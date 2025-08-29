أبرز النقاط

نجلا الرئيس ترامب وشركة التعدين Hut 8 Mining سيمتلكان 98% من الكيان الجديد عقب الانتهاء من نقل ملكية كافة الأسهم.

سيتلقى المساهمون في شركة Gryphon مكاسبَ بنسبة 23% خلال 5 أيام إثرَ تسبّب إعلان الاندماج بتعزيز ثقة المستثمرين.

إدراج سهم الشركة في البورصة سيسمَح بتنفيذ خطط توسيع أنشطتها عالمياً، بما فيها أنشطة استحواذ محتملة عبرأسواق الكريبتو الآسيوية.

من المقرر إدراج سهم شركة أمِريكان بيتكوين (American Bitcoin) الخاصة بتعدين عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) -البالغ سعرها حالياً 109,923$- والمدعومة من دونالد ترامب الابن (Donald Trump Jr.) وإريك ترامب (Eric Trump) في بورصة ناسداك (Nasdaq) مطلع أيلول/سبتمبر عبر شراء كافة أسهم شركة Gryphon Digital Mining المُدرجة في البورصة بمسمّى GRYP.

ستتسبّب هذه الخطوة بموازنة أصول والتزامات المستثمرين، مع امتلاك شركة نظم الطاقة Hut 8 -ذات الحضور القوي في قطاع الكريبتو- 80% من أسهم شركة American Bitcoin. بعد الاندماج، ستقوم الشركة بالعمل تحت مظلة شركة American Bitcoin، وسيتم تداول أسهمها في البورصة تحت مسمّى ABTC.

American Bitcoin, the bitcoin miner backed by two of Trump's sons, plans to start trading on the Nasdaq; Digital asset manager Canary Capital has filed to list an ETF tracking the price of the $TRUMP meme coin, and more from the weekly round up of the crypto news pic.twitter.com/8b9VWaojvI — Reuters (@Reuters) August 28, 2025

باقة شركاتٍ مُنتقاة تدعم المبادرة

ترتبط شركة American Bitcoin كثيراً بدعم نجلي الرئيس ترامب إيريك ترامب ودونالد ترامب الابن، وتمتلك شركة Hut 8 Mining نسبة كبيرةً من أسهمها، ومن المرجّح أن يمتلك أبناء ترامب وشركة Hut 8 مُجتمعين 98% من أسهم الكيان الجديد عقب الاندماج.

ومن بين المستثمرين المهمين أيضاً تايلر وكاميرون وينكليفوس الأخوان التوأم مؤسسا منصة جيميني (Gemini)؛ فبدلاً من طرح أسهمها للاكتتاب العام بشكلٍ تقليدي، قررت شركة American Bitcoin شراء كافة أسهم نظيرتها Gryphon Digital Mining المُدرَجة في البورصة، في نهج يتيح للأولى وصولاً سلساً لآلياتِ التمويل، فضلاً عن الاستفادة من الأنظمة والموارد الحالية للثانية، بما فيها وضعيتها كشركةٍ مُدرجةٍ في البورصة.

ومن المرجّح إتمام الاندماج في الربع الثالث من العام الحالي، على أن يبدأ تداول أسهم الشركة الجديدة مطلع أيلول/سبتمبر وفقاً لرويترز (Reuters)، بانتظار الحصول على موافقة الجهات التنظيمية. وعليه، ستستحوذ شركة American Bitcoin على أنشطة Gryphon الحالية وعلامتها التجارية، مع الحفاظ على البنية الإدارية ومجلس إدارة الأخيرة، ويبدو أن الاندماج بين الشركتين سيكون له أثر إيجابيٌّ كبير على مستثمري Gryphon Digital Mining، والتي ارتفع سعر سهمها بنسبة 23% في 5 أيام وفقاً لموقع Finance Yahoo.

من ناحيةٍ أخرى، يشير الاندماج والإدراج اللاحق في البورصة إلى تنامي طموحات شركة American Bitcoin، بما فيها الاستثمارات والاستحواذات المحتملة في آسيا من أجل تعزيز حضورها العالمي، وتأتي هذه التطوّرات مع تجدد الدعم السياسي من قبل إدارة الرئيس ترامب لقطاع الكريبتو، وسَط مساعي الشركة لاجتذاب المؤسسات والمستثمرين ممّن يحظر عليهم حالياً شراء أسهم شركاتٍ مدرجةٍ في بورصة ناسداك في أسواق معينة.