نقاط رئيسية

شركة الدفع العملاقة تخطط لاقتحام قطاع العملات المستقرة -الذي تبلغ تحويلاته الشهرية نحو 4.30 تريليون دولار وتسيطر عليه شركتا Tether وCircle- بإطلاق عملتها المستقرة في عام 2026.

شبكة الأصول الرقمية التابعة للشركة ستُتيح تحويل العملات الرقمية إلى أرصدة نقدية في فروع ويسترن يونيون لعملائها حول العالم من مُستخدمي محافظها.

الرئيس التنفيذي ماكجراناهان (McGranahan) أرجع ذلك إلى صدور تشريعاتٍ أمريكية مواتيةٍ -مثل قانون GENIUS- والتي اعتبرها مُحفزاً لإستراتيجية الشركة وسط تراجع أرباحها.

أعلنت مجموعة ويسترن يونيون (Western Union) المصرفية في 28 تشرين الأول/أكتوبر عن خططها لإطلاق عملة مستقرة قائمة على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) لتسهيل عمليات الدفع باستخدام الدولار الأمريكي (USD)، وتتوقع الشركة أن تُصبح عملتها المستقرة يو إس دي بي تي (USDPT) متاحة في النصف الأول من عام 2026.

وتبعاً لبيان صحفي نشرته الشركة، ستكون جهة إصدار العملة المستقرة هي بنك أنكوراج الرقمي (Anchorage Digital Bank) الخاضع للتنظيم الفيدرالي، وصرّحت مجموعة Western Union بأن المستخدمين سيُصبح بإمكانهم الوصول إلى عملة يو إس دي بي تي (USDPT) المستقرة عبر منصات الشركاء، وذكرت المجموعة أن المبادرة تجمع بين بصمتها الرقمية العالمية وتقنية بلوكتشين سولانا وحلول الإصدار والحفظ الوصائي لبنك أنكوراج الرقمي.

شبكة أصول رقمية تتيح وصولاً عالمياً للأرصدة النقدية

كشفت مجموعة Western Union أيضاً عن خططٍ لإنشاء شبكة أصول رقمية مُصممةٍ لإتاحة تحويل العملات الرقمية إلى أرصدة نقدية، وستتعاون الشبكة مع مُوفري المحافظ لتمكين العملاء من تحويل عملاتهم الرقمية إلى أرصدة نقديةٍ من خلال فروع المجموعة حول العالم.

ووفقاً لبيانات RWA.xyz، فقد سجّل قطاع العملات المستقرة أحجام تحويلاتٍ شهرية بقيمة 4.30 تريليون دولار حتى 28 تشرين الأول/أكتوبر، بزيادة بلغت 35.68% مقارنةً بالثلاثين يوماً السابقة، كما ازدادت أعداد العناوين النشطة شهرياً بنسبة 20.89% لتبلغ 32.41 مليون عنوان في ذات المدة.

يأتي ذلك وسط استمرار شركة تيثر (Tether) بالهيمنة على القطاع بمعروض متداولٍ من عملتها المستقرة تيثر (Tether-USDT) بقيمة 179 مليار دولار، مُستحوذةً على 60.47% من القطاع، فيما تحتل شركة سيركل (Circle) المرتبة الثانية بمعروض متداول من عملتها المستقرة يو اس دي سي (USD Coin-USDC) بقيمة 73 مليار دولار، أي نحوَ 24.68% من القيمة الإجمالية للقطاع.

الرئيس التنفيذي يُرجع المُحفز إلى التحوّل التنظيمي

صرّح ديفين ماكجراناهان- (Devin McGranahan) الرئيس التنفيذي لمجموعة ويسترن يونيون- أن المبادرة تتيح للمجموعة الانخراط في إدارة اقتصادات العملات المستقرة، مُشيراً إلى التطورات التنظيمية الأمريكية الأخيرة -بما فيها قانون GENIUS- كعوامل تدعم إستراتيجية Western Union المتعلقة بالعملات المستقرة، وكانت المجموعة قد أعلنت عن تراجع إيراداتها للربع الأول بنسبة 6%، ما حفز الجهود المبذولة لإنعاش النمو من خلال التوسع إلى قطاع الأصول الرقمية.

يتزامن هذا الإعلان مع إطلاق أول منتجات التداول الفوري لعملة سولانا (Solana-SOL) في بورصة نيويورك (Solana ETP)، حيث بدأ تداول منتج BSOL التابع لشركة بيتوايز (Bitwise) في 28 تشرين الأول/أكتوبر.