول في الولايات المتحدة، ومن بينها الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) لعملة سولانا (Solana) وعملة هيديرا (Hedera).

وبحسب بياناتٍ من موقع SoSoValue، بلغ الوارد التراكمي الإجمالي لهذا الصندوق 719,970$ مع حجم تداولٍ إجمالي قدره 802,260$، كما بلغت قيمة أصوله الإجمالية 1.64 مليون دولار بتاريخ 31 تشرين الأول/أكتوبر.

من ناحيته، ما يزال أداء صندوق عملة المتداول في البورصة لايتكوين (Litecoin ETF) أضعف من المنافسين حديثي الإطلاق؛ حيث استقبل صندوق عملة سولانا (Solana) وارداتٍ قدرها 199 مليون دولار مع أصول إجماليةٍ بقيمة 502 مليون دولار، بينما سجّل صندوق عملة هيديرا (Hedera) وارداتٍ قدرُها 44 مليون دولار وأصولاً بقيمة 45.93 مليون دولار.

ويبدو أن ارتباط عملة لايتكوين (Litecoin) بعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) قد أضعَفَ الطلب على صندوقها هذا الأسبوع؛ حيث شهدت صناديق عملة بيتكوين المتداولة في البورصة (Bitcoin ETFs) خروجَ صافي استثماراتٍ بلغ 191 مليون دولار، لتتجاوز خسارتها الإجمالية حاجز المليار دولار خلال أيام التداول الثلاثة الأخيرة.

منصة Stake تساهم بنسبة 16% من معاملات بلوكتشين لايتكوين (Litecoin Blockchain)

تتابع عملة لايتكوين (Litecoin) جذبَ المُستثمرين في الأنظمة التقنية لعمليات الدفع الرقمية رغم الإقبال الضعيف على صناديقها المتداولة في البورصة (ETFs)، وقد شارك مُحلل المجتمع bogdanoffig على منصة X (تويتر سابقاً) تقريراً يكشف مُساهمة منصة Stake.com (المختصة بألعاب الكريبتو) الشهيرة بنسبة 16% من المعاملات اليومية على بلوكتشين لايتكوين (Litecoin Blockchain).

Did You Know? Litecoin accounts for a large percentage of crypto use at https://t.co/qOyan78IFs. In fact, Litecoin has been the number one crypto used there for at least two consecutive years! Interestingly, @Stake accounts for about 16% of the daily Litecoin on-chain… https://t.co/sBQSJqvOgl pic.twitter.com/hZJEo7aarq — boglee Ⓜ️🕸 (@bogdanoffig) October 30, 2025

من جهةٍ أخرى، قام حساب مشروع عملة لايتكوين (Litecoin) الرسمي على X بمشاركة هذا التصريح الذي يكشف تسجيل 200,000 معاملةٍ يوميةٍ تقريباً على بلوكتشين لايتكوين (Litecoin Blockchain)، مع مساهمةٍ كبيرة من خدمات الدفع المُدمَجة عبر منصة Stake.com.

وما يزال متوسط رسوم بلوكتشين لايتكوين أقل من 0.0005$ للمعاملة، ما يجعلها واحدةً من أسرع وأرخص الخيارات لإجراء كمياتٍ كبيرة من المعاملات الصغيرة، ويتماشى هذا الاستخدام الواقعي مع التوجه العام لتعزيز مساهمة العملات البديلة في أسواق خدمات الدفع، خاصةً في المناطق التي تتبنى وسائل الدفع منخفضة الرسوم.

وقد قامت منصة عمليات الدفع Square -المرتبطة بمؤسس منصة X جاك دورسي (Jack Dorsey)- يوم الجمعة بتوزيع مكافآت بقيمة 50$ على 20,000 مستخدم لتفعيل محادثات عملة بيتكوين (Bitcoin) ضمن التطبيق.

توقعات سعر عملة لايتكوين (Litecoin): هل تستطيع الحفاظ على الزخم فوق مستوى 100$؟

تعكس الحركة الصاعدة الأخيرة لعملة لايتكوين (Litecoin) نحو مستوى 99$ تحسّن مزاج السوق بعد أسابيع من الاضطراب، حيث يشير المخطط البياني اليومي إلى أن السعر يقع حالياً أسفل الحزمة العلوية لمؤشر بولينجر (Bollinger Band) عند 101.28$، بينما تقع الحزمة الوسطى عند مستوى 95.39$ وتلعب دور الدعم على المدى القريب.

وتدل نقاط مؤشر تتبع المسار النقطي (Parabolic SAR) عند 109.97$ -فوق السعر الحالي- إلى استمرار حالة التشاؤم، بينما يتحرك مؤشر القوة النسبية (RSI) صعوداً نحو قيمة 49.5؛ ما يكشف سيطرة البائعين مع اقتراب الزخم من منطقة الحياد.

أخيراً، فقد تجاوز خط مؤشر MACD خط الإشارة (-2.30 مقابل -3.17) مع تحوّل الأعمدة إلى المنطقة الإيجابية، ليدل على إمكانية انعكاسٍ صاعد، ويبدو أن عملة لايتكوين (Litecoin) تستعد لاسترداد المستوى النفسي المهم عند 100$ متبوعاً بالمقاومة عند 109.97$، لكنّ الفشل في حماية الدعم عند مستوى 95$ قد يُطلق تصحيحاً خفيفاً نحو مستوى 89.50$ الموافق للحزمة السفلية لمؤشر بولينجر.