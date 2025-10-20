فيتاليك بوتيرين يطلق بروتوكول GKR فائق السرعة لتقنية ZK-EVM

أبرز النقاط

قدّم فيتاليك بوتيرين بروتوكول GKR لتحسين أنظمة الإثبات السريع.

أوضح مؤسس الإيثريوم أن GKR لا يعتمد على مبدأ “الزيرو نوليدج” (عدم المعرفة الصفرية).

وجّه بوتيرين انتقادات لصناعة الذكاء الاصطناعي بسبب تركيزها المفرط على النماذج “الوكيلة” أو ذاتية التصرف.



قدّم مؤسس الإيثريوم المشارك فيتاليك بوتيرين بروتوكول GKR، الذي يضم ابتكارات تهدف إلى تسهيل أنظمة الإثبات فائقة السرعة. وشرح بوتيرين أن هذه الحلول تشكّل “عائلة من البروتوكولات” تقف وراء السرعة الهائلة التي تتمتع بها العديد من أنظمة الإثبات الحالية. وركّز بشكل خاص على عرض تطبيق GKR في عملية إثبات تجزئات Poseidon.

GKR ليست تقنية “زيرو نوليدج”

أوضح بوتيرين في منشوره أن هناك أدوات إثبات حديثة قادرة على العمل بسرعة مذهلة، إذ يمكنها تنفيذ معاملات شبكة الإيثريوم في الوقت الفعلي باستخدام نحو 50 بطاقة رسوميات عادية فقط.

وأشار إلى أن بعض المطورين أصبحوا قادرين على إجراء أكثر من مليوني عملية تجزئة في الثانية على أجهزة حاسوب محمولة، وأن تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على هذا النوع من الإثباتات أصبحت أسرع يومًا بعد يوم.

في هذا السياق، يأتي بروتوكول GKR ليكون التقنية التي تقف خلف هذه السرعة الكبيرة. فالغرض منه هو تسريع عمليات التحقق في أنظمة البلوكتشين والذكاء الاصطناعي، خاصة في المهام التي تتطلب تكرار العمليات الحسابية بكثرة مثل التجزئة أو تشغيل الشبكات العصبية.

Ethereum co-founder Vitalik Buterin introduced the GKR protocol, a family of protocols that enables very fast proof systems. GKR is a core protocol for fast ZK-EVM and zk-ML proofs, optimized for computations with multiple low-degree layers and many repeated function applications… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 20, 2025

كل ما يحتاجه بروتوكول GKR هو تثبيت بيانات المدخلات والمخرجات دون الحاجة إلى تتبّع المراحل الوسيطة، مما يجعله أكثر كفاءة على المدى الطويل.

ويقصد بوتيرين بكلمة “تثبيت” إدخال البيانات في بنية تشفيرية آمنة مثل شجرة ميركل (Merkle Tree) أو نظام KZG، بحيث يمكن لاحقًا التحقق من أجزاء معينة من هذه البيانات دون كشفها بالكامل.

وحذّر بوتيرين المستخدمين من الخلط بين GKR وتقنيات “الزيرو نوليدج”، إذ إن البروتوكول يركّز على تسريع العمليات وليس على حماية الخصوصية.

لكن يمكن إضافة الخصوصية إليه بسهولة من خلال دمجه مع أنظمة ZK-SNARK أو ZK-STARK، لتصبح الإثباتات مختصرة وسرّية في الوقت نفسه.

بوتيرين ينتقد نماذج الذكاء الاصطناعي “الذاتية”

تحدّث فيتاليك بوتيرين مؤخرًا عن رأيه في تطور الذكاء الاصطناعي، منتقدًا تركيز الصناعة المفرط على النماذج “الوكيلة” أو الذاتية التصرف، أي الأنظمة التي تتخذ قراراتها بشكل مستقل دون تدخل بشري كافٍ.

ويرى بوتيرين أن زيادة مشاركة الإنسان في هذه الأنظمة تؤدي إلى نتائج أكثر أمانًا ودقة، وهو ما يتفق مع تصريحات مدير الذكاء الاصطناعي السابق في تسلا، أندريه كارباثي. كما عبّر عن تأييده للنماذج المفتوحة المصدر ذات الأوزان القابلة للتعديل، لأنها تمنح المستخدمين قدرة أكبر على التحكم والتعديل.

وفي سبتمبر الماضي، حذّر بوتيرين من الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي في مجالات الحكم والإدارة، مؤكدًا أن ذلك قد يشكل خطرًا كبيرًا في المستقبل.