أهم النقاط

استعاد سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) مؤخراً موقعه فوق 4,600$ رغم موجة البيع المكثف التي عمت أسواق الكريبتو مؤخراً.

قام أحد كبار مستثمري عملة بيتكوين (Bitcoin) طويلي الأجل -بحوزته أرصدة تقدر بمليارات الدولارات من عملة BTC بتحويل تركيزه الاستثماري إلى عملة ETH.

بلوغ عملة إيثيريوم أعلى مستوياته الجديدة لم يعد بعيد المنال.

فقد حظيت عملة إيثيريوم (Ethereum) –البالغ سعرها حالياً 4,630$– مؤخراً باهتمام بالغ من قِبل صغار المستثمرين وكبارهم على حد سواء مع استمرار سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) –البالغ حالياً 111,031$- بالتراجع اليومي.

فتبعاً لبيانات موقع Lookonchain، يتطلع أحد أصحاب محافظ عملة بيتكوين (Bitcoin) القديمة -والذي تمكن من جمع 100,784 عملة BTC مقابل 642 مليون دولار على مدار آخر 7 سنوات- لتحويل وجهته الاستثمارية إلى عملة إيثيريوم (Ethereum)، علماً أن الرصيد الحالي لمحفظة عملة بيتكوين (Bitcoin) خاصته تتخطى قيمته 11.4 مليار دولار.

The Bitcoin OG who received 100,784 $BTC($642M then, now $11.4B) 7 years ago is frantically dumping $BTC for $ETH. In the past 5 days, they've deposited ~22,769 $BTC($2.59B) to #Hyperliquid for sale, then bought 472,920 $ETH($2.22B) spot and opened a 135,265 $ETH($577M) long.… pic.twitter.com/uciVTlxR5W — Lookonchain (@lookonchain) August 25, 2025

يذكر أن عنوان المحفظة التابع لهذا الحوت (أحد كبار كبار المستثمرين) باع 22,769 عملة بيتكوين (Bitcoin) -بقيمة 2.59 مليار دولار- وتلقت محفظة التداول الفوري خاصته على منصة هايبرليكويد (Hyperliquid) 472,920 عملة إيثيريوم (Ethereum) بقيمة 2.22 مليار دولار، كما فتح مالكها صفقة مضاربة على ارتفاع سعر عملة ETH بقيمة 577 مليون دولار.

يتزامن هذا الاهتمام بعملة إيثيريوم (Ethereum) مع تسجيل سعرها مستوى قياسي جديد عند 4,953$ في 24 آب/أغسطس للمرة الأولى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021، ولكنها واجهت موجة بيع مؤخراً دفع قيمتها للتراجع، ليستقر حالياً حول 4,630$.

يذكر ان اكتساب عملة إيثيريوم (Ethereum) للزخم الصاعد جاء مفاجئاً للمتعاملين في السوق وسط تراجع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) المستمر وابتعاده عن أعلى مستوياته المسجلة على الإطلاق مؤخراً عند 124,457$ ليستقر حالياً دون 111,500$.

وبينما كان للطلب المؤسساتي القوي على عملة إيثيريوم (Ethereum) الدور الأبرز في تسجيل سعرها أعلى مستوياته الجديدة، بقيت صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين في البورصة (Bitcoin Spot ETFs) داخل الولايات المتحدة تعاني من نزيف خروج صافي استثمارات منها لستة أيام متتالية، فيما حققت نظيرتها لعملة ETH ورود صافي استثمارات بقيمة تقارب 625 مليون دولار في يومي 21 و22 آب/أغسطس.

فيما جاء أداء قطاع التمويل اللامركزي (DeFi) مبشراً، حيث سجلت بروتوكولاته الرائدة العاملة على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) -مثل بروتوكول ليدو (Lido) وآفي (AAVE)- مستويات قياسية جديدة من حيث القيمة الإجمالية المحجوزة (TVL) ضمن أنظمتها التقنية.