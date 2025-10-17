منصة WazirX تستأنف عملها بعد اختراق بقيمة 240 مليون دولار

أبرز النقاط:

وافقت هيئة المحاسبة وتنظيم الشركات في سنغافورة (ACRA) على خطة إعادة هيكلة WazirX India بعد موافقة 95٪ من الدائنين.

تتيح الخطة التي أقرّتها المحكمة للمستخدمين استعادة أموالهم المجمّدة عبر مزيج من العملات الرقمية، والتوزيعات النقدية، ورموز الاسترداد (RTs).

سيحصل المستخدمون المؤهلون على حصة نسبية من إيرادات المنصة المستقبلية، والأموال المسروقة المستردة، والأرباح المحتملة.

وافقت بورصة سنغافورة رسميًا على خطة إعادة هيكلة منصة WazirX الهندية المتوقفة، التي تعرّضت لاختراق ضخم بقيمة 240 مليون دولار في يوليو 2024.

وأكد المؤسس نيشال شيتي أن المنصة ستستأنف عملياتها خلال 10 أيام عمل.

هيئة ACRA في سنغافورة توافق على خطة إعادة هيكلة WazirX

تستعد منصة تداول العملات الرقمية الهندية WazirX لاستئناف عملياتها خلال الأيام العشرة المقبلة، بعد تقديم خطة إعادة الهيكلة المعتمدة من المحكمة إلى هيئة المحاسبة وتنظيم الشركات (ACRA) في سنغافورة بتاريخ 15 أكتوبر.

جاء هذا التطور عقب موافقة المحكمة العليا في سنغافورة الأسبوع الماضي على خطة إعادة الهيكلة، حيث صوّت أكثر من 95٪ من الدائنين لصالحها، ما يمثل المرحلة النهائية في عملية تعافي WazirX.

كانت الخطة الأولى قد رُفضت في يونيو 2025 بسبب ضعف مشاركة الدائنين ومشكلات إجرائية، لكن الخطة الجديدة التي أقرّتها المحكمة تتيح للمستخدمين استعادة أموالهم المجمّدة من خلال مزيج من العملات الرقمية، والتوزيعات النقدية، ورموز الاسترداد (Recovery Tokens).

وستتم عملية إعادة الفتح على مراحل لضمان إدارة السيولة وتقليل المخاطر التشغيلية مع السماح بعمليات سحب منظمة.

كما تعاونت WazirX مع شركة BitGo العالمية لتعزيز أمان الأصول، من خلال إجراءات حراسة مشددة ورقابة من طرف ثالث كجزء أساسي من الخطة.

يأتي هذا الإعلان في وقت تعمل فيه منصة Coinbase على توسيع وجودها في الهند عبر استثمار جديد في CoinDCX.

ومع اكتمال الإجراءات القضائية وتقديم الملفات إلى هيئة ACRA، بات الطريق ممهدًا لبدء تنفيذ الخطة، حيث سيحصل المستخدمون قريبًا على توزيعات مالية ورموز استرداد وفقًا للنظام المعتمد.

The ACRA filing in Singapore was completed yesterday, 15th October, marking the scheme’s effective date! ✌️ As per the scheme, we need to restart @WazirXIndia before 30th October. The team is working at full speed to make this happen, and we’re aiming to get it done even… — Nischal (Shardeum) 🔼 (@NischalShetty) October 16, 2025

من سيكون مؤهلًا للحصول على رموز الاسترداد؟

كانت منصة WazirX، التي كانت سابقًا أكبر منصة تداول عملات رقمية في الهند من حيث حجم التداول، قد علّقت عملياتها بعد هجوم إلكتروني ونقص في السيولة مطلع عام 2024. ومنذ ذلك الحين، تعمل المنصة على تنفيذ خطة تعافٍ تحت الولاية القضائية لسنغافورة، حيث تقع الشركة الأم.

وجاء قرار المحكمة بعد تجميد طويل استمر منذ 18 يوليو 2024، ما حال دون تمكن نحو 6.6 ملايين مستخدم من الوصول إلى حساباتهم.

وسيكون المستخدمون الذين احتفظوا بأصولهم على المنصة قبل الاختراق مؤهلين للحصول على رموز الاسترداد (Recovery Tokens – RTs) على أساس نسبة مخصّصة (pro-rata) وفقًا لمطالباتهم المعتمدة. وتمنح هذه الرموز أصحابها حصة من إيرادات المنصة المستقبلية، إضافة إلى أي أموال مستردة أو أرباح محتملة.