ويسترن يونيون تطلق مشروعًا تجريبيًا لتسوية الحوالات العالمية باستخدام العملات المستقرة

أبرز النقاط:

ستطلق ويسترن يونيون مشروعًا تجريبيًا يعتمد على العملات المستقرة لتحديث عمليات تحويل الأموال العالمية.

قال الرئيس التنفيذي ديفين ماكغرانهان إن التسويات عبر البلوكشين يمكن أن تجعل التحويلات أسرع وأقل تكلفة وأكثر شفافية.

تأتي هذه الخطوة بعد قانون GENIUS الذي وفر وضوحًا تنظيميًا، ومع تزايد اهتمام المؤسسات بالعملات المستقرة.

تستعد شركة ويسترن يونيون، عملاق المدفوعات العالمية، لإطلاق مشروع تجريبي يعتمد على العملات المستقرة لتسوية الحوالات، في خطوة تُعد الأكبر لها حتى الآن نحو اعتماد التحويلات القائمة على البلوكشين.

يهدف المشروع إلى تحديث آلية معالجة الشركة لما يقارب 70 مليون تحويل مالي كل ربع سنة، تخدم من خلالها أكثر من 150 مليون عميل في 200 دولة حول العالم.

التسويات على البلوكشين قد تخفّض التكاليف وتسرّع التحويلات

خلال مكالمة الأرباح للربع الثالث يوم الخميس، قال الرئيس التنفيذي ديفين ماكغرانهان إن المشروع التجريبي سيركّز على استخدام أنظمة تسوية قائمة على البلوكشين لتقليل الاعتماد على شبكات المراسلة المصرفية التقليدية.

وقال ماكغرانهان: “نرى فرصًا كبيرة لتحويل الأموال بسرعة أكبر، وبشفافية أعلى، وبتكلفة أقل من دون المساس بالامتثال أو ثقة العملاء.”

تستكشف الشركة دمج الأصول الرقمية منذ عدة أشهر. وكانت ويسترن يونيون قد ألمحت في وقت سابق من هذا العام إلى نيتها اعتماد العملات المستقرة، لكنها تريّثت بسبب تقلبات السوق وغموض الأطر التنظيمية.

وأشار ماكغرانهان إلى أن إقرار قانون GENIUS مؤخرًا، الذي وفّر إطارًا تنظيميًا أوضح للأصول الرقمية، شجّع الشركة على المضي قدمًا في تنفيذ المشروع.

أصبحت العملات المستقرة أكثر جاذبية لشركات المدفوعات التي تسعى إلى تقليل زمن التسوية وخفض التكاليف.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في أبريل أن سوق العملات المستقرة تجاوز 300 مليار دولار، وقد يصل إلى تريليوني دولار بحلول عام 2028، ما يعكس تزايد اهتمام المؤسسات بهذا القطاع.

تعتقد ويسترن يونيون أن العملات المستقرة يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص للمستخدمين في الاقتصادات التي تعاني من تضخم مرتفع، إذ يتيح الوصول إلى أصول مدعومة بالدولار الأمريكي الحفاظ على القوة الشرائية.

وقالت الشركة في بيانها: “في أجزاء كثيرة من العالم، امتلاك أصل مقوّم بالدولار الأمريكي يحمل قيمة حقيقية”، مضيفة أن مثل هذه الابتكارات تتماشى مع مهمتها في تحديث حركة الأموال.

وتسارع الشركات المنافسة أيضًا في تبنّي تقنيات البلوكشين. فقد أعلنت شركة Early Warning Services، المالكة لتطبيق Zelle، عن خططها لدمج العملات المستقرة في التحويلات العابرة للحدود.

وفي الوقت نفسه، تستعد MoneyGram لإطلاق تطبيق جديد في كولومبيا يعتمد على عملة USDC لتقديم خدمات ادخار وتحويل فوري تقريبًا على المستوى الدولي.

البنوك تتجه إلى العملات المستقرة مع احتدام المنافسة

في أغسطس، أكدت الرئيسة التنفيذية لبنك سيتي غروب، جين فريزر، أن البنك “يبحث في إمكانية إصدار عملة مستقرة خاصة بسيتي” إلى جانب تطوير خدمات ودائع مُرمّزة لعملائه من الشركات الذين يحتاجون إلى تسويات مالية على مدار الساعة.

وفي يونيو الماضي، أطلق جي بي مورغان أيضًا رموز ودائع JPMD لاستخدامها في المدفوعات المؤسسية عبر البلوكشين، رغم تشكيك الرئيس التنفيذي جيمي ديمون في جدوى استخدامها.

كما تولى البنك دور الضامن الرئيسي في الطرح العام الأولي لشركة Circle، والذي ارتفع بأكثر من 500% عن سعر الإدراج البالغ 31 دولارًا.

ويبدو أن بعض المؤسسات تسعى لفرض سيطرة أكبر على العملات المستقرة، كما ظهر في اقتراح بنك إنجلترا الأخير بفرض قيود صارمة على الملكية. فقد حدّد البنك سقفًا يتراوح بين 10,000 و20,000 جنيه إسترليني للأفراد، و10 ملايين جنيه إسترليني للشركات، ما أثار انتقادات واسعة.

وفي سياق متصل، أعلنت Crypto.com عن دمج بروتوكول Morpho، ثاني أكبر بروتوكول إقراض في عالم التمويل اللامركزي (DeFi)، لإطلاق أسواق إقراض بالعملات المستقرة مباشرة على شبكة Cronos.

سيسمح هذا التعاون للمستخدمين بإيداع نسخ مغلفة من بيتكوين وإيثريوم (CDCBTC وCDCETH) واقتراض العملات المستقرة مقابلها دون مغادرة نظام Crypto.com.