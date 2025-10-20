لماذا ارتفع سعر عملة BIO بنسبة 40٪ اليوم؟

أبرز النقاط

ارتفعت عملة BIO بأكثر من 37.5٪ خلال 24 ساعة عقب خبر إدراجها في منصة Upbit.

شهدت قفزة بنسبة 350٪ في حجم التداول خلال نفس الفترة.

ارتفعت قيمتها السوقية بنسبة 40٪ لتصل إلى 198 مليون دولار.

بينما يشهد سوق العملات الرقمية عمومًا ارتفاعًا طفيفًا، قفزت عملة Bio Protocol) BIO) بنسبة 40٪ في 20 أكتوبر، لتسجل أعلى مستوى يومي عند 0.11 دولار. واعتبارًا من وقت كتابة التقرير، يتم تداول العملة عند حوالي 0.109 دولار مدعومة بارتفاع هائل في حجم التداول بنسبة 350٪ ليصل إلى نحو 136 مليون دولار.

يأتي هذا الزخم الصعودي بعد إعلان منصة Upbit، وهي أكبر بورصة عملات رقمية في كوريا الجنوبية، عن إدراج عملة BIO في أسواق الـKRW وBTC وUSDT.

من المقرر أن يبدأ التداول على BIO في منصة Upbit يوم 20 أكتوبر الساعة 6:00 مساءً بتوقيت كوريا (KST)، بعد مرحلة فتح دفتر الأوامر المسبقة لمدة خمس دقائق. ولضمان استقرار السوق، فرضت Upbit قيودًا مؤقتة على التداول، تشمل نطاق تقلب سعري ±10٪ خلال الدقائق الخمس الأولى، بالإضافة إلى تقييد أوامر السوق والإيقاف المتحرك لمدة ساعتين، حيث ستكون أوامر الحد فقط مسموحًا بها خلال هذه الفترة.

أثار هذا الإدراج ضجة كبيرة في مجتمع الكريبتو الكوري، مما أدى إلى ارتفاع القيمة السوقية لـ BIO بنسبة 40٪، لتدخل ضمن قائمة أكبر 200 عملة رقمية من حيث القيمة السوقية.

ما هو مشروع Bio Protocol؟

تُعد Bio Protocol) BIO) مبادرة في مجال العلوم اللامركزية (DeSci) تهدف إلى إحداث تحول في أبحاث التكنولوجيا الحيوية باستخدام تقنية البلوكتشين. يعمل المشروع على ترميز الملكية الفكرية، ودعم التمويل اللامركزي للابتكار في مجال التقنية الحيوية، كما يتيح حوكمة مجتمعية من خلال منظمات DAO.

حظي المشروع باعتراف من كبرى المنصات العالمية، بعد إدراجه في Binance العام الماضي، تلاه إعلان Coinbase وBithumb عن إدراج عملة BIO في أوائل عام 2025.

خلال الأسابيع الأخيرة، شهد البروتوكول نشاطًا متزايدًا بعد إطلاق منصة Bio Launchpad، حيث أوضح المؤسس المشارك Clepp أن أكثر من 8,000 مشارك انضموا إلى المرحلة الأولى من مشاريع الإطلاق الجديدة.

What we learned from launching several science-backed tokens in the past month From AI co-scientists to biotech IP, over 8,000 participants joined the first wave of the new Bio Launchpad projects. These launches tokenized AI co-scientists and biotech IP, enabling communities to… pic.twitter.com/jDuC6nRVRd — clepp (@cl2pp) October 17, 2025

سعر BIO يُظهر زخمًا مفرطًا على المدى القصير

يُظهر الرسم البياني لسعر BIO على الإطار الزمني 4 ساعات حالة تشبع شرائي وفقًا لمؤشر RSI بعد الارتفاع القوي الأخير. وقد يشهد السعر تصحيحًا قصير المدى إذا بدأ المستثمرون بجني الأرباح وفشلت العملة في الحفاظ على مستوى 0.10 دولار.

في المقابل، يشير مؤشر MACD إلى اتجاه صعودي قوي مع توسّع الأشرطة الإيجابية ووقوع تقاطع صاعد، ما يدل على استمرار الزخم الإيجابي. تُسجّل المقاومة الفورية قرب مستوى 0.125 دولار، وإذا اخترق السعر هذا المستوى فقد يمتد الارتفاع نحو 0.15 دولار.

رغم هذا الصعود، ما زالت BIO تتداول بأقل بنحو 88٪ من أعلى مستوى سجلته عند 0.9226 دولار في يناير الماضي.

مشروع PEPENODE يجمع 1.8 مليون دولار بينما تواصل BIO ارتفاعها بنسبة 40٪

بينما تواصل عملة BIO مسارها الصعودي القوي، يجذب مشروع PEPENODE اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين بفضل جولته الحالية للبيع المسبق، حيث جمع حتى الآن 1.8 مليون دولار. يهدف المشروع إلى إعادة ابتكار التعدين الرقمي من خلال تحويله إلى تجربة تفاعلية تشبه الألعاب يمكن لأي شخص المشاركة فيها.

بدلًا من الاعتماد على أجهزة تعدين باهظة الثمن أو إعدادات تقنية معقدة، يتيح PEPENODE للمستخدمين إنشاء وتوسيع إمبراطوريات تعدين افتراضية. يمكن للاعبين بناء غرف خوادم رقمية، وشراء وترقية عُقد التعدين (Miner Nodes)، وتحسين البنية التحتية الافتراضية لزيادة كفاءة التعدين، كل ذلك ضمن محاكي تفاعلي مصمم ليجمع بين السهولة والمتعة.

نظرة على اقتصاد عملة PEPENODE ومراحل البيع المسبق

تم تطوير مشروع PEPENODE على شبكة إيثريوم (Ethereum) ويعتمد نموذجًا انكماشيًا (Deflationary) للرمز، حيث يتم حرق نحو 70٪ من العملات المستخدمة في شراء وترقية العُقد بشكل دائم، ما يقلل المعروض تدريجيًا بمرور الوقت.

نجح المشروع حتى الآن في جمع 1.88 مليون دولار، كما منح المستثمرين الأوائل عوائد تصل إلى 680٪ من خلال برنامج الستيكينغ (Staking).

تفاصيل البيع المسبق

الرمز: PEPENODE

البلوكشين: Ethereum

السعر الحالي: 0.0011094 دولار

إجمالي الأموال المجمعة: 1.88 مليون دولار

ومن المتوقع إجراء تعديل سعري جديد خلال ساعات، مما يجعل المشروع محط أنظار المستثمرين الباحثين عن فرص نمو عالية في عالم الكريبتو.

