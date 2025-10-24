نقاط رئيسية

شركة بلاك روك تقوم بسحب 681 عملة بيتكوين (Bitcoin) و6,000 عملة إيثيريوم (Ethereum) من منصة Coinbase Prime، في عمليات شراء تُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو 100 مليون دولار.

Grayscale تودع 525 عملة بيتكوين (Bitcoin) و21,030 عملة إيثيريوم (Ethereum) في نفس المنصة، ما يشير إلى نية بيع أصولٍ تتجاوز قيمتها 138 مليون دولار.

تتماشى هذه الحركات المتعاكسة مع بيانات 22 تشرين الأول/أكتوبر التي تكشف انتقال المستثمرين من منتجات Grayscale إلى بدائل توفرها BlackRock.

تقترح تحليلات البيانات على البلوكتشين أنّ شركة BlackRock قد تواصل شراء المزيد من عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum) لصالح صناديقها المتداولة في البورصة (ETFs)، بينما تتجه Grayscale إلى بيع هذه الأصول، ويَظهر هذا التباين في الاتجاهات عادةً خلال فترات التقلب المرتفع والحركة السعرية العرضية؛ حيث يُراهن اللاعبون على نتائج مختلفةٍ فيما يبدو كحركة تدوير لرأس المال من مُنتجٍ لآخر.

وقد رصدت منصة Lookonchain أحدث الأنشطة على البلوكتشين ودوّنتها في منشورٍ على منصة X (تويتر سابقاً) بتاريخ 23 تشرين الأول/أكتوبر مشيرةً إلى أن شركة BlackRock قامت بسحب 681 عملة بيتكوين (Bitcoin) و6,000 عملة إيثيريوم (Ethereum) -بقيمة 74.72 و22.91 مليون دولار على التوالي- من منصة Coinbase Prime، وعادةً ما يعني هذا السحب إتمام عملية شراء ونقل الأصول إلى محفظةٍ أكثرَ أماناً.

وفيما قامت Grayscale بإيداع 525 عملة بيتكوين (Bitcoin) و21,030 عملة إيثيريوم (Ethereum) -بقيمة 57.22 و80.84 مليون دولار على التوالي- في نفس المنصة، ما يعني وجود نيةٍ للبيع حتى وإن لم تظهر تلك الأوامر بعدُ في دفاتر الطلبات، وقد سجّلت BlackRock أعلى قيمةٍ محسوبةٍ بالدولار لعمليات سحب عملة بيتكوين (Bitcoin)، بينما تفوّقت عليها Grayscale بقيمة إيداع عملة إيثيريوم (Ethereum)؛ ما يشير إلى ارتفاع الطلب على عملة BTC وزيادة معروض عملة ETH المتاح في السوق، لكنّ هذا التقييم يقتصر على هاتين الشركتين وضمن منصة Coinbase Prime فقط.

حركة رأس المال من وإلى صناديق عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum) المتداولة في البورصة

تُوافق هذه التحركات بيانات 22 تشرين الأول/أكتوبر لصافي الاستثمارات الواردة والخارجة من الصناديق المتداولة في البورصة على موقع Coinglass، ما يقترح تدوير رأس المال من صناديق Grayscale إلى صناديق BlackRock.

وقد سجّل صندوق GBTC -الخاص بشركة Grayscale- خروجَ 522.85 عملة بيتكوين (Bitcoin)، فيما استقبل صندوق IBIT -الخاص بشركة BlackRock- 679.88 عملة BTC، كما خرَجت 20,690 عملة إيثيريوم (Ethereum) من صندوقي ETHE وETH الخاصين بشركة Grayscale، وقد تمّ امتصاصُها من قبل صندوق ETHA -الخاص بشركة BlackRock- إلى جانب 8,000 عملة إضافية ليصل الإجمالي الوارد إلى 28,600 عملة.

وعَبر تاريخه، قام صندوق GBTC ببيع 245,430 عملة بيتكوين (Bitcoin)، فيما قام صندوق IBIT بشراء 667,270 عملة، وقام كلاهما ببيع 3,310 و310 عملة بيتكوين على التوالي منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر. جاء ذلك بعدَ النكسة غير المسبوقة، والتي تسبّبت بتصفية صفقاتٍ لمتداولي الكريبتو بقيمة 19 مليار دولار.

أمرٌ مُشابه شهدته صناديق عملة إيثيريوم المتداولة في البورصة (Ethereum ETFs)، حيث سجّلت خروج استثماراتٍ خلال 9 أيام تتجاوز تاريخها بأكمله؛ إذ قامت شركة Grayscale ببيع أكثر من 1.08 مليون عملة إيثيريوم عبر اثنين من صناديقها المتداولة في البورصة، من بينها 145,270 عملة منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر، بينما استقبل صندوق ETHA -الخاص بشركة BlackRock- وارداتٍ إجمالية قدرُها 4.03 مليون عملة إيثيريوم (Ethereum)، وقد استقبل 4.10 مليون عملةٍ منذ إطلاقه في 9 تشرين الأول/أكتوبر، مع خسارة 70,000 عملة ETH خلال 9 أيام.

وبحسب موقع Coinspeaker؛ فقد شهدت جميع صناديق عملة بيتكوين المتداولة في البورصة (Bitcoin ETFs) خروج استثماراتٍ بقيمة 101 مليون دولار في 22 تشرين الأول/أكتوبر، وانتشر التشاؤم بين المحللين على عكس مُشاركي السوق الذين اتجهوا إلى التفاؤل بعد الإعفاء الذي أعطاه دونالد ترامب لمؤسس بينانس (Binance) تشينجبينج تشاو (CZ)، والذي توقع أن عملة بيتكوين (Bitcoin) ستتجاوز الذهب من حيث القيمة السوقية.