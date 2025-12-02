لماذا انخفضت أسعار العملات الرقمية اليوم؟ هبوط جماعي يهز سوق الكريبتو مع بداية ديسمبر

مع دخول ديسمبر وهو آخر شهور 2025، هبطت سوق العملات الرقمية بقوة ودفع ذلك المستثمرين لطرح سؤال مهم، يتمثل في لماذا انخفضت أسعار العملات الرقمية اليوم؟ فقد هبط سعر البيتكوين يوم الاثنين إلى ما دون 84,000 دولار، بينما لامست إيثريوم مستوى 2,719 دولار.

وتراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية من 3.15 تريليونات دولار إلى 3 تريليونات، لتفقد نحو 150 مليار دولار خلال ساعات قليلة. هذا الهبوط السريع محا تقريبًا كل مكاسب التعافي الذي بدأ الأسبوع الماضي.

جاء السبب الرئيسي للانخفاض من ضعف السيولة خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما أدى إلى موجة بيع واسعة وتصفية ضخمة للمراكز الممولة بالرافعة وحتى غير الممولة.

كما زاد ارتفاع العوائد اليابانية كلفة التمويل والضغط على الأصول عالية المخاطر. وأشار بنك اليابان إلى احتمال قوي لرفع الفائدة في ديسمبر، ما أثار مخاوف من تفكك صفقات «الكاري تريد» ودفع المتداولين لتقليل تعرضهم للمخاطر.

إلا أنه رغم الفوضى في السوق، ما زالت بعض مشاريع العملات الرقمية الوليدة تُظهر قوة لافتة. أبرزها مشروع Bitcoin Hyper (HYPER)، الذي جذب اهتمامًا كبيرًا بعدما جمع 28.9 مليون دولار في الطرح المسبق. لكونه يقدّم المشروع رؤية تهدف إلى إكساء رأسمال بيتكوين الخامل -البالغ 2 تريليون دولار – ميزة استخدام فعلية وحقيقة من الممكن الاستفادة منها في عالم الكريبتو، ما وضعه ضمن أفضل الطروحات المسبقة في السوق حاليًا.

لماذا تهبط العملات الرقمية اليوم؟

افتتح ديسمبر على تراجع حاد في سوق العملات الرقمية، ودفع الهبوط القيمة السوقية الإجمالية إلى ما دون 3 تريليونات دولار. وجاء الانهيار بعد إشارة بنك اليابان إلى احتمال رفع الفائدة هذا الشهر، وهو ما لم يتوقعه المتداولون. هذه الإشارة دفعت عائد السندات اليابانية لأجل عامين إلى 1.84%، وهو مستوى لم يُسجّل منذ عام 2008، ما هزّ معنويات الأسواق حول العالم.

وأثار ارتفاع العوائد مخاوف من تفكك صفقات «الكاري تريد» بالين. فالمستثمرون على مدى سنوات اقترضوا الين منخفض التكلفة لشراء أصول ذات عوائد أعلى في الأسواق العالمية. وأي تلميح لرفع الفائدة في اليابان يجعل هذه الإستراتيجية أكثر خطورة، لذلك جاء ردّ الأسواق سريعًا.

Bitcoin’s price dropped sharply overnight, and the timing was remarkable. The Japanese 2-year yield broke above 1%, increasing the likelihood that the Bank of Japan will finally begin tightening after years of ultra-loose policy. That’s bad news for carry trades. As funding… — Ted (@TedPillows) December 1, 2025

وقال محلل الأسواق تيد بيلوز إن هذا التحول يشير إلى أن اليابان ربما تستعد لإنهاء سنوات من السياسة النقدية شديدة التيسير. وأوضح: «مع ارتفاع كلفة التمويل، يحتاج المتداولون لإعادة تسعير الأصول عالية المخاطر. وغالبًا ما تكون بيتكوين أول من يتفاعل».

وتفاقم الهبوط مع تصفية المراكز الممولة بالرافعة المالية. فعندما كسرت بيتكوين مستويات دعم مهمة، بدأت المراكز المرفوعة تنهار. وتحرّكت طلبات التصفية وإيقاف الخسارة واحدة تلو الأخرى، وهو ما سرّع موجة البيع بشكل أكبر.

سوق العملات الرقمية يواجه موجة تصفيات ضخمة

مع امتداد الهبوط إلى أول أيام ديسمبر، صُفّيت مراكز شراء بنحو 833 مليون دولار في سوق العملات الرقمية. وأظهرت بيانات Coinglass أن 80% من التصفيات طالت المتداولين على مراكز الشراء، بينما جرى تغطية 123 مليون دولار فقط من مراكز البيع.

وتبخر أكثر من 200 مليون دولار من مراكز بيتكوين مع تسارع الهبوط. كما خسر متداولو إيثريوم نحو 159 مليون دولار، فيما أضافت سولانا ما يقارب 35 مليون دولار أخرى إلى موجة التصفية الواسعة.

