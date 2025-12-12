هيئة الرقابة المالية البريطانية “FCA” تعلن دعم العملات الرقمية المستقرة ضمن خطتها لعام 2026

أبرز النقاط

تفتح هيئة الرقابة المالية البريطانية (FCA) بيئة اختبار تنظيمية أمام شركات العملات المستقرة، ضمن مبادرات نمو طموحة وصديقة للسوق تنطلق في 2026.

يتعهد الرئيس التنفيذي بتبنّي شهية مخاطر أكثر جرأة، مع الحفاظ على معايير حماية المستهلك وسلامة الأسواق.

تدعم الهيئة 31 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي، وتُمكّن قطاع إدارة الأصول من ترميز الصناديق لدفع التحول الرقمي.

تشير هيئة الرقابة المالية البريطانية (FCA) إن دعم واختبار مدفوعات العملات المستقرة الآمنة سيكون أولوية رئيسية في عام 2026. وتفتح الجهة التنظيمية بيئة الاختبار التنظيمية الخاصة بها أمام الشركات التي تسعى لإطلاق منتجات قائمة على العملات المستقرة، ضمن حزمة من مبادرات النمو الصديقة للسوق.

وبحسب بيان صحفي صدر في 10 ديسمبر، تطلق الهيئة عدة مبادرات نمو طموحة تركز على تسريع إجراءات الموافقة، وتعزيز رقمنة الخدمات المالية، ودعم التجارة ورفع القدرة التنافسية الدولية.

Last Christmas… we received a letter from the Prime Minister asking for 5 suggestions on how we could support growth. We made almost 50 commitments and we’ve delivered the vast majority of growth initiatives and more. Read more https://t.co/3UXlPzbxl3#FCAGrowth pic.twitter.com/pbPLO0XBqm — Financial Conduct Authority (@TheFCA) December 10, 2025

في إطار هذه الإجراءات، تعهّد الرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة المالية البريطانية “نيخيل راثي” بمواصلة تبنّي شهية مخاطر أكثر جرأة لدعم النمو، مع الحفاظ في الوقت نفسه على التزام الهيئة بحماية المستهلك وضمان نزاهة الأسواق.

العملات المستقرة كعامل استقرار للأصول الرقمية

في رسالة مرافقة إلى رئيس الوزراء، تعهّد “نيخيل راثي” بإجراء تغييرات واسعة في القطاع المالي، تشمل الانتهاء من قواعد تنظيم الأصول الرقمية ودعم العملات المستقرة المرتبطة بالجنيه الإسترليني والمُصدَرة في المملكة المتحدة خلال عام 2026.

كما تعتزم هيئة الرقابة المالية البريطانية إقرار مجموعة من القواعد الإصلاحية والتغييرات التنظيمية في قطاع التمويل التقليدي، قد تمتد آثارها إلى سوق العملات الرقمية وغيرها من الأصول الرقمية.

وتشمل هذه الخطوات تحديث قواعد رأس المال الاستثماري ومديري صناديق الاستثمار البديلة، وفتح مشاورات حول سقف رسوم المعاشات التقاعدية لضمان عدم تحمّل المستهلكين رسوم أداء أعلى، والإشراف على إطلاق المدفوعات المتكررة المتغيرة لتوسيع قنوات تمويل الأصول الرقمية، ووضع خطة تنفيذ للتمويل المفتوح مع إعطاء أولوية لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تسريع خدمات التقديم للشركات الناشئة وعمليات الطرح العام الأولي.

كما أفاد موقع Coinspeaker في مايو الماضي، كانت الهيئة قد طلبت آراء الجمهور بعد عرض مجموعة من القواعد المقترحة للجهات الراغبة في العمل وتقديم خدمات ومنتجات العملات المستقرة داخل المملكة المتحدة. وفي ذلك الوقت، قدّم بنك إنجلترا، بصفته البنك المركزي البريطاني، دعمه الكامل لمبادرات الهيئة المتعلقة بالعملات المستقرة.

ومع دخول عام 2026، يتضح أن تركيز هيئة الرقابة المالية البريطانية ينصب على توسيع حضورها العالمي في مجال الأصول الرقمية وتطوير بنيتها التكنولوجية. وفي رسالته، أشار راثي إلى أن الهيئة تدعم حاليًا 31 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي، كما ستُمكّن قطاع إدارة الأصول في المملكة المتحدة من ترميز الصناديق كجزء من التحول الرقمي.