نقاط رئيسية

الكيان المعروف باسم Hyperunit سبق له تحقيق مكاسبَ من المضاربة على انخفاض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) مع إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية الجديدة، ما أشعل موجة تصفية صفقاتٍ بقيمة 19 مليار دولار.

أحجام تداول عقود عملة بيتكوين (Bitcoin) الآجلة انخفض بنسبة 32.77% مُسجلاً 96.56 مليار دولار، فيما تراجع إجمالي عقود المشتقات السارية (الفائدة المفتوحة) إلى 72.62 مليار دولار مع تقليص المتداولين استخدام أداة الرافعة المالية.

معدل الصفقات المضاربة على الارتفاع مقابل نظيرتها على الانخفاض انخفض إلى 0.99، ما يعكس تراجعاً في استخدام أداة الرافعة المالية مع استعداد الأسواق لتداعيات قرار الاحتياطي الفيدرالي والإغلاق الحكومي الأمريكي.

يوم أمس الموافق 15 تشرين الأول/أكتوبر، رصدت أدوات تتبع معاملات البلوكتشين تحويلاً بقيمة 129 مليون دولار إلى منصة بينانس (Binance) من مجموعة مَحافظ مرتبطةٍ بكيان التداول Hyperunit، والذي يدير أصولاً رقمية تتجاوز قيمتها 10 مليار دولار، لافتاً الأنظار إليه بعد نجاح مُراهنته على انخفاض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) من مستوى 110,534$ خلال إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية في 10 تشرين الأول/أكتوبر، وهو الحدث الذي تزامن مع تصفية عقود آجلةٍ لأصول رقمية بقيمةٍ تجاوزت 19 مليار دولار، ما دفع القيمة السوقية الإجمالية للقطاع إلى التراجع بنسبة 9%.

🚨 JUST IN: Bitcoin whale sends $129M to Binance Same whale that shorted Trump's tariff announcement is moving funds to Binance for what could be another big trade 👀 pic.twitter.com/HgzSvLnQ9r — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) October 15, 2025

وبحسب بيانات منصة Arkham Intelligence، رجّح موقع BTC_Archive أن تكون عملية التحويل الأخيرة للحوت مرتبطة بصفقةٍ قوية قد تتعلق بتطوراتٍ اقتصادية رئيسية منتظرة، مثل القرار المرتقب بخفض معدلات الفائدة الفيدرالية في 29 تشرين الأول/أكتوبر، واستمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي.

في سياق متصل، يتم تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) حول 111,720$ -وقت إعداد التقرير- ضمن نطاق تداول ضيق لا يتجاوز 2% بين 110,235$ و113,622.38$ خلال اليوم.

الفائدة المفتوحة المرتبطة بعملة بيتكوين (Bitcoin) تتراجع إلى 72 مليار دولار مع استعداد المتداولين لتقلبات عوامل الاقتصاد الكلي

يتم تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) حالياً حول 111,720$ على تراجع بنحو 1.62% مقارنةً بالأمس، وعلى الرغم من تحسّن شهية المخاطرة بعد استيعاب الأسواق العالمية تأجيل فرض رسوم أمريكية إضافية، إلا أن أداء عملة بيتكوين (Bitcoin) بقي أضعف مقارنةً بمؤشر S&P 500 لثلاث جلساتٍ متتالية.

ويرى محللون أن دقة توقعات محفظة Hyperunit بشأن إعلان ترامب الأخير قد تدفع المشاركين في السوق إلى تقليص تعرّضهم للرافعة المالية، تحسّباً لسيطرة الحذر على المزاج العام خلال جلسات التداول المقبلة.

في سياق متصل، أشار المستخدم StockStormX عبر منصة X (تويتر سابقاً) إلى استعداد الحوت Hyperunit لتحركٍ إستراتيجي مُرتبطٍ بتطورات الاقتصاد الكلي، مستغلاً الفجوة الأخيرة بين أداء عملة بيتكوين (Bitcoin) وأسواق الأوراق المالية الأمريكية.

كذلك تؤكد بيانات المشتقات من منصة Coinglass على هذه الرؤية، إذ أظهرت تراجع أحجام تداول العقود الآجلة لعملة بيتكوين (Bitcoin) بنسبة 32.77% خلال 24 ساعة ليصل إلى 96.56 مليار دولار، بينما انخفضت الفائدة المفتوحة (إجمالي عقود المشتقات السارية) بمعدل 2.32% إلى 72.62 مليار دولار، وانخفض معدل المضاربة على الارتفاع مقارنةً بالمضاربة على الانخفاض (Long-to-Short ratio) إلى 0.99، ما يعكس تقلصاً ملحوظاً في استخدام أداة الرافعة المالية عقب آخر تحويلٍ للحوت Hyperunit بتاريخ يوم أمس 15 تشرين الأول/أكتوبر.

