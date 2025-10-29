نقاط رئيسية

اجتذبت صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين (Bitcoin Spot ETFs) استثماراتٍ بقيمة 149 مليون دولار على الرغم من انخفاض سعر العملة مؤخراً.

تشير بيانات منصة بينانس (Binance) إلى أن المستثمرين على المدى الطويل يُواصلون تجميع العملة بدلاً من بيعها.

تُظهر مقاييس البلوكتشين تراجعاً في ضغط البيع وتحسّناً في الاستقرار.

استقطبت صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين في البورصة (Bitcoin Spot ETFs) صافي استثماراتٍ بلغت 149 مليون دولار في 27 تشرين الأول/أكتوبر، مُسجّلةً بذلك اليوم الثالث على التوالي من الطلب المؤسساتي الإيجابي على الرغم من انخفاض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) مؤخراً. وتبعتها صناديق عملة إيثيريوم (Ethereum Spot ETFs)، والتي اجتذبت بدورها 134 مليون دولار دون تسجيل أي استثماراتٍ خارجةٍ من أيٍّ من الصناديق التسعة.

مع ذلك -ووفقاً لموقع CoinMarketCap– لا يزال السوق عموماً يلتزم الحذر، بعد أن سجَّل مؤشر الخوف والطمع مستوى محايداً عند 42.

On October 27, Bitcoin spot ETFs recorded a total net inflow of $149 million, marking their third consecutive day of inflows. Ethereum spot ETFs saw a total net inflow of $134 million, with no net outflows among the nine funds.https://t.co/Hj2Gs49bWa pic.twitter.com/GIFVx5L9UK — Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 28, 2025

بيانات منصة بينانس (Binance) تشير إلى “تجميع ذكي”

وفقاً لبيانات البلوكتشين من منصة كريبتوكوانت (CryptoQuant)، ما يزال سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) يتراوح ضمن نطاقٍ محدود منذ نحو 120 يوماً، ما اعتبره المحللون مرحلة “تجميع ذكي”. فقد ظلت نسبة حجم التداول الفوري إلى حجم التداول الدائم على منصة بينانس -والتي تُعتبر مقياساً رئيسياً للطلب الفوري الحقيقي- مرتفعة ومستقرةً، ما يُشير إلى أن المشترين الحقيقيين يحتفظون بمراكزهم بدلاً من الخروج.

ويرى محللو Cryptoquant أنه إذا ارتفعت النسبة أكثرَ بالتزامن مع تحقيق اختراقٍ سعري، فسيؤكد ذلك اتجاهاً صاعداً جديداً مدفوعاً بالطلب القوي على التداول الفوري.

هيكل السوق والاستقرار على البلوكتشين

كشف أحدث تقرير من Glassnode أن سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) قد استقرَّ بعد الانخفاض السابق، حيث ارتدّ مؤشر القوة النسبية (RSI) من مستويات البيع الزائد، بينما يُظهر كلٌّ من مؤشري التداول الفوري والدائم انخفاض ضغط البيع وتجدد الشراء.

كما تُظهر بيانات المشتقات انخفاضاً في الرافعة المالية واتجاه السوق نحو توازن أكبر، مع انخفاض أحجام العقود الآجلة المفتوحة وتحوُّل معدلات التمويل إلى الإيجابية، ما يشير إلى أن المتداولين يفتحون صفقات مضاربةٍ على ارتفاع السعر.

لا يزال نشاط عقود الخيارات قوياً، غير أن إجمالي أحجام التداول الفوري قد انخفض بالفعل. وتُظهر بيانات البلوكتشين أيضاً تراجعاً في نشاط الشبكة من حيث أحجام المعاملات والعناوين النشطة، ما يشير إلى استقرار نسبي وفقاً لـ Glassnode.

تحليل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin): ما التالي لعملة بيتكوين؟

يتم تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) حالياً بالقرب من 114,143$ بعد أن ارتدّ سعرها من الحدّ السفلي لنطاق بولينجر (Bollinger Band) ومنطقة الدعم القوية بين 104,500$ و109,500$، فيما يتركّز مستوى المقاومة الأقرب عند حوالي 118,600$.

ويشير مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 53.2 إلى حالة حياد، بينما يكشف مؤشر تشايكن للتدفق النقدي (CMF) عند -0.05 توازناً نسبياً بين أحجام الاستثمارات الداخلة والخارجة.

وإذا حافظ سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) على مساره الصاعد، فإن اختراق مستوى المقاومة 118,600$ قد يفتح الطريق نحو 125,000$، في حين أن الانخفاض دون مستوى 109,000$ قد يدفع بالسعر لإعادة اختبار مستوى 104,500$، وهو مستوى طلب قويٌّ على العملة.